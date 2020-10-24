43' Желтая карточкаХауген Фредрик
0:1
51' ГолOliver Edvardsen
59' Желтая карточкаБохинен Эмиль
1:1
75' ГолБармен Кристоффер
84' Желтая карточкаБармен Кристоффер
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Daouda BambaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ole Blomberg
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Sammy SkytteПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
Ход матча
43'
51'
0:1
59'
75'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.36
|2.
|Daouda Bamba
|6
|0.27
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.14
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.09
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.09
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.09
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.05
|8.
|Грогор Томас
|1
|0.05
|9.
|Erland Hustad
|1
|0.05
|10.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oliver Edvardsen
|5
|0.23
|2.
|Ветлесен Уго
|4
|0.18
|3.
|Kornelius Hansen
|4
|0.18
|4.
|Бохинен Эмиль
|4 (2)
|0.18
|5.
|Kosuke Kinoshita
|3
|0.14
|6.
|Ханше-Ольсен Андреас
|3 (1)
|0.14
|7.
|Матс Солхеим
|2
|0.09
|8.
|Касси Люк
|2
|0.09
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0.05
|10.
|Magnus Lundal
|1
|0.05
|11.
|Йонассен Эмиль
|0
|0
|12.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|13.
|Антонссон Маркус
|0
|0
|14.
|Сандберг Маркус
|0
|0
|15.
|Галль Ромен
|0
|0
|16.
|Joergen Oeveraas
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|6.
|Аамада Али
|2
|0
|7.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|8.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0
|9.
|Странд Петтер
|2
|0
|10.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|11.
|Daouda Bamba
|2
|0
|12.
|Erland Hustad
|2
|0
|13.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|17.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|18.
|Грогор Томас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|5
|0
|2.
|Матс Солхеим
|4
|0
|3.
|Бохинен Эмиль
|4
|0
|4.
|Ветлесен Уго
|3
|0
|5.
|Ботхейм Эрик
|2
|0
|6.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|7.
|Yaw-Ihle Amankwah
|1
|0
|8.
|Йонассен Эмиль
|1
|0
|9.
|Матсен Даррен
|1
|0
|10.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|11.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|12.
|Sammy Skytte
|1
|0
|13.
|Kaloyan Kostadinov
|1
|0
|14.
|Peder Vogt
|1
|0
|15.
|Kornelius Hansen
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|30.77% (8)
|0
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|Стабек
|10% (3)
|10% (3)
|23.33% (7)
|16.67% (5)
|10% (3)
|30% (9)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: + = -Мьёндален 2:0 Бранн Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт
Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг
Стабек Последние 20 матчей: + = -Стабек 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 4:0 Стабек Стабек 2:0 Старт Одд 2:0 Стабек
Стабек 2:1 Хёугесунн Русенборг 2:2 Стабек Стабек 0:2 Бранн Викинг 3:3 Стабек Стабек 0:1 Одд Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек
Последние игры между собой
Бранн: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Стабек: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Бранн 3:0 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Бранн Типпелиген Бранн 5:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Стабек Типпелиген Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Стабек Типпелиген Стабек 0:4 Бранн Типпелиген Стабек 1:2 Бранн Типпелиген Стабек 0:0 Бранн Товарищеские матчи Стабек 1:1 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Стабек Типпелиген Бранн 2:2 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Стабек 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Стабек Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|21
|18
|2
|1
|71 - 25
|56
|2.
|Мольде
|21
|13
|1
|7
|52 - 26
|40
|3.
|Русенборг
|21
|11
|6
|4
|40 - 21
|39
|4.
|Волеренга
|21
|11
|5
|5
|36 - 27
|38
|5.
|Одд
|20
|11
|2
|7
|37 - 32
|35
|6.
|Кристиансунд
|21
|9
|8
|4
|41 - 29
|35
|7.
|Викинг
|20
|8
|5
|7
|38 - 38
|29
|8.
|Стабек
|22
|7
|8
|7
|30 - 33
|29
|9.
|Сарпсборг-08
|21
|8
|3
|10
|25 - 27
|27
|10.
|Саннефьёрд
|22
|8
|2
|12
|22 - 34
|26
|11.
|Хёугесунн
|21
|7
|4
|10
|26 - 36
|25
|12.
|Стрёмсгодсет
|21
|5
|9
|7
|29 - 38
|24
|13.
|Бранн
|22
|6
|6
|10
|26 - 36
|24
|14.
|Старт
|22
|4
|7
|11
|25 - 41
|19
|15.
|Мьёндален
|21
|5
|2
|14
|17 - 36
|17
|16.
|Олесунн
|21
|1
|4
|16
|25 - 61
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.50
|1.07
|10.50
|1.03
|—
|—
|2.75
|1.42
|—
|—
|3.35
|1.30
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.96
|1.84
|1.72
|2.11
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.22
|4.00
|1.05
|8.50
|1.06
|8.00
|1.05
|8.70
|14.00
|1.02
|12.50
|1.03
|—
|—
|4.55
|1.21
|—
|—
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.70
|—
|—
|4.35
|1.22
|3.09
|1.39
|2.23
|1.69
|1.97
|1.89
|1.61
|2.36
|1.27
|3.88
|2.02
|1.84
|1.14
|5.85
|1.49
|2.68
|1.62
|2.34
|1.49
|2.67
|1.19
|4.87
|—
|—
|1.18
|5.21
|—
|—
|—
|—