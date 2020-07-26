1:0
9' ПенальтиNiklas Sandberg I
22' Желтая карточкаРейтан Эрленд Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Тронд Хенриксен
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|4 (3)
|0.13
|2.
|Kristoffer Velde
|1
|0.03
|3.
|Alexander Ammitzboell
|1
|0.03
|4.
|Деслер Миккел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0.13
|2.
|Хелланн Поль-Андре
|1
|0.03
|3.
|Трондсен Андерс
|1
|0.03
|4.
|Ховланд Эвен
|1
|0.03
|5.
|Валсвик Густав
|1
|0.03
|6.
|Лундему Мариус
|1
|0.03
|7.
|Борвен Торгейр
|1
|0.03
|8.
|Исламович Дино
|1
|0.03
|9.
|Хольсе Карло
|1
|0.03
|10.
|Хеденстад Вегар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|2
|0
|2.
|Bruno Leite2
|2
|0
|3.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|4.
|Thore Pedersen
|1
|0
|5.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|6.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|7.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
|8.
|Benjamin Hansen1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хелланн Поль-Андре
|3
|0
|2.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|3.
|Захариассен Кристоффер
|3
|0
|4.
|Исламович Дино
|3
|0
|5.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|6.
|Ховланд Эвен
|1
|0
|7.
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|8.
|Осен Йермунд
|1
|0
|9.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хёугесунн
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|Русенборг
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|40% (4)
|20% (2)
Предыдущие игры
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн
Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт Хёугесунн 4:2 Осане Хёугесунн 3:2 Далянь Ифан Хёугесунн 0:1 Викинг Хёугесунн 4:1 Одд Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн
Русенборг Последние 20 матчей: + = -Русенборг 2:1 Саннефьёрд Старт 0:0 Русенборг Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стабек 0:3 Русенборг
Русенборг 1:1 Волеренга Бранн 1:2 Русенборг Русенборг 2:3 Будё-Глимт Мольде 1:0 Русенборг Русенборг 0:0 Кристиансунд Русенборг 1:0 Ранхейм Схьёрдал-Блинк 1:3 Русенборг Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Одд 4:5 Русенборг Русенборг 4:2 Ранхейм Кристиансунд 3:1 Русенборг Русенборг 5:1 Сундсвалль Русенборг 2:1 Схьёрдал-Блинк ПСВ 1:1 Русенборг Русенборг 3:2 Ранхейм
Последние игры между собой
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Русенборг: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Русенборг Типпелиген Русенборг 6:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:6 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:0 Хёугесунн Товарищеские матчи Хёугесунн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:3 Хёугесунн Типпелиген Русенборг 2:1 Хёугесунн Кубок НМ Русенборг 1:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 0:1 Русенборг Типпелиген Хёугесунн 2:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:1 Хёугесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|10
|10
|0
|0
|38 - 11
|30
|2.
|Мольде
|10
|8
|1
|1
|29 - 10
|25
|3.
|Волеренга
|10
|5
|4
|1
|13 - 10
|19
|4.
|Одд
|10
|5
|1
|4
|16 - 13
|16
|5.
|Стабек
|10
|4
|4
|2
|13 - 12
|16
|6.
|Русенборг
|0:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 8
|15
|7.
|Бранн
|10
|4
|3
|3
|14 - 14
|15
|8.
|Стрёмсгодсет
|10
|3
|3
|4
|11 - 19
|12
|9.
|Кристиансунд
|10
|2
|6
|2
|18 - 14
|12
|10.
|Викинг
|10
|3
|2
|5
|13 - 18
|11
|11.
|Хёугесунн
|1:0
|10
|3
|2
|5
|7 - 16
|11
|12.
|Сарпсборг-08
|10
|3
|1
|6
|10 - 12
|10
|13.
|Саннефьёрд
|10
|3
|1
|6
|8 - 16
|10
|14.
|Мьёндален
|10
|2
|2
|6
|10 - 13
|8
|15.
|Старт
|10
|0
|6
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Олесунн
|10
|0
|3
|7
|13 - 32
|3