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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
1:0
Второй тайм: 51'
Норрбю
0'
21' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:0
29' Гол
Маннс Йеспер
51'
31
Josh
Wicks
II
5
Pontus
Roedin
6
Бьоркман
Йеспер
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
14
Ryan
Williams
II
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
70
Chidi
Dauda
Omeje
16
Samuel
Nnamani
1
Mergim
Krasniqi
17
Victor
Bergh
3
Jonathan
Azulay
8
Nicklas
Savolainen
11
Alen
Krasnici
21
Willhelm
Aerlig
18
Пекальски
Иво
15
Nino
Osmanagic
16
Alexander
Salo
13
Robin
Stroemberg
20
Dijan
Vukojevic
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Норрбю
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 13 (1) 0.43
2. Chidi Dauda Omeje 5 0.17
3. Wilhelm Loeper 3 (2) 0.1
4. Francis Jno-Baptiste 3 0.1
5. Маннс Йеспер 2 0.07
6. Viktor Goetesson 2 0.07
7. Ismet Lushaku 2 0.07
8. Adam Larsson 1 0.03
9. Ryan Williams II 1 0.03
10. Christian Ljungberg 1 0.03
11. Govend Haidar 1 0.03
12. Pontus Roedin 1 0.03
13. Соми Габриэль 0 0
14. Adnan Kojic 0 0
15. Ferid Ali 0 0
16. Aiham Ousou 0 0
17. Tim Hartzell 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdelrahman Saidi 7 (3) 0.23
2. Robin Stroemberg 7 0.23
3. Oke Akpoveta 6 0.2
4. Rasmus Oerqvist 5 0.17
5. Рексхепи Дардан 4 0.13
6. Alen Krasnici 3 0.1
7. Dijan Vukojevic 3 0.1
8. Nicklas Savolainen 2 0.07
9. Ezequiel Montagna 1 0.03
10. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.03
11. Nino Osmanagic 0 0
12. Пекальски Иво 0 0
13. Victor Bergh 0 0
14. Willhelm Aerlig 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 8 1
2. Соми Габриэль 6 0
3. Wilhelm Loeper 5 0
4. Christian Ljungberg 3 1
5. Маннс Йеспер 4 0
6. Abdel Diarra 4 0
7. Ferid Ali 4 0
8. Aiham Ousou 2 1
9. Chidi Dauda Omeje 3 0
10. Adnan Kojic 3 0
11. Росси Карим 3 0
12. Ryan Williams II 3 0
13. Samuel Nnamani 3 0
14. Mark Gorgos 3 0
15. Wille Jakobsson 2 0
16. Pontus Roedin 2 0
17. Adam Larsson 1 0
18. Бьоркман Йеспер 1 0
19. Gustav Jarl 1 0
20. Govend Haidar 1 0
21. Viktor Goetesson 1 0
22. Де Са Лесли 1 0
23. Н'Диай Лассана 1 0
24. Tim Hartzell 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Nicklas Savolainen 8 0
2. Пекальски Иво 7 0
3. Nino Osmanagic 6 0
4. Abbas Mohamad 4 1
5. Benjamin Arapovic 5 0
6. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
7. Jonathan Azulay 3 0
8. Dijan Vukojevic 3 0
9. Robin Stroemberg 3 0
10. Rasmus Oerqvist 3 0
11. Abdelrahman Saidi 1 1
12. Alen Krasnici 2 0
13. Mergim Krasniqi 2 0
14. Oke Akpoveta 1 0
15. Ezequiel Montagna 1 0
16. Adil Titi 1 0
17. Victor Bergh 1 0
18. Willhelm Aerlig 1 0
19. Alexander Salo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 17.65% (6) 29.41% (10) 5.88% (2) 14.71% (5) 14.71% (5) 17.65% (6)
 Норрбю 20.51% (8) 12.82% (5) 12.82% (5) 12.82% (5) 15.38% (6) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 4:1 30 21 5 4 61 - 17 68
2. Дегерфорс 1:0 30 19 6 5 62 - 30 63
3. Йёнчёпинг 1:0 30 19 4 7 52 - 33 61
4. Эстер 1:1 30 15 7 8 41 - 35 52
5. Акрополис 0:1 30 10 14 6 43 - 39 44
6. Сундсвалль 0:1 30 12 7 11 53 - 48 43
7. Браге 1:0 30 11 6 13 38 - 44 39
8. Сирианска Эскильстуна 1:0 30 11 4 15 36 - 49 37
9. Вестерос 1:1 30 10 7 13 39 - 44 37
10. Эргрюте ФФ 1:0 30 10 5 15 34 - 42 35
11. Норрбю 0:1 30 8 10 12 39 - 41 34
12. ГАИС 0:0 30 8 10 12 29 - 41 34
13. Треллеборг 1:4 30 8 8 14 32 - 41 32
14. Далкурд 0:0 30 6 12 12 33 - 41 30
15. Умео 0:1 30 5 11 14 24 - 47 26
16. Юнгшиле 0:1 30 5 8 17 24 - 48 23
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 1:0 15 12 2 1 28 - 10 38
2. Дегерфорс 1:0 15 12 0 3 37 - 18 36
3. Хальмстад 4:1 15 11 1 3 29 - 10 34
4. Эстер 1:1 15 9 2 4 23 - 15 29
5. Эргрюте ФФ 1:0 15 8 1 6 22 - 18 25
6. Вестерос 1:1 15 7 4 4 25 - 22 25
7. ГАИС 0:0 15 6 6 3 18 - 14 24
8. Сундсвалль 0:1 15 7 2 6 29 - 27 23
9. Сирианска Эскильстуна 1:0 15 7 2 6 19 - 19 23
10. Акрополис 0:1 15 5 8 2 23 - 19 23
11. Треллеборг 1:4 15 4 7 4 17 - 17 19
12. Норрбю 0:1 15 5 3 7 22 - 20 18
13. Далкурд 0:0 15 3 9 3 19 - 15 18
14. Браге 1:0 15 4 4 7 16 - 22 16
15. Умео 0:1 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Юнгшиле 0:1 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 4:1 15 10 4 1 32 - 7 34
2. Дегерфорс 1:0 15 7 6 2 25 - 12 27
3. Йёнчёпинг 1:0 15 7 2 6 24 - 23 23
4. Браге 1:0 15 7 2 6 22 - 22 23
5. Эстер 1:1 15 6 5 4 18 - 20 23
6. Акрополис 0:1 15 5 6 4 20 - 20 21
7. Сундсвалль 0:1 15 5 5 5 24 - 21 20
8. Норрбю 0:1 15 3 7 5 17 - 21 16
9. Сирианска Эскильстуна 1:0 15 4 2 9 17 - 30 14
10. Треллеборг 1:4 15 4 1 10 15 - 24 13
11. Вестерос 1:1 15 3 3 9 14 - 22 12
12. Далкурд 0:0 15 3 3 9 14 - 26 12
13. Умео 0:1 15 2 5 8 10 - 26 11
14. Эргрюте ФФ 1:0 15 2 4 9 12 - 24 10
15. ГАИС 0:0 15 2 4 9 11 - 27 10
16. Юнгшиле 0:1 15 2 3 10 11 - 29 9
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Маннс Йеспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сирианска Эскильстуна
Ничья
Норрбю
2.79
3.65
2.99
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 3.65 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 2.80 2.99

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.75 1.06 6.05 1.10 3.62 1.27 2.56 1.51 1.87 2.03 1.54 2.48 1.39 2.90 1.14 4.90 1.10 5.65 1.02 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.53 1.52 1.83 1.98 1.48 2.65
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.73 2.08 1.32 3.38
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