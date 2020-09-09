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  3. Финляндия
Хонка
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
4' Гол
Канджи Макумба
1:1
9' Гол
Fofana Tiemoko
41'
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
3
Хейккиля
Тапио
16
Расимус
Конста
26
Хатакка
Дани
80
Саваж
Демба
8
Эрвас
Хавьер
6
Воутилайнен
Джерри
99
Канджи
Макумба
10
Кауфманн
Лукас
14
Мартин
Борха
1
Хиландер
Мика
31
Miska
Rautiola
3
Томас
Диого
16
Миеттунен
Тату
4
Аспегрен
Фелипе
7
Ветели
Йоона
14
Сийра
Тууре
15
Алмен
Микаэль
26
Fofana
Tiemoko
10
Ала-Мюллюмяки
Лаури
19
Мёммё
Ээту
Хонка
Ильвес

Ход матча

4'
Канджи Макумба
1:0
9'
1:1
Fofana Tiemoko

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 7 (2) 0.54
2. Кауфманн Лукас 2 (1) 0.15
3. Саваж Демба 1 0.08
4. Канджи Макумба 1 0.08
5. Nasiru Banahene 1 0.08
6. Мартин Борха 1 (1) 0.08
7. Воутилайнен Джерри 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меттяля Илари 5 0.38
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.23
3. Скюття Наатан 2 0.15
4. Fofana Tiemoko 2 0.15
5. Томас Диого 2 0.15
6. Алмен Микаэль 2 0.15
7. Жаир 1 0.08
8. Тамминен Ээро 1 0.08
9. Аспегрен Фелипе 0 0
10. Саксела Янне 0 0
11. Райттинен Ээмели 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Аалто Хенри 3 0
2. Левянен Йонас 1 1
3. Расимус Конста 2 0
4. Воутилайнен Джерри 2 0
5. Эрвас Хавьер 2 0
6. Арко-Менса Эдмунд 2 0
7. Саваж Демба 1 0
8. Таммилето Дуарте 1 0
9. Хатакка Дани 1 0
10. Мартин Борха 1 0
11. Кауфманн Лукас 1 0
12. Иванов Роберт 1 0
13. Nasiru Banahene 1 0
14. Хейнонен Элмо 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Жаир 4 0
2. Томас Диого 4 0
3. Миеттунен Тату 1 1
4. Тамминен Ээро 2 0
5. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
6. Скюття Наатан 2 0
7. Мёммё Ээту 2 0
8. Хиландер Мика 1 0
9. Саксела Янне 1 0
10. Аспегрен Фелипе 1 0
11. Менса Баба 1 0
12. Emile Paul Tendeng 1 0
13. Алмен Микаэль 1 0
14. Fofana Tiemoko 1 0
15. Janne-Pekka Laine 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 0 16.67% (2) 0 50% (6) 16.67% (2) 16.67% (2)
 Ильвес 11.76% (2) 5.88% (1) 5.88% (1) 29.41% (5) 17.65% (3) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка
Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки
Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС

Последние игры между собой

Хонка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ильвес 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 Ильвес Кубок
Ильвес 0:1 Хонка Вейккауслига Ильвес 3:3 Хонка Вейккауслига Хонка 4:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 9 3 1 31 - 8 30
2. КуПС 2:0 13 8 4 1 24 - 12 28
3. Интер Турку 1:2 14 8 2 4 24 - 14 26
4. Лахти 1:0 13 5 5 3 19 - 18 20
5. Ильвес 1:1 13 5 5 3 18 - 18 20
6. Хонка 1:1 13 4 8 1 13 - 7 20
7. ХИФК 12 6 1 5 15 - 14 19
8. Мариехамн 0:1 13 5 2 6 20 - 23 17
9. СЯК Сейнайоки 2:1 13 3 5 5 10 - 14 14
10. Хака 2:1 14 2 5 7 15 - 28 11
11. ТПС 1:2 13 3 0 10 9 - 22 9
12. РоПС 0:2 14 0 2 12 9 - 29 2
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Лучшие коэффициенты
Хонка
Ничья
Ильвес
2.12
3.40
4.51
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хонка 1:1 Ильвес онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.40 3.50
2.10 2.95 3.80
2.05 3.40 3.74
1.98 3.38 3.93
2.12 2.93 4.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.05 6.40 1.10 2.85 1.39 2.18 1.68 1.84 1.97 5.55 1.12 1.30 3.30 2.05 1.72 1.07 7.30 1.31 3.25 1.01 14.50 1.08 7.00
7.60 1.05 6.50 1.10 2.86 1.40 2.19 1.67 1.69 2.29 1.32 3.30 1.22 4.10 1.06 7.20 1.04 8.40 1.01 17.25
7.27 1.09 5.88 1.13 2.89 1.41 2.19 1.67 1.66 2.21 1.33 3.30 1.24 4.02 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 14.61 1.02 15.09
3.08 1.41 2.68 1.51 2.28 1.68 1.88 1.98 5.37 1.18 1.51 2.69 3.86 1.29 2.56 1.55 2.07 1.82 1.79 2.10 1.52 2.66 1.66 2.32 1.32 3.59 1.17 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
1.67 2.21 1.31 3.30 1.07 7.30 1.60 2.25 1.05 8.50
2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.15 1.10 7.20 1.06 8.80
2.58 1.50 1.71 2.13 1.34 3.24 1.10 6.85 1.07 8.30
2.72 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.47 2.83 1.34 3.45 1.43 3.00 1.24 4.36 1.43 2.99 1.29 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.79
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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