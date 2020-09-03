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Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
28' Гол
Кинтеро Дарвин
2:0
65' Гол
Ariel Lassiter
3:0
70' Гол
Ariel Lassiter
79' Желтая карточка
Струна Альяж
84' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
90' Желтая карточка
Заибо Вильфред
90'+4
1
Марко
Марич
II
4
Валентин
Зарек
5
Струна
Альяж
15
Фигероа
Мэйнор
3
Лундквист
Адам
22
Вера
Матиас
8
Родригес
Мемо
24
Серен
Дарвин
12
Хансен
Николай
13
Кристиан
Рамирез
23
Кинтеро
Дарвин
18
Ранджитсингх
Грег
19
Метанир
Ромен
15
Боксолл
Михаэл
41
Муса
Джеймс
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
17
Лод
Робин
94
Хэрстон
Марлон
31
Дотсон
Хассани
44
Эдвардс
Рахим
23
Тойе
Мейсон
Хьюстон Динамо
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-1-4-1

Ход матча

28'
Кинтеро Дарвин
(Родригес Мемо)
1:0
55'
Ariel Lassiter
Кристиан Рамирез
 
55'
Элис Альберт
Хансен Николай
 
59'
 
Финлей Итан
Лод Робин
59'
 
Амарилья Луис
Тойе Мейсон
60'
 
Молино Кевин
Эдвардс Рахим
65'
Ariel Lassiter
(Элис Альберт)
2:0
70'
Ariel Lassiter
(Элис Альберт)
3:0
71'
 
Emanuel Reynoso2
Грегуш Ян
72'
 
Хейс Джекори
Хэрстон Марлон
74'
Боньек Оскар
Кинтеро Дарвин
 
79'
Струна Альяж
 
82'
Заибо Вильфред
Вера Матиас
 
82'
Лемуан Никколо
Родригес Мемо
 
84'
 
Боксолл Михаэл
90'
Заибо Вильфред
 

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кинтеро Дарвин 4 0.67
2. Элис Альберт 3 (1) 0.5
3. Родригес Мемо 2 0.33
4. Ariel Lassiter 2 0.33
5. Хансен Николай 1 0.17
6. Кристиан Рамирез 1 0.17
7. Серен Дарвин 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финлей Итан 2 0.33
2. Молино Кевин 1 0.17
3. Дотсон Хассани 1 0.17
4. Грегуш Ян 0 0
5. Метанир Ромен 0 0
6. Эдвардс Рахим 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
# Игрок      
1. Элис Альберт 1 1
2. Фигероа Мэйнор 2 0
3. Струна Альяж 2 0
4. Вера Матиас 2 0
5. Родригес Мемо 2 0
6. Боньек Оскар 2 0
7. Кинтеро Дарвин 1 0
8. Заибо Вильфред 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 3 0
2. Алонсо Освальдо 2 0
3. Боксолл Михаэл 2 0
4. Лод Робин 2 0
5. Гаспер Чейз 2 0
6. Грегуш Ян 1 0
7. Метанир Ромен 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хьюстон Динамо 7.69% (1) 30.77% (4) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1)
 Миннесота Юнайтед 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Хьюстон Динамо 2:3 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 1:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Хьюстон Динамо 1:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Миннесота Юнайтед 2:1 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 0:0 Хьюстон Динамо МЛС Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:2 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 1:3 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 2:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Кинтеро Дарвин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BBVA Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.02 14.00 50.00
2.31 3.84 2.78
2.08 3.95 3.17
1.31 5.00 12.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.00 1.05 12.00 1.01 5.70 1.11 4.00 1.22 2.75 1.42 2.14 1.71 1.96 1.85 1.74 2.10 1.35 3.05 1.31 3.30 1.10 6.25 1.09 6.40 1.02 11.00 1.01 12.00
16.00 1.01 14.75 1.02 5.20 1.17 4.15 1.24 2.53 1.58 1.95 1.87 1.60 2.38 1.33 3.38 1.25 4.05 1.10 7.10
11.22 1.03 10.16 1.04 4.58 1.16 3.90 1.23 2.51 1.54 2.00 1.85 1.62 2.34 1.33 3.26 1.24 3.83 1.09 5.80 1.08 6.21 1.03 12.00 1.02 12.45
6.04 1.14 3.10 1.39 2.22 1.70 1.86 2.02 1.61 2.41 1.35 3.30 1.47 2.78 2.38 1.62 1.99 1.89 1.57 2.50 1.20 4.74
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.87 1.87 2.41 1.52 1.13 5.40 1.22 3.95 1.09 6.50
3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.05
3.55 1.28 2.54 1.53 1.66 2.26 1.25 3.75 1.16 4.59 1.04 10.16 1.03 11.22
2.64 1.51 2.16 1.75 1.67 2.28 1.43 2.93 1.62 2.37 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25
5.20 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
1.51 2.51
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
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