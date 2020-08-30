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Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 53'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
33' Желтая карточка
Несс Николай
0:1
44' Гол
Синкернагель Филип
53'
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
26
Исмаила
Кулибали
6
Несс Николай
17
Солтведт
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
10
Ларсен
Йорген
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
10
Синкернагель
Филип
8
Бонифасе
Виктор
11
Хёуге
Йенс
Сарпсборг-08
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

33'
Несс Николай
 
44'
0:1
Синкернагель Филип
(Салтнес Ульрик)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 35 Владение мячом, % 65

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.31
2. Исмаила Кулибали 4 0.25
3. Солтведт Йоахим 3 0.19
4. Ларсен Йорген 2 0.13
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0.13
6. Mohamed Ofkir 1 0.06
7. Линнсет Йонатан 1 0.06
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юнкер Каспер 11 0.69
2. Синкернагель Филип 10 (3) 0.63
3. Хёуге Йенс 10 (1) 0.63
4. Салтнес Ульрик 6 0.38
5. Бонифасе Виктор 5 0.31
6. Берг Патрик 4 0.25
7. Фет Сондре 2 0.13
8. Sammy Skytte 2 0.13
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Сольбаккен Ола 1 0.06
11. Лоде Мариус 1 0.06
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Ларсен Йорген 3 0
4. Исмаила Кулибали 3 0
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0
6. Томассен Йоахим 2 0
7. Alexander Jakobsen 2 0
8. Линнсет Йонатан 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Фальк Аслак 1 0
11. Несс Николай 1 0
12. Magnar Oedegaard 1 0
13. Салетрос Антон 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 2 0
2. Синкернагель Филип 2 0
3. Фет Сондре 2 0
4. Хейбротен Мариус 2 0
5. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
6. Хёуге Йенс 2 0
7. Бонифасе Виктор 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Будё-Глимт 9.62% (5) 21.15% (11) 19.23% (10) 26.92% (14) 11.54% (6) 11.54% (6)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 16 14 2 0 54 - 18 44
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 4:1 16 10 1 5 27 - 18 31
4. Русенборг 1:1 16 8 4 4 28 - 14 28
5. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 16 6 7 3 31 - 21 25
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
10. Стабек 1:1 16 4 7 5 20 - 24 19
11. Сарпсборг-08 0:1 16 5 2 9 18 - 23 17
12. Саннефьёрд 0:0 16 5 2 9 17 - 27 17
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Старт 1:0 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 1:4 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Олесунн 0:1 16 1 4 11 21 - 47 7
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Несс Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Будё-Глимт
10.50
4.90
1.30
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