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Хьюстон Динамо
2:0
Второй тайм: 70'

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
28' Гол
Кинтеро Дарвин
2:0
65' Гол
Ariel Lassiter
70'
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
24
Серен
Дарвин
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
18
Ранджитсингх
Грег
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
41
Муса
Джеймс
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
17
Лод
Робин
94
Хэрстон
Марлон
31
Дотсон
Хассани
44
Эдвардс
Рахим
23
Тойе
Мейсон
Хьюстон Динамо
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

28'
Кинтеро Дарвин
(Родригес Мемо)
1:0
55'
Ariel Lassiter
Кристиан Рамирез
 
55'
Элис Альберт
Хансен Николай
 
59'
 
Финлей Итан
Лод Робин
59'
 
Амарилья Луис
Тойе Мейсон
60'
 
Молино Кевин
Эдвардс Рахим
65'
Ariel Lassiter
(Элис Альберт)
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.67
2. Элис Альберт 3 (1) 0.5
3. Родригес Мемо 2 0.33
4. Хансен Николай 1 0.17
5. Кристиан Рамирез 1 0.17
6. Серен Дарвин 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финлей Итан 2 0.33
2. Молино Кевин 1 0.17
3. Дотсон Хассани 1 0.17
4. Грегуш Ян 0 0
5. Метанир Ромен 0 0
6. Эдвардс Рахим 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Элис Альберт 1 1
2. Фигероа Мэйнор 2 0
3. Вера Матиас 2 0
4. Родригес Мемо 2 0
5. Боньек Оскар 2 0
6. Кинтеро Дарвин 1 0
7. Струна Альяж 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 3 0
2. Алонсо Освальдо 2 0
3. Лод Робин 2 0
4. Гаспер Чейз 2 0
5. Грегуш Ян 1 0
6. Боксолл Михаэл 1 0
7. Метанир Ромен 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 10% (1) 30% (3) 20% (2) 20% (2) 10% (1) 10% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кинтеро Дарвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хьюстон Динамо
Ничья
Миннесота Юнайтед
2.31
5.00
50.00
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.02 14.00 50.00
2.31 3.84 2.78
2.08 3.95 3.17
1.31 5.00 12.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 12.00 1.01 5.70 1.11 4.00 1.22 2.75 1.42 2.14 1.71 1.96 1.85 1.74 2.10 1.35 3.05 1.31 3.30 1.10 6.25 1.09 6.40 1.02 11.00 1.01 12.00
16.00 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.53 1.58 1.95 1.87 1.60 2.38 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.10
11.22 1.03 10.16 1.04 4.58 1.16 3.90 1.23 2.51 1.54 2.00 1.85 1.62 2.34 1.33 3.26 1.24 3.83 1.09 5.80 1.08 6.21 1.03 12.00 1.02 12.45
6.04 1.14 3.10 1.39 2.22 1.70 1.86 2.02 1.61 2.41 1.35 3.30 1.47 2.78 1.37 3.22 1.44 2.89 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.87 1.87 2.41 1.52 1.13 5.40 1.22 3.95 1.09 6.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.55 1.28 2.54 1.53 1.66 2.26 1.25 3.75 1.16 4.59 1.04 10.16 1.03 11.22
2.64 1.51 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.93 1.62 2.37 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
1.51 2.51
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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