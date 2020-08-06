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  3. Финляндия
ХИК
1:0
Второй тайм: 76'

Стадион:
Лахти
0'
7' Желтая карточка
Энинфул Анри
0:0
7' Не забитый пенальти
Шуллер Расмус
1:0
8' Гол
Вертайнен Ээту
44' Желтая карточка
Altin Zeqiri
76'
25
Регеро
Антонио
3
Тойвомяки
Ханри
15
Тенхо
Миро
6
Остоич
Иван
13
Мурильо
Луис-Карлос
10
Лингман
Лукас
21
Вяянянен
Сантери
28
Шуллер
Расмус
7
Вертайнен
Ээту
19
Вяйринен
Тим
37
Танака
Атому
31
Joona
Tiainen
19
Viljami
Isotalo
13
Кубронн
Жан-Кристоф
5
Вийтикко
Микко
18
Teemu
Jaentti
20
Энинфул
Анри
25
Кунингас
Микко
8
Клинга
Матти
10
Valdrin
Rashica
21
Pyry
Lampinen
7
Altin
Zeqiri
ХИК
Лахти

Ход матча

7'
 
Энинфул Анри
7'
Шуллер Расмус
0:0
8'
Вертайнен Ээту
1:0
44'
 
Altin Zeqiri
46'
 
Eemeli Virta
Энинфул Анри
46'
 
Jasin Assenhoun
Кунингас Микко
46'
 
Dimitry Imbongo Boele
Pyry Lampinen
62'
О'Шоунесси Даниэль
Тенхо Миро
 
63'
Bubacar
Шуллер Расмус
 
63'
Хасани Феран
Лингман Лукас
 
71'
Риски Рику
Вертайнен Ээту
 
73'
 
Аркивуо Кари
Teemu Jaentti

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 4 0.57
2. Вяйринен Тим 3 0.43
3. Лингман Лукас 2 0.29
4. Шуллер Расмус 2 (1) 0.29
5. Хасани Феран 1 0.14
6. Вертайнен Ээту 1 0.14
7. Алхо Николай 0 0
8. Тенхо Миро 0 0
Лахти
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vahid Hambo 2 0.29
2. Jasin Assenhoun 2 (1) 0.29
3. Кунингас Микко 1 0.14
4. Pyry Lampinen 1 0.14
5. Аркивуо Кари 0 0
6. Кубронн Жан-Кристоф 0 0
7. Dimitry Imbongo Boele 0 0
8. Altin Zeqiri 0 0

Карточки

ХИК
# Игрок      
1. Мурильо Луис-Карлос 2 0
2. Bubacar 2 0
3. Алхо Николай 1 0
4. Регеро Антонио 1 0
5. Остоич Иван 1 0
6. Риски Роопе 1 0
7. Вертайнен Ээту 1 0
Лахти
# Игрок      
1. Eemeli Virta 3 0
2. Altin Zeqiri 3 0
3. Вийтикко Микко 2 0
4. Кунингас Микко 2 0
5. Valdrin Rashica 2 0
6. Энинфул Анри 1 0
7. Кубронн Жан-Кристоф 1 0
8. Dimitry Imbongo Boele 1 0
9. Jasin Assenhoun 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИК 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 8.33% (1) 41.67% (5)
 Лахти 0 40% (2) 20% (1) 0 40% (2) 0

Предыдущие игры

ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК
ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК Хонка 1:1 ХИК ХИК 3:1 Мариехамн ХИК 1:0 Интер Турку ХИФК 1:2 ХИК ХИК 3:0 ТПС ХИК 1:2 Мариехамн ХИК 2:2 Лахти
Лахти Последние 20 матчей: + = -
Лахти 0:0 Хонка ТПС 1:3 Лахти КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти
Лахти 0:0 СЯК Сейнайоки Лахти 0:4 ХИК Интер Турку 5:0 Лахти Хонка 0:1 Лахти ПеКа 0:8 Лахти Лахти 3:3 Гнистан Хонка 1:2 Лахти Хонка 1:2 Лахти Лахти 0:1 Хака Лахти 2:1 РоПС СЯК Сейнайоки 2:3 Лахти КуПС 1:0 Лахти Лахти 1:2 Ильвес ХИК 2:2 Лахти СЯК Сейнайоки 0:0 Лахти Лахти 1:4 Коккола ПВ

Последние игры между собой

ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лахти 0:4 ХИК Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Veikkausliiga Europa League ХИК 4:0 Лахти Вейккауслига Лахти 3:0 ХИК Вейккауслига
Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 1:0 7 5 1 1 14 - 4 16
2. Интер Турку 8 5 1 2 14 - 7 16
3. КуПС 8 4 4 0 13 - 5 16
4. Хонка 2:0 8 3 5 0 9 - 4 14
5. ХИФК 7 4 1 2 10 - 9 13
6. Ильвес 8 3 3 2 10 - 13 12
7. Мариехамн 7 2 2 3 10 - 12 8
8. Лахти 0:1 7 2 2 3 6 - 9 8
9. СЯК Сейнайоки 7 1 3 3 6 - 8 6
10. Хака 7 0 4 3 7 - 13 4
11. ТПС 0:2 7 1 0 6 5 - 14 3
12. РоПС 7 0 2 5 6 - 12 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Altin Zeqiri получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Вертайнен Ээту бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Шуллер Расмус пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    7'
    Энинфул Анри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia 5G-areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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