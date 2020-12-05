Сирианска Эскильстуна
1:0
Конец матча
Норрбю
21' Желтая карточкаNicklas Savolainen
1:0
29' ГолМаннс Йеспер
63' Желтая карточкаChidi Dauda Omeje
65' Желтая карточкаIsmet Lushaku
72' Желтая карточкаNino Osmanagic
78' Красная карточкаSamuel Nnamani
86' Желтая карточкаTim Hartzell
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
17
Victor
Bergh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Aiham OusouЗащитник
-
21 Маннс ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
36 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Victor BerghЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
Ход матча
29'
1:0
65'
72'
78'
86'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Samuel Nnamani
|13 (1)
|0.43
|2.
|Chidi Dauda Omeje
|5
|0.17
|3.
|Wilhelm Loeper
|3 (2)
|0.1
|4.
|Francis Jno-Baptiste
|3
|0.1
|5.
|Маннс Йеспер
|2
|0.07
|6.
|Viktor Goetesson
|2
|0.07
|7.
|Ismet Lushaku
|2
|0.07
|8.
|Adam Larsson
|1
|0.03
|9.
|Ryan Williams II
|1
|0.03
|10.
|Christian Ljungberg
|1
|0.03
|11.
|Govend Haidar
|1
|0.03
|12.
|Pontus Roedin
|1
|0.03
|13.
|Соми Габриэль
|0
|0
|14.
|Adnan Kojic
|0
|0
|15.
|Ferid Ali
|0
|0
|16.
|Aiham Ousou
|0
|0
|17.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdelrahman Saidi
|7 (3)
|0.23
|2.
|Robin Stroemberg
|7
|0.23
|3.
|Oke Akpoveta
|6
|0.2
|4.
|Rasmus Oerqvist
|5
|0.17
|5.
|Рексхепи Дардан
|4
|0.13
|6.
|Alen Krasnici
|3
|0.1
|7.
|Dijan Vukojevic
|3
|0.1
|8.
|Nicklas Savolainen
|2
|0.07
|9.
|Ezequiel Montagna
|1
|0.03
|10.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|1
|0.03
|11.
|Nino Osmanagic
|0
|0
|12.
|Пекальски Иво
|0
|0
|13.
|Victor Bergh
|0
|0
|14.
|Willhelm Aerlig
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ismet Lushaku
|9
|1
|2.
|Соми Габриэль
|6
|0
|3.
|Wilhelm Loeper
|5
|0
|4.
|Christian Ljungberg
|3
|1
|5.
|Samuel Nnamani
|3
|1
|6.
|Chidi Dauda Omeje
|4
|0
|7.
|Маннс Йеспер
|4
|0
|8.
|Abdel Diarra
|4
|0
|9.
|Ferid Ali
|4
|0
|10.
|Aiham Ousou
|2
|1
|11.
|Adnan Kojic
|3
|0
|12.
|Росси Карим
|3
|0
|13.
|Ryan Williams II
|3
|0
|14.
|Mark Gorgos
|3
|0
|15.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|16.
|Pontus Roedin
|2
|0
|17.
|Tim Hartzell
|2
|0
|18.
|Adam Larsson
|1
|0
|19.
|Бьоркман Йеспер
|1
|0
|20.
|Gustav Jarl
|1
|0
|21.
|Govend Haidar
|1
|0
|22.
|Viktor Goetesson
|1
|0
|23.
|Де Са Лесли
|1
|0
|24.
|Н'Диай Лассана
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Nicklas Savolainen
|8
|0
|2.
|Пекальски Иво
|7
|0
|3.
|Nino Osmanagic
|7
|0
|4.
|Abbas Mohamad
|4
|1
|5.
|Benjamin Arapovic
|5
|0
|6.
|Abdelkarim Mammar Chaouche
|2
|1
|7.
|Jonathan Azulay
|3
|0
|8.
|Dijan Vukojevic
|3
|0
|9.
|Robin Stroemberg
|3
|0
|10.
|Rasmus Oerqvist
|3
|0
|11.
|Abdelrahman Saidi
|1
|1
|12.
|Alen Krasnici
|2
|0
|13.
|Mergim Krasniqi
|2
|0
|14.
|Oke Akpoveta
|1
|0
|15.
|Ezequiel Montagna
|1
|0
|16.
|Adil Titi
|1
|0
|17.
|Victor Bergh
|1
|0
|18.
|Willhelm Aerlig
|1
|0
|19.
|Alexander Salo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|17.14% (6)
|31.43% (11)
|5.71% (2)
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|Норрбю
|20.51% (8)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|12.82% (5)
|15.38% (6)
|25.64% (10)
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|30
|21
|5
|4
|61 - 18
|68
|2.
|Дегерфорс
|30
|19
|6
|5
|64 - 30
|63
|3.
|Йёнчёпинг
|30
|18
|5
|7
|52 - 34
|59
|4.
|Эстер
|30
|15
|6
|9
|41 - 36
|51
|5.
|Акрополис
|30
|10
|15
|5
|44 - 39
|45
|6.
|Сундсвалль
|30
|12
|7
|11
|53 - 48
|43
|7.
|Вестерос
|30
|11
|6
|13
|40 - 44
|39
|8.
|Браге
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|30
|11
|4
|15
|36 - 49
|37
|10.
|ГАИС
|30
|9
|9
|12
|30 - 41
|36
|11.
|Норрбю
|30
|8
|10
|12
|39 - 41
|34
|12.
|Эргрюте ФФ
|30
|9
|6
|15
|34 - 43
|33
|13.
|Треллеборг
|30
|8
|8
|14
|33 - 41
|32
|14.
|Далкурд
|30
|6
|11
|13
|33 - 42
|29
|15.
|Умео
|30
|5
|12
|13
|25 - 47
|27
|16.
|Юнгшиле
|30
|5
|8
|17
|24 - 50
|23
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|15
|12
|2
|1
|28 - 10
|38
|2.
|Дегерфорс
|15
|12
|0
|3
|37 - 18
|36
|3.
|Хальмстад
|15
|11
|1
|3
|29 - 10
|34
|4.
|Эстер
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|5.
|Вестерос
|15
|8
|3
|4
|26 - 22
|27
|6.
|ГАИС
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|7.
|Акрополис
|15
|5
|9
|1
|24 - 19
|24
|8.
|Эргрюте ФФ
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|9.
|Сундсвалль
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|10.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|11.
|Треллеборг
|15
|4
|7
|4
|18 - 17
|19
|12.
|Норрбю
|15
|5
|3
|7
|22 - 20
|18
|13.
|Далкурд
|15
|3
|8
|4
|19 - 16
|17
|14.
|Браге
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|15.
|Умео
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Юнгшиле
|15
|3
|5
|7
|13 - 21
|14
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|15
|10
|4
|1
|32 - 8
|34
|2.
|Дегерфорс
|15
|7
|6
|2
|27 - 12
|27
|3.
|Браге
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|4.
|Эстер
|15
|6
|4
|5
|18 - 21
|22
|5.
|Йёнчёпинг
|15
|6
|3
|6
|24 - 24
|21
|6.
|Акрополис
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|7.
|Сундсвалль
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Норрбю
|15
|3
|7
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|10.
|Треллеборг
|15
|4
|1
|10
|15 - 24
|13
|11.
|Вестерос
|15
|3
|3
|9
|14 - 22
|12
|12.
|Далкурд
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|13.
|ГАИС
|15
|3
|3
|9
|12 - 27
|12
|14.
|Умео
|15
|2
|6
|7
|11 - 26
|12
|15.
|Эргрюте ФФ
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|16.
|Юнгшиле
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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