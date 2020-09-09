Хонка
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: Тапиолан Урхейлупуисто
Ильвес
1:0
4' ГолКанджи Макумба
1:1
9' ГолFofana Tiemoko
13
Тим
Маррей
26
Хатакка
Дани
80
Саваж
Демба
14
Мартин
Борха
14
Сийра
Тууре
19
Мёммё
Ээту
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Хатакка ДаниЗащитник
-
80 Саваж ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Мартин БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
63 Ville Koski
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сийра ТууреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мёммё ЭэтуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Висс Яркко
Ход матча
4'
1:0
9'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|7 (2)
|0.54
|2.
|Кауфманн Лукас
|2 (1)
|0.15
|3.
|Саваж Демба
|1
|0.08
|4.
|Канджи Макумба
|1
|0.08
|5.
|Nasiru Banahene
|1
|0.08
|6.
|Мартин Борха
|1 (1)
|0.08
|7.
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Меттяля Илари
|5
|0.38
|2.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|3
|0.23
|3.
|Скюття Наатан
|2
|0.15
|4.
|Fofana Tiemoko
|2
|0.15
|5.
|Томас Диого
|2
|0.15
|6.
|Алмен Микаэль
|2
|0.15
|7.
|Жаир
|1
|0.08
|8.
|Тамминен Ээро
|1
|0.08
|9.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|10.
|Саксела Янне
|0
|0
|11.
|Райттинен Ээмели
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аалто Хенри
|3
|0
|2.
|Левянен Йонас
|1
|1
|3.
|Расимус Конста
|2
|0
|4.
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|5.
|Эрвас Хавьер
|2
|0
|6.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|7.
|Саваж Демба
|1
|0
|8.
|Таммилето Дуарте
|1
|0
|9.
|Хатакка Дани
|1
|0
|10.
|Мартин Борха
|1
|0
|11.
|Кауфманн Лукас
|1
|0
|12.
|Иванов Роберт
|1
|0
|13.
|Nasiru Banahene
|1
|0
|14.
|Хейнонен Элмо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жаир
|4
|0
|2.
|Томас Диого
|4
|0
|3.
|Миеттунен Тату
|1
|1
|4.
|Тамминен Ээро
|2
|0
|5.
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|2
|0
|6.
|Скюття Наатан
|2
|0
|7.
|Мёммё Ээту
|2
|0
|8.
|Хиландер Мика
|1
|0
|9.
|Саксела Янне
|1
|0
|10.
|Аспегрен Фелипе
|1
|0
|11.
|Менса Баба
|1
|0
|12.
|Emile Paul Tendeng
|1
|0
|13.
|Алмен Микаэль
|1
|0
|14.
|Fofana Tiemoko
|1
|0
|15.
|Janne-Pekka Laine
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хонка
|0
|16.67% (2)
|0
|50% (6)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|Ильвес
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|5.88% (1)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
Предыдущие игры
Хонка Последние 20 матчей: + = -Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка
Ильвес Последние 20 матчей: + = -Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки
Последние игры между собой
Хонка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|13
|9
|3
|1
|31 - 8
|30
|2.
|КуПС
|2:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 12
|28
|3.
|Интер Турку
|1:2
|14
|8
|2
|4
|24 - 14
|26
|4.
|Лахти
|1:0
|13
|5
|5
|3
|19 - 18
|20
|5.
|Ильвес
|1:1
|13
|5
|5
|3
|18 - 18
|20
|6.
|Хонка
|1:1
|13
|4
|8
|1
|13 - 7
|20
|7.
|ХИФК
|12
|6
|1
|5
|15 - 14
|19
|8.
|Мариехамн
|0:1
|13
|5
|2
|6
|20 - 23
|17
|9.
|СЯК Сейнайоки
|2:1
|13
|3
|5
|5
|10 - 14
|14
|10.
|Хака
|2:1
|14
|2
|5
|7
|15 - 28
|11
|11.
|ТПС
|1:2
|13
|3
|0
|10
|9 - 22
|9
|12.
|РоПС
|0:2
|14
|0
|2
|12
|9 - 29
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.60
|1.05
|6.40
|1.10
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.84
|1.97
|5.55
|1.12
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.07
|7.30
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.01
|14.50
|1.08
|7.00
|7.60
|1.05
|6.50
|1.10
|2.86
|1.40
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.69
|2.29
|—
|—
|1.32
|3.30
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|1.06
|7.20
|—
|—
|1.04
|8.40
|1.01
|17.25
|—
|—
|7.27
|1.09
|5.88
|1.13
|2.89
|1.41
|—
|—
|2.19
|1.67
|—
|—
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.33
|3.30
|—
|—
|1.24
|4.02
|—
|—
|1.09
|7.27
|—
|—
|1.08
|7.75
|1.02
|14.61
|1.02
|15.09
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.41
|2.68
|1.51
|2.28
|1.68
|1.88
|1.98
|5.37
|1.18
|1.51
|2.69
|3.86
|1.29
|2.56
|1.55
|2.07
|1.82
|1.79
|2.10
|1.52
|2.66
|1.66
|2.32
|1.32
|3.59
|—
|—
|1.17
|5.63
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.07
|7.30
|1.60
|2.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.05
|8.50
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.73
|2.11
|—
|—
|1.36
|3.15
|1.10
|7.20
|1.06
|8.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.58
|1.50
|—
|—
|1.71
|2.13
|—
|—
|1.34
|3.24
|1.10
|6.85
|1.07
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.72
|1.50
|2.22
|1.71
|1.72
|2.20
|1.47
|2.83
|1.34
|3.45
|—
|—
|1.43
|3.00
|1.24
|4.36
|1.43
|2.99
|1.29
|3.82
|—
|—