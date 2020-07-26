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Хёугесунн
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Русенборг
0'
1:0
9' Пенальти
Niklas Sandberg I
22' Желтая карточка
Рейтан Эрленд Даль
41'
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
11
Alexander
Ammitzboell
10
Niklas
Sandberg
I
99
Kristoffer
Velde
17
Ibrahima
Wadji
13
Лунд
Юлиан
Файе
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
19
Валсвик
Густав
15
Трондсен
Андерс
18
Захариассен
Кристоффер
8
Конрадсен
Андрес
22
Осен
Йермунд
10
Хелланн
Поль-Андре
14
Борвен
Торгейр
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
Хёугесунн
4-2-3-1
Русенборг
4-3-3

Ход матча

9'
Niklas Sandberg I
1:0
22'
 
Рейтан Эрленд Даль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 4 (3) 0.13
2. Kristoffer Velde 1 0.03
3. Alexander Ammitzboell 1 0.03
4. Деслер Миккел 0 0
Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 4 0.13
2. Хелланн Поль-Андре 1 0.03
3. Трондсен Андерс 1 0.03
4. Ховланд Эвен 1 0.03
5. Валсвик Густав 1 0.03
6. Лундему Мариус 1 0.03
7. Борвен Торгейр 1 0.03
8. Исламович Дино 1 0.03
9. Хольсе Карло 1 0.03
10. Хеденстад Вегар 0 0

Карточки

Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 2 0
2. Bruno Leite2 2 0
3. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
4. Thore Pedersen 1 0
5. Niklas Sandberg I 1 0
6. Benjamin Kaellman 1 0
7. Kevin Martin Krygaard 1 0
8. Benjamin Hansen1 1 0
Русенборг
# Игрок      
1. Хелланн Поль-Андре 3 0
2. Трондсен Андерс 3 0
3. Захариассен Кристоффер 3 0
4. Исламович Дино 3 0
5. Мелинг Биргер 0 1
6. Ховланд Эвен 1 0
7. Хеденстад Вегар 1 0
8. Осен Йермунд 1 0
9. Рейтан Эрленд Даль 1 0
10. Тагсет Эдвард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хёугесунн 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 Русенборг 10% (1) 10% (1) 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2)

Предыдущие игры

Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн
Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг
Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм

Последние игры между собой

Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:2 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 1:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Русенборг Типпелиген
Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 6:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:6 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:3 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 2:1 Хёугесунн Кубок НМ Русенборг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Русенборг Типпелиген Хёугесунн 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 10 10 0 0 38 - 11 30
2. Мольде 10 8 1 1 29 - 10 25
3. Волеренга 10 5 4 1 13 - 10 19
4. Одд 10 5 1 4 16 - 13 16
5. Стабек 10 4 4 2 13 - 12 16
6. Русенборг 0:1 10 4 3 3 13 - 8 15
7. Бранн 10 4 3 3 14 - 14 15
8. Стрёмсгодсет 10 3 3 4 11 - 19 12
9. Кристиансунд 10 2 6 2 18 - 14 12
10. Викинг 10 3 2 5 13 - 18 11
11. Хёугесунн 1:0 10 3 2 5 7 - 16 11
12. Сарпсборг-08 10 3 1 6 10 - 12 10
13. Саннефьёрд 10 3 1 6 8 - 16 10
14. Мьёндален 10 2 2 6 10 - 13 8
15. Старт 10 0 6 4 8 - 16 6
16. Олесунн 10 0 3 7 13 - 32 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haugesund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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