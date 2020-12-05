Сирианска Эскильстуна
1:0
Второй тайм: 51'
Норрбю
21' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:0
29' ГолМаннс Йеспер
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
17
Victor
Bergh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Victor BerghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
29'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|13 (1)
|0.43
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|5
|0.17
|3.
|Wilhelm Loeper
|3 (2)
|0.1
|4.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.1
|5.
|Маннс Йеспер
|2
|0.07
|6.
|Viktor Goetesson
|2
|0.07
|7.
|Ismet Lushaku
|2
|0.07
|8.
|Adam Larsson
|1
|0.03
|9.
|Ryan Williams II
|1
|0.03
|10.
|Christian Ljungberg
|1
|0.03
|11.
|Govend Haidar
|1
|0.03
|12.
|Pontus Roedin
|1
|0.03
|13.
|Соми Габриэль
|0
|0
|14.
|Adnan Kojic
|0
|0
|15.
|Ferid Ali
|0
|0
|16.
|Aiham Ousou
|0
|0
|17.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdelrahman Saidi
|7 (3)
|0.23
|2.
|Robin Stroemberg
|7
|0.23
|3.
|Oke Akpoveta
|6
|0.2
|4.
|Rasmus Oerqvist
|5
|0.17
|5.
|Рексхепи Дардан
|4
|0.13
|6.
|Alen Krasnici
|3
|0.1
|7.
|Dijan Vukojevic
|3
|0.1
|8.
|Nicklas Savolainen
|2
|0.07
|9.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.03
|10.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.03
|11.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|12.
|Пекальски Иво
|0
|0
|13.
|Victor Bergh
|0
|0
|14.
|Willhelm Aerlig
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|8
|1
|2.
|Соми Габриэль
|6
|0
|3.
|Wilhelm Loeper
|5
|0
|4.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|5.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|6.
|Abdel Diarra
|4
|0
|7.
|Ferid Ali
|4
|0
|8.
|Aiham Ousou
|2
|1
|9.
|Chidi Dauda Omeje
|3
|0
|10.
|Adnan Kojic
|3
|0
|11.
|Росси Карим
|3
|0
|12.
|Ryan Williams II
|3
|0
|13.
|Samuel Nnamani
|3
|0
|14.
|Mark Gorgos
|3
|0
|15.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|16.
|Pontus Roedin
|2
|0
|17.
|Adam Larsson
|1
|0
|18.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|19.
|Gustav Jarl
|1
|0
|20.
|Govend Haidar
|1
|0
|21.
|Viktor Goetesson
|1
|0
|22.
|Де Са Лесли
|1
|0
|23.
|Н'Диай Лассана
|1
|0
|24.
|Tim Hartzell
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicklas Savolainen
|8
|0
|2.
|Пекальски Иво
|7
|0
|3.
|Nino Osmanagic
|6
|0
|4.
|Abbas Mohamad
|4
|1
|5.
|Benjamin Arapovic
|5
|0
|6.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|7.
|Jonathan Azulay
|3
|0
|8.
|Dijan Vukojevic
|3
|0
|9.
|Robin Stroemberg
|3
|0
|10.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0
|11.
|Abdelrahman Saidi
|1
|1
|12.
|Alen Krasnici
|2
|0
|13.
|Mergim Krasniqi
|2
|0
|14.
|Oke Akpoveta
|1
|0
|15.
|Ezequiel Montagna
|1
|0
|16.
|Adil Titi
|1
|0
|17.
|Victor Bergh
|1
|0
|18.
|Willhelm Aerlig
|1
|0
|19.
|Alexander Salo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|17.65% (6)
|29.41% (10)
|5.88% (2)
|14.71% (5)
|14.71% (5)
|17.65% (6)
|Норрбю
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|30
|21
|5
|4
|61 - 17
|68
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|19
|6
|5
|62 - 30
|63
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|4.
|Эстер
|1:1
|30
|15
|7
|8
|41 - 35
|52
|5.
|Акрополис
|0:1
|30
|10
|14
|6
|43 - 39
|44
|6.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|7
|11
|53 - 48
|43
|7.
|Браге
|1:0
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|30
|11
|4
|15
|36 - 49
|37
|9.
|Вестерос
|1:1
|30
|10
|7
|13
|39 - 44
|37
|10.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|30
|10
|5
|15
|34 - 42
|35
|11.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|10
|12
|39 - 41
|34
|12.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|10
|12
|29 - 41
|34
|13.
|Треллеборг
|1:4
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|14.
|Далкурд
|0:0
|30
|6
|12
|12
|33 - 41
|30
|15.
|Умео
|0:1
|30
|5
|11
|14
|24 - 47
|26
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|30
|5
|8
|17
|24 - 48
|23
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|12
|2
|1
|28 - 10
|38
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|12
|0
|3
|37 - 18
|36
|3.
|Хальмстад
|4:1
|15
|11
|1
|3
|29 - 10
|34
|4.
|Эстер
|1:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|5.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|8
|1
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Вестерос
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 22
|25
|7.
|ГАИС
|0:0
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|10.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|11.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|7
|4
|17 - 17
|19
|12.
|Норрбю
|0:1
|15
|5
|3
|7
|22 - 20
|18
|13.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|9
|3
|19 - 15
|18
|14.
|Браге
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|15.
|Умео
|0:1
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|15
|10
|4
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|7
|2
|6
|24 - 23
|23
|4.
|Браге
|1:0
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|5.
|Эстер
|1:1
|15
|6
|5
|4
|18 - 20
|23
|6.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|7.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|3
|7
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|10.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|1
|10
|15 - 24
|13
|11.
|Вестерос
|1:1
|15
|3
|3
|9
|14 - 22
|12
|12.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|13.
|Умео
|0:1
|15
|2
|5
|8
|10 - 26
|11
|14.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|15.
|ГАИС
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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