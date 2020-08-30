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Сарпсборг-08
0:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Будё-Глимт
0'
33' Желтая карточка
Несс Николай
0:1
44' Гол
Синкернагель Филип
67' Желтая карточка
Линнсет Йонатан
0:2
70' Пенальти
Хёуге Йенс
0:3
76' Гол
Синкернагель Филип
87' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
90'+4
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
22
Дюрестам
Микаэль
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
26
Исмаила
Кулибали
6
Несс Николай
17
Солтведт
Йоахим
11
Линнсет
Йонатан
10
Ларсен
Йорген
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
4
Хейбротен
Мариус
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
19
Фет
Сондре
10
Синкернагель
Филип
8
Бонифасе
Виктор
11
Хёуге
Йенс
Сарпсборг-08
4-4-2
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

33'
Несс Николай
 
44'
0:1
Синкернагель Филип
(Салтнес Ульрик)
67'
Линнсет Йонатан
 
70'
0:2
Хёуге Йенс
71'
 
Юнкер Каспер
Бонифасе Виктор
72'
 
Сольбаккен Ола
Лоде Мариус
74'
Абделлауйе Мостафа
Солтведт Йоахим
 
76'
0:3
Синкернагель Филип
(Фет Сондре)
79'
Адеоти Жордан
Хальворсен Уле Йорген
 
79'
Боянг Сулайман
Несс Николай
 
83'
Mohamed Ofkir
Ларсен Йорген
 
83'
Тветер Александер Рууд
Линнсет Йонатан
 
87'
Исмаила Кулибали
 
90'
 
Тунекти Себастьян
Синкернагель Филип
90'
 
Свеен Оле
Фет Сондре

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.31
2. Исмаила Кулибали 4 0.25
3. Солтведт Йоахим 3 0.19
4. Ларсен Йорген 2 0.13
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0.13
6. Mohamed Ofkir 1 0.06
7. Линнсет Йонатан 1 0.06
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Синкернагель Филип 11 (3) 0.69
2. Хёуге Йенс 11 (2) 0.69
3. Юнкер Каспер 11 0.69
4. Салтнес Ульрик 6 0.38
5. Бонифасе Виктор 5 0.31
6. Берг Патрик 4 0.25
7. Фет Сондре 2 0.13
8. Sammy Skytte 2 0.13
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Сольбаккен Ола 1 0.06
11. Лоде Мариус 1 0.06
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Линнсет Йонатан 3 0
5. Ларсен Йорген 3 0
6. Хальворсен Уле Йорген 2 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Фальк Аслак 1 0
11. Несс Николай 1 0
12. Magnar Oedegaard 1 0
13. Салетрос Антон 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 2 0
2. Синкернагель Филип 2 0
3. Фет Сондре 2 0
4. Хейбротен Мариус 2 0
5. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
6. Хёуге Йенс 2 0
7. Бонифасе Виктор 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сарпсборг-08 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 27.78% (5)
 Будё-Глимт 9.09% (5) 20% (11) 20% (11) 25.45% (14) 12.73% (7) 12.73% (7)

Предыдущие игры

Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Будё-Глимт Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт Русенборг 1:0 Будё-Глимт Русенборг 3:1 Будё-Глимт Лиллестрём 1:4 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Будё-Глимт: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 0:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 16 14 2 0 56 - 18 44
2. Мольде 0:0 17 11 2 4 43 - 17 35
3. Одд 16 10 1 5 29 - 18 31
4. Русенборг 16 8 4 4 29 - 15 28
5. Кристиансунд 16 7 6 3 33 - 21 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
10. Стабек 16 4 7 5 21 - 25 19
11. Сарпсборг-08 16 5 2 9 18 - 25 17
12. Викинг 0:0 16 4 5 7 21 - 28 17
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 16 1 4 11 21 - 47 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Синкернагель Филип бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Несс Николай получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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