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  2. Матчи
  3. Финляндия
Хонка
3:2
Конец матча

Стадион:
Ильвес
0'
1:0
4' Гол
Канджи Макумба
1:1
9' Гол
Fofana Tiemoko
48' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
1:2
53' Гол
Томас Диого
2:2
75' Гол
Эрвас Хавьер
3:2
77' Гол
Мартин Борха
87' Желтая карточка
Fofana Tiemoko
90'+5
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
3
Хейккиля
Тапио
16
Расимус
Конста
26
Хатакка
Дани
80
Саваж
Демба
8
Эрвас
Хавьер
6
Воутилайнен
Джерри
99
Канджи
Макумба
10
Кауфманн
Лукас
14
Мартин
Борха
1
Хиландер
Мика
31
Miska
Rautiola
3
Томас
Диого
16
Миеттунен
Тату
4
Аспегрен
Фелипе
7
Ветели
Йоона
14
Сийра
Тууре
15
Алмен
Микаэль
26
Fofana
Tiemoko
10
Ала-Мюллюмяки
Лаури
19
Мёммё
Ээту
Хонка
Ильвес

Ход матча

4'
Канджи Макумба
1:0
9'
1:1
Fofana Tiemoko
48'
Кауфманн Лукас
 
53'
1:2
Томас Диого
71'
Арко-Менса Эдмунд
Саваж Демба
 
72'
 
Emile Paul Tendeng
Мёммё Ээту
73'
 
Арифи Дони
Сийра Тууре
75'
Эрвас Хавьер
2:2
77'
Мартин Борха
3:2
78'
 
Мянтюнен Тууре
Алмен Микаэль
83'
 
Райттинен Ээмели
Miska Rautiola
85'
Таммилето Дуарте
Воутилайнен Джерри
 
87'
 
Fofana Tiemoko
90'
Niilo Saarikivi
Кауфманн Лукас
 

Бомбардиры внутри турнира

Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 7 (2) 0.54
2. Кауфманн Лукас 2 (1) 0.15
3. Мартин Борха 2 (1) 0.15
4. Саваж Демба 1 0.08
5. Канджи Макумба 1 0.08
6. Эрвас Хавьер 1 0.08
7. Nasiru Banahene 1 0.08
8. Воутилайнен Джерри 0 0
Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Меттяля Илари 5 0.38
2. Ала-Мюллюмяки Лаури 3 0.23
3. Томас Диого 3 0.23
4. Скюття Наатан 2 0.15
5. Fofana Tiemoko 2 0.15
6. Алмен Микаэль 2 0.15
7. Жаир 1 0.08
8. Тамминен Ээро 1 0.08
9. Аспегрен Фелипе 0 0
10. Саксела Янне 0 0
11. Райттинен Ээмели 0 0

Карточки

Хонка
# Игрок      
1. Аалто Хенри 3 0
2. Левянен Йонас 1 1
3. Расимус Конста 2 0
4. Воутилайнен Джерри 2 0
5. Эрвас Хавьер 2 0
6. Кауфманн Лукас 2 0
7. Арко-Менса Эдмунд 2 0
8. Саваж Демба 1 0
9. Таммилето Дуарте 1 0
10. Хатакка Дани 1 0
11. Мартин Борха 1 0
12. Иванов Роберт 1 0
13. Nasiru Banahene 1 0
14. Хейнонен Элмо 1 0
Ильвес
# Игрок      
1. Жаир 4 0
2. Томас Диого 4 0
3. Миеттунен Тату 1 1
4. Тамминен Ээро 2 0
5. Ала-Мюллюмяки Лаури 2 0
6. Скюття Наатан 2 0
7. Fofana Tiemoko 2 0
8. Мёммё Ээту 2 0
9. Хиландер Мика 1 0
10. Саксела Янне 1 0
11. Аспегрен Фелипе 1 0
12. Менса Баба 1 0
13. Emile Paul Tendeng 1 0
14. Алмен Микаэль 1 0
15. Janne-Pekka Laine 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хонка 6.67% (1) 13.33% (2) 0 40% (6) 20% (3) 20% (3)
 Ильвес 15.79% (3) 5.26% (1) 5.26% (1) 31.58% (6) 15.79% (3) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка
Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка Хонка 0:1 Лахти Оулу 0:1 Хонка ХИК 2:1 Хонка Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Викинг 1:2 Хонка Хонка 1:1 ХИК
Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Хака 0:2 Ильвес Шемрок Роверс 2:2 Ильвес Ильвес 3:1 Лахти Ильвес 0:0 СЯК Сейнайоки
Лахти 3:2 Ильвес Ильвес 1:0 РоПС Ильвес 2:2 ХИФК ХИК 2:0 Ильвес РоПС 1:1 Ильвес Ильвес 0:0 КуПС Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС

Последние игры между собой

Хонка: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Ильвес: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Ильвес 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:1 Ильвес Кубок
Ильвес 0:1 Хонка Вейккауслига Ильвес 3:3 Хонка Вейккауслига Хонка 4:1 Ильвес Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 13 9 3 1 31 - 8 30
2. КуПС 13 8 4 1 25 - 12 28
3. Интер Турку 14 8 2 4 25 - 15 26
4. Хонка 13 5 7 1 15 - 8 22
5. ХИФК 12 6 1 5 15 - 14 19
6. Ильвес 13 5 4 4 19 - 20 19
7. Мариехамн 13 5 3 5 22 - 24 18
8. Лахти 13 4 6 3 20 - 20 18
9. СЯК Сейнайоки 13 3 5 5 11 - 15 14
10. Хака 14 2 5 7 16 - 29 11
11. ТПС 13 3 0 10 10 - 23 9
12. РоПС 14 0 2 12 9 - 30 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Fofana Tiemoko бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Канджи Макумба бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tapiolan Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хонка 3:2 Ильвес онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 1.65 5.90
1.04 9.50 71.00
2.05 3.40 3.74
1.98 3.38 3.93
15.99 4.01 1.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.05 6.40 1.10 2.85 1.39 2.18 1.68 1.84 1.97 4.00 1.22 1.30 3.30 2.35 1.55 1.07 7.30 1.25 3.75 1.01 14.50 1.17 4.70
7.60 1.05 6.50 1.10 2.86 1.40 2.19 1.67 1.69 2.29 1.32 3.30 1.22 4.10 1.06 7.20 1.04 8.40 1.01 17.25
7.27 1.09 5.88 1.13 2.89 1.41 2.19 1.67 1.66 2.21 1.33 3.30 1.24 4.02 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 14.61 1.02 15.09
3.08 1.41 2.68 1.51 2.28 1.68 1.88 1.98 3.40 1.35 2.82 1.47 2.23 1.70 1.75 2.16 2.06 1.83 1.68 2.27 1.31 3.68 1.66 2.32 1.17 5.67 1.17 5.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
1.67 2.21 1.31 3.30 1.07 7.30 1.60 2.25 1.05 8.50
2.65 1.48 1.73 2.11 1.36 3.15 1.10 7.20 1.06 8.80
2.58 1.50 1.71 2.13 1.34 3.24 1.10 6.85 1.07 8.30
2.72 1.50 2.22 1.71 1.72 2.20 1.47 2.83 1.34 3.45 1.43 3.00 1.24 4.36 1.43 2.99 1.29 3.82
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30
3.38 1.32 2.24 1.65 1.54 2.48 1.19 4.70 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.93 1.79
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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