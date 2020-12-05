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Сирианска Эскильстуна
1:0
Конец матча
Норрбю
0'
21' Желтая карточка
Nicklas Savolainen
1:0
29' Гол
Маннс Йеспер
63' Желтая карточка
Chidi Dauda Omeje
65' Желтая карточка
Ismet Lushaku
72' Желтая карточка
Nino Osmanagic
78' Красная карточка
Samuel Nnamani
86' Желтая карточка
Tim Hartzell
90'+6
31
Josh
Wicks
II
5
Pontus
Roedin
6
Бьоркман
Йеспер
12
Aiham
Ousou
21
Маннс
Йеспер
14
Ryan
Williams
II
17
Ismet
Lushaku
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
70
Chidi
Dauda
Omeje
16
Samuel
Nnamani
1
Mergim
Krasniqi
17
Victor
Bergh
3
Jonathan
Azulay
8
Nicklas
Savolainen
11
Alen
Krasnici
21
Willhelm
Aerlig
18
Пекальски
Иво
15
Nino
Osmanagic
16
Alexander
Salo
13
Robin
Stroemberg
20
Dijan
Vukojevic
Сирианска Эскильстуна
3-4-3
Норрбю
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 13 (1) 0.43
2. Chidi Dauda Omeje 5 0.17
3. Wilhelm Loeper 3 (2) 0.1
4. Francis Jno-Baptiste 3 0.1
5. Маннс Йеспер 2 0.07
6. Viktor Goetesson 2 0.07
7. Ismet Lushaku 2 0.07
8. Adam Larsson 1 0.03
9. Ryan Williams II 1 0.03
10. Christian Ljungberg 1 0.03
11. Govend Haidar 1 0.03
12. Pontus Roedin 1 0.03
13. Соми Габриэль 0 0
14. Adnan Kojic 0 0
15. Ferid Ali 0 0
16. Aiham Ousou 0 0
17. Tim Hartzell 0 0
Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdelrahman Saidi 7 (3) 0.23
2. Robin Stroemberg 7 0.23
3. Oke Akpoveta 6 0.2
4. Rasmus Oerqvist 5 0.17
5. Рексхепи Дардан 4 0.13
6. Alen Krasnici 3 0.1
7. Dijan Vukojevic 3 0.1
8. Nicklas Savolainen 2 0.07
9. Ezequiel Montagna 1 0.03
10. Abdelkarim Mammar Chaouche 1 0.03
11. Nino Osmanagic 0 0
12. Пекальски Иво 0 0
13. Victor Bergh 0 0
14. Willhelm Aerlig 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Ismet Lushaku 9 1
2. Соми Габриэль 6 0
3. Wilhelm Loeper 5 0
4. Christian Ljungberg 3 1
5. Samuel Nnamani 3 1
6. Chidi Dauda Omeje 4 0
7. Маннс Йеспер 4 0
8. Abdel Diarra 4 0
9. Ferid Ali 4 0
10. Aiham Ousou 2 1
11. Adnan Kojic 3 0
12. Росси Карим 3 0
13. Ryan Williams II 3 0
14. Mark Gorgos 3 0
15. Wille Jakobsson 2 0
16. Pontus Roedin 2 0
17. Tim Hartzell 2 0
18. Adam Larsson 1 0
19. Бьоркман Йеспер 1 0
20. Gustav Jarl 1 0
21. Govend Haidar 1 0
22. Viktor Goetesson 1 0
23. Де Са Лесли 1 0
24. Н'Диай Лассана 1 0
Норрбю
# Игрок      
1. Nicklas Savolainen 8 0
2. Пекальски Иво 7 0
3. Nino Osmanagic 7 0
4. Abbas Mohamad 4 1
5. Benjamin Arapovic 5 0
6. Abdelkarim Mammar Chaouche 2 1
7. Jonathan Azulay 3 0
8. Dijan Vukojevic 3 0
9. Robin Stroemberg 3 0
10. Rasmus Oerqvist 3 0
11. Abdelrahman Saidi 1 1
12. Alen Krasnici 2 0
13. Mergim Krasniqi 2 0
14. Oke Akpoveta 1 0
15. Ezequiel Montagna 1 0
16. Adil Titi 1 0
17. Victor Bergh 1 0
18. Willhelm Aerlig 1 0
19. Alexander Salo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 17.14% (6) 31.43% (11) 5.71% (2) 14.29% (5) 14.29% (5) 17.14% (6)
 Норрбю 20.51% (8) 12.82% (5) 12.82% (5) 12.82% (5) 15.38% (6) 25.64% (10)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Браге 1:3 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:0 Дегерфорс Эстер 2:1 Сирианска Эскильстуна ГАИС 2:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Далкурд Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Вяермбольс 2:2 Сирианска Эскильстуна Акрополис 3:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:0 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 0:3 Тюресё Сундсвалль 2:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска Норрчёпинг 2:3 Сирианска Эскильстуна Тебю 0:2 Сирианска Эскильстуна Умео 0:3 Сирианска Эскильстуна Ассириска 2:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Сирианска Эскильстуна 1:2 Форвард Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Сирианска Эскильстуна 0:3 Кумла
Норрбю Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Норрбю 2:0 Далкурд Норрбю 6:0 Умео Йёнчёпинг 1:0 Норрбю Норрбю 1:4 Браге
Акрополис 1:3 Норрбю Норрбю 0:2 Хальмстад ГАИС 3:3 Норрбю Норрбю 0:2 Эстер Треллеборг 2:2 Норрбю Утсиктенс 1:0 Норрбю Норрбю 0:2 Дегерфорс Норрбю 0:1 Сундсвалль Юнгшиле 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Вестерос Эргрюте ФФ 2:0 Норрбю Норрбю 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Норрбю Норрбю 1:3 Треллеборг Браге 1:1 Норрбю Далкурд 2:2 Норрбю

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Норрбю: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Норрбю 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Норрбю 0:2 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 4:0 Норрбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 30 21 5 4 61 - 18 68
2. Дегерфорс 30 19 6 5 64 - 30 63
3. Йёнчёпинг 30 18 5 7 52 - 34 59
4. Эстер 30 15 6 9 41 - 36 51
5. Акрополис 30 10 15 5 44 - 39 45
6. Сундсвалль 30 12 7 11 53 - 48 43
7. Вестерос 30 11 6 13 40 - 44 39
8. Браге 30 11 6 13 38 - 44 39
9. Сирианска Эскильстуна 30 11 4 15 36 - 49 37
10. ГАИС 30 9 9 12 30 - 41 36
11. Норрбю 30 8 10 12 39 - 41 34
12. Эргрюте ФФ 30 9 6 15 34 - 43 33
13. Треллеборг 30 8 8 14 33 - 41 32
14. Далкурд 30 6 11 13 33 - 42 29
15. Умео 30 5 12 13 25 - 47 27
16. Юнгшиле 30 5 8 17 24 - 50 23
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 15 12 2 1 28 - 10 38
2. Дегерфорс 15 12 0 3 37 - 18 36
3. Хальмстад 15 11 1 3 29 - 10 34
4. Эстер 15 9 2 4 23 - 15 29
5. Вестерос 15 8 3 4 26 - 22 27
6. ГАИС 15 6 6 3 18 - 14 24
7. Акрополис 15 5 9 1 24 - 19 24
8. Эргрюте ФФ 15 7 2 6 22 - 19 23
9. Сундсвалль 15 7 2 6 29 - 27 23
10. Сирианска Эскильстуна 15 7 2 6 19 - 19 23
11. Треллеборг 15 4 7 4 18 - 17 19
12. Норрбю 15 5 3 7 22 - 20 18
13. Далкурд 15 3 8 4 19 - 16 17
14. Браге 15 4 4 7 16 - 22 16
15. Умео 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Юнгшиле 15 3 5 7 13 - 21 14
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 15 10 4 1 32 - 8 34
2. Дегерфорс 15 7 6 2 27 - 12 27
3. Браге 15 7 2 6 22 - 22 23
4. Эстер 15 6 4 5 18 - 21 22
5. Йёнчёпинг 15 6 3 6 24 - 24 21
6. Акрополис 15 5 6 4 20 - 20 21
7. Сундсвалль 15 5 5 5 24 - 21 20
8. Норрбю 15 3 7 5 17 - 21 16
9. Сирианска Эскильстуна 15 4 2 9 17 - 30 14
10. Треллеборг 15 4 1 10 15 - 24 13
11. Вестерос 15 3 3 9 14 - 22 12
12. Далкурд 15 3 3 9 14 - 26 12
13. ГАИС 15 3 3 9 12 - 27 12
14. Умео 15 2 6 7 11 - 26 12
15. Эргрюте ФФ 15 2 4 9 12 - 24 10
16. Юнгшиле 15 2 3 10 11 - 29 9
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Маннс Йеспер бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Nicklas Savolainen получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.79 2.80 2.99

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.75 1.06 6.05 1.10 3.62 1.27 2.56 1.51 1.87 2.03 1.54 2.48 1.39 2.90 1.14 4.90 1.10 5.65 1.02 9.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5
2.53 1.52 1.83 1.98 1.48 2.65
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2.65 1.48 1.73 2.08 1.32 3.38
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