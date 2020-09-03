Хьюстон Динамо
2:0
Второй тайм: 70'
Стадион: BBVA Stadium
Миннесота Юнайтед
1:0
28' ГолКинтеро Дарвин
2:0
65' ГолAriel Lassiter
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
41
Муса
Джеймс
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
28 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
28'
1:0
59'
65'
2:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.67
|2.
|Элис Альберт
|3 (1)
|0.5
|3.
|Родригес Мемо
|2
|0.33
|4.
|Хансен Николай
|1
|0.17
|5.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.17
|6.
|Серен Дарвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финлей Итан
|2
|0.33
|2.
|Молино Кевин
|1
|0.17
|3.
|Дотсон Хассани
|1
|0.17
|4.
|Грегуш Ян
|0
|0
|5.
|Метанир Ромен
|0
|0
|6.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элис Альберт
|1
|1
|2.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|3.
|Вера Матиас
|2
|0
|4.
|Родригес Мемо
|2
|0
|5.
|Боньек Оскар
|2
|0
|6.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|7.
|Струна Альяж
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|3
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|3.
|Лод Робин
|2
|0
|4.
|Гаспер Чейз
|2
|0
|5.
|Грегуш Ян
|1
|0
|6.
|Боксолл Михаэл
|1
|0
|7.
|Метанир Ромен
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.00
|1.05
|12.00
|1.01
|5.70
|1.11
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.75
|1.42
|2.14
|1.71
|1.96
|1.85
|1.74
|2.10
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.10
|6.25
|1.09
|6.40
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.20
|1.17
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.58
|1.16
|3.90
|1.23
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|2.00
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.24
|3.83
|1.09
|5.80
|1.08
|6.21
|1.03
|12.00
|1.02
|12.45
|—
|—
|—
|—
|6.04
|1.14
|3.10
|1.39
|2.22
|1.70
|1.86
|2.02
|1.61
|2.41
|1.35
|3.30
|1.47
|2.78
|1.37
|3.22
|1.44
|2.89
|—
|—
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.87
|1.87
|—
|—
|2.41
|1.52
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.66
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.16
|4.59
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.64
|1.51
|2.16
|1.75
|1.67
|2.28
|1.43
|2.93
|1.62
|2.37
|1.37
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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