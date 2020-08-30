Сарпсборг-08
0:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Сарпсборг
Будё-Глимт
33' Желтая карточкаНесс Николай
0:1
44' ГолСинкернагель Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Sammy SkytteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
21 Юнкер КасперНападающий
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
33'
44'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
35 Владение мячом, % 65
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|5 (4)
|0.31
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.25
|3.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.19
|4.
|Ларсен Йорген
|2
|0.13
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0.13
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.06
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.06
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юнкер Каспер
|11
|0.69
|2.
|Синкернагель Филип
|10 (3)
|0.63
|3.
|Хёуге Йенс
|10 (1)
|0.63
|4.
|Салтнес Ульрик
|6
|0.38
|5.
|Бонифасе Виктор
|5
|0.31
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.25
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.13
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.13
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|10.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.06
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|4
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|4.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|6.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|7.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|8.
|Линнсет Йонатан
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Фальк Аслак
|1
|0
|11.
|Несс Николай
|1
|0
|12.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|13.
|Салетрос Антон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лоде Мариус
|2
|0
|2.
|Синкернагель Филип
|2
|0
|3.
|Фет Сондре
|2
|0
|4.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|5.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|6.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|7.
|Бонифасе Виктор
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сарпсборг-08
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
|Будё-Глимт
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|19.23% (10)
|26.92% (14)
|11.54% (6)
|11.54% (6)
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|1:0
|16
|14
|2
|0
|54 - 18
|44
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|4:1
|16
|10
|1
|5
|27 - 18
|31
|4.
|Русенборг
|1:1
|16
|8
|4
|4
|28 - 14
|28
|5.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|6.
|Кристиансунд
|0:0
|16
|6
|7
|3
|31 - 21
|25
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|9.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|10.
|Стабек
|1:1
|16
|4
|7
|5
|20 - 24
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|0:1
|16
|5
|2
|9
|18 - 23
|17
|12.
|Саннефьёрд
|0:0
|16
|5
|2
|9
|17 - 27
|17
|13.
|Викинг
|15
|4
|4
|7
|21 - 28
|16
|14.
|Старт
|1:0
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|1:4
|16
|4
|2
|10
|13 - 24
|14
|16.
|Олесунн
|0:1
|16
|1
|4
|11
|21 - 47
|7