Хьюстон Динамо
3:0
Конец матча
Стадион: BBVA Stadium
Миннесота Юнайтед
1:0
28' ГолКинтеро Дарвин
2:0
65' ГолAriel Lassiter
3:0
70' ГолAriel Lassiter
79' Желтая карточкаСтруна Альяж
84' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
90' Желтая карточкаЗаибо Вильфред
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
41
Муса
Джеймс
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
28 Джункуа СэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Боньек ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамос Таб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсЗащитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Ход матча
28'
1:0
59'
65'
2:0
70'
3:0
79'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кинтеро Дарвин
|4
|0.67
|2.
|Элис Альберт
|3 (1)
|0.5
|3.
|Родригес Мемо
|2
|0.33
|4.
|Ariel Lassiter
|2
|0.33
|5.
|Хансен Николай
|1
|0.17
|6.
|Кристиан Рамирез
|1
|0.17
|7.
|Серен Дарвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финлей Итан
|2
|0.33
|2.
|Молино Кевин
|1
|0.17
|3.
|Дотсон Хассани
|1
|0.17
|4.
|Грегуш Ян
|0
|0
|5.
|Метанир Ромен
|0
|0
|6.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Элис Альберт
|1
|1
|2.
|Фигероа Мэйнор
|2
|0
|3.
|Струна Альяж
|2
|0
|4.
|Вера Матиас
|2
|0
|5.
|Родригес Мемо
|2
|0
|6.
|Боньек Оскар
|2
|0
|7.
|Кинтеро Дарвин
|1
|0
|8.
|Заибо Вильфред
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|3
|0
|2.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|3.
|Боксолл Михаэл
|2
|0
|4.
|Лод Робин
|2
|0
|5.
|Гаспер Чейз
|2
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|0
|7.
|Метанир Ромен
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хьюстон Динамо
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Хьюстон Динамо Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Портленд Тимберс 2:1 Хьюстон Динамо
Лос-Анджелес 3:3 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси Хьюстон Динамо 4:2 Лос-Анджелес Гэлакси Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 3:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити Ванкувер Уайткэпс 2:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Филадельфия Юнион 2:1 Хьюстон Динамо Нью-Йорк Сити 3:2 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Хьюстон Динамо 0:1 Сиэтл Саундерс
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед
Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Хьюстон Динамо: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Миннесота Юнайтед: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|1:3 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|2:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|3:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.00
|1.05
|12.00
|1.01
|5.70
|1.11
|4.00
|1.22
|—
|—
|2.75
|1.42
|2.14
|1.71
|1.96
|1.85
|1.74
|2.10
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.10
|6.25
|1.09
|6.40
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.75
|1.02
|5.20
|1.17
|4.15
|1.24
|—
|—
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.95
|1.87
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.33
|3.38
|1.25
|4.05
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11.22
|1.03
|10.16
|1.04
|4.58
|1.16
|3.90
|1.23
|—
|—
|2.51
|1.54
|—
|—
|2.00
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.34
|—
|—
|1.33
|3.26
|1.24
|3.83
|1.09
|5.80
|1.08
|6.21
|1.03
|12.00
|1.02
|12.45
|—
|—
|—
|—
|6.04
|1.14
|3.10
|1.39
|2.22
|1.70
|1.86
|2.02
|1.61
|2.41
|1.35
|3.30
|1.47
|2.78
|2.38
|1.62
|1.99
|1.89
|1.57
|2.50
|1.20
|4.74
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.87
|1.87
|—
|—
|2.41
|1.52
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|1.22
|3.95
|1.09
|6.50
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.65
|2.24
|—
|—
|1.26
|3.85
|1.17
|5.05
|—
|—
|—
|—
|3.55
|1.28
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.66
|2.26
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.16
|4.59
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|2.64
|1.51
|2.16
|1.75
|1.67
|2.28
|1.43
|2.93
|1.62
|2.37
|1.37
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
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