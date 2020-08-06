ХИК
1:1
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
Лахти
7' Желтая карточкаЭнинфул Анри
0:0
7' Не забитый пенальтиШуллер Расмус
1:0
8' ГолВертайнен Ээту
44' Желтая карточкаAltin Zeqiri
77' Желтая карточкаКубронн Жан-Кристоф
1:1
84' ГолDimitry Imbongo Boele
86' Желтая карточкаBubacar
15
Тенхо
Миро
19
Вяйринен
Тим
37
Танака
Атому
20
Энинфул
Анри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Алхо НиколайЗащитник
-
8 BubacarПолузащитник
- Нападающий
-
22 Хасани ФеранНападающий
-
-
-
Главный тренер: Toni Koskela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Энинфул АнриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Аркивуо КариЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
Ход матча
7'
7'
0:0
8'
1:0
44'
63'
84'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|4
|0.57
|2.
|Вяйринен Тим
|3
|0.43
|3.
|Лингман Лукас
|2
|0.29
|4.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.29
|5.
|Хасани Феран
|1
|0.14
|6.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.14
|7.
|Алхо Николай
|0
|0
|8.
|Тенхо Миро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vahid Hambo
|2
|0.29
|2.
|Jasin Assenhoun
|2 (1)
|0.29
|3.
|Dimitry Imbongo Boele
|1
|0.14
|4.
|Кунингас Микко
|1
|0.14
|5.
|Pyry Lampinen
|1
|0.14
|6.
|Аркивуо Кари
|0
|0
|7.
|Кубронн Жан-Кристоф
|0
|0
|8.
|Altin Zeqiri
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|3
|0
|2.
|Мурильо Луис-Карлос
|2
|0
|3.
|Алхо Николай
|1
|0
|4.
|Регеро Антонио
|1
|0
|5.
|Остоич Иван
|1
|0
|6.
|Риски Роопе
|1
|0
|7.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eemeli Virta
|3
|0
|2.
|Altin Zeqiri
|3
|0
|3.
|Кубронн Жан-Кристоф
|2
|0
|4.
|Вийтикко Микко
|2
|0
|5.
|Кунингас Микко
|2
|0
|6.
|Valdrin Rashica
|2
|0
|7.
|Энинфул Анри
|1
|0
|8.
|Dimitry Imbongo Boele
|1
|0
|9.
|Jasin Assenhoun
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИК
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|Лахти
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК
Лахти Последние 20 матчей: + = -Лахти 0:0 Хонка ТПС 1:3 Лахти КуПС 3:0 Лахти ХИФК 0:3 Лахти
Последние игры между собой
ХИК: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лахти: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Лахти 1:4 ХИК Кубок Лахти 0:2 ХИК Вейккауслига Лахти 2:1 ХИК Вейккауслига ХИК 1:2 Лахти Вейккауслига ХИК 3:0 Лахти Вейккауслига ХИК 0:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:4 Лахти Вейккауслига ХИК 2:2 Лахти Вейккауслига Лахти 0:3 ХИК Кубок Лахти 1:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Кубок лиги ХИК 1:0 Лахти Вейккауслига Лахти 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 Лахти Вейккауслига ХИК 2:0 Лахти Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|8
|5
|1
|2
|14 - 7
|16
|2.
|КуПС
|8
|4
|4
|0
|13 - 5
|16
|3.
|ХИК
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|4.
|Хонка
|8
|3
|5
|0
|9 - 4
|14
|5.
|ХИФК
|7
|4
|1
|2
|10 - 9
|13
|6.
|Ильвес
|8
|3
|3
|2
|10 - 13
|12
|7.
|Лахти
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|8.
|Мариехамн
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|СЯК Сейнайоки
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|10.
|Хака
|7
|0
|4
|3
|7 - 13
|4
|11.
|ТПС
|7
|1
|0
|6
|5 - 14
|3
|12.
|РоПС
|7
|0
|2
|5
|6 - 12
|2