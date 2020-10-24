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  3. Норвегия
Бранн
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Стабек
0' 36'
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
4
Фьолусон
Йон
Гудни
25
Ole
Kolskogen
5
Грогор
Томас
8
Хауген
Фредрик
29
Бармен
Кристоффер
9
Странд
Петтер
27
Свеннсен
Сандер
11
Daouda
Bamba
7
Расмуссен
Матиас
12
Сандберг
Маркус
15
Strula
Ottesen
4
Валсвик
Густав
3
Yaw-Ihle
Amankwah
26
Йонассен
Эмиль
24
Kaloyan
Kostadinov
8
Бохинен
Эмиль
22
Sammy
Skytte
9
Матсен
Даррен
10
Антонссон
Маркус
23
Oliver
Edvardsen
Бранн
4-3-3
Стабек
4-3-3

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.36
2. Daouda Bamba 6 0.27
3. Тейлор Роберт 3 0.14
4. Странд Петтер 2 0.09
5. Daniel A. Pedersen 2 0.09
6. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.05
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.05
8. Грогор Томас 1 0.05
9. Erland Hustad 1 0.05
10. Хауген Фредрик 0 0
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0
Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ветлесен Уго 4 0.18
2. Oliver Edvardsen 4 0.18
3. Kornelius Hansen 4 0.18
4. Бохинен Эмиль 4 (2) 0.18
5. Kosuke Kinoshita 3 0.14
6. Ханше-Ольсен Андреас 3 (1) 0.14
7. Матс Солхеим 2 0.09
8. Касси Люк 2 0.09
9. Матсен Даррен 1 0.05
10. Magnus Lundal 1 0.05
11. Йонассен Эмиль 0 0
12. Tortol Lumanza Lembi 0 0
13. Антонссон Маркус 0 0
14. Сандберг Маркус 0 0
15. Галль Ромен 0 0
16. Joergen Oeveraas 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Бармен Кристоффер 3 0
4. Кумсан Джилберт 3 0
5. Акоста Бисмарк 3 0
6. Аамада Али 2 0
7. Кристиансен Рубен 2 0
8. Daniel A. Pedersen 2 0
9. Странд Петтер 2 0
10. Тейлор Роберт 2 0
11. Daouda Bamba 2 0
12. Erland Hustad 2 0
13. Ole Kolskogen 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Твейта Йон-Хельге 1 0
16. Опдаль Хокон 1 0
17. Грогор Томас 1 0
Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 5 0
2. Матс Солхеим 4 0
3. Бохинен Эмиль 3 0
4. Ветлесен Уго 3 0
5. Ботхейм Эрик 2 0
6. Oliver Edvardsen 2 0
7. Yaw-Ihle Amankwah 1 0
8. Йонассен Эмиль 1 0
9. Матсен Даррен 1 0
10. Kosuke Kinoshita 1 0
11. Tortol Lumanza Lembi 1 0
12. Sammy Skytte 1 0
13. Kaloyan Kostadinov 1 0
14. Peder Vogt 1 0
15. Kornelius Hansen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 32% (8) 0 12% (3) 20% (5) 20% (5) 16% (4)
 Стабек 10.34% (3) 10.34% (3) 24.14% (7) 13.79% (4) 10.34% (3) 31.03% (9)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: + = -
Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт
Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг
Стабек Последние 20 матчей: + = -
Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек
Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек

Последние игры между собой

Бранн: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Стабек 0:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Стабек 0:1 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген
Бранн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 21 18 2 1 71 - 25 56
2. Мольде 21 13 1 7 52 - 26 40
3. Русенборг 21 11 6 4 40 - 21 39
4. Волеренга 21 11 5 5 36 - 27 38
5. Одд 20 11 2 7 37 - 32 35
6. Кристиансунд 21 9 8 4 41 - 29 35
7. Викинг 20 8 5 7 38 - 38 29
8. Стабек 0:0 22 7 8 7 29 - 32 29
9. Сарпсборг-08 21 8 3 10 25 - 27 27
10. Саннефьёрд 22 8 2 12 22 - 34 26
11. Хёугесунн 21 7 4 10 26 - 36 25
12. Стрёмсгодсет 21 5 9 7 29 - 38 24
13. Бранн 0:0 22 6 6 10 25 - 35 24
14. Старт 22 4 7 11 25 - 41 19
15. Мьёндален 21 5 2 14 17 - 36 17
16. Олесунн 21 1 4 16 25 - 61 7
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Стабек
2.30
3.68
3.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.00 3.60 3.60
2.01 3.10 3.75
2.06 3.70 3.40
2.30 3.05 3.54

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 10.50 1.03 2.75 1.42 3.35 1.30 1.60 2.25 1.96 1.84 1.72 2.11 1.20 4.20 1.22 4.00 1.05 8.50 1.06 8.00 1.05 8.70
14.00 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
7.12 1.11 2.64 1.50 2.30 1.65 1.97 1.89 1.69 2.21 1.54 2.54 1.87 1.99 1.62 2.34 1.49 2.67 1.17 5.18 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.85 1.90 2.21 1.66 1.12 5.55 1.18 4.60 1.11 5.80
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.70
1.55 2.50 1.32 3.45 1.91 1.95 1.56 2.49 1.40 3.03 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80
4.70 1.19 3.32 1.33 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.77
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Где смотреть матч Бранн 0:0 Стабек онлайн

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