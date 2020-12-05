Треллеборг
1:4
Второй тайм: 50'
Хальмстад
6' Желтая карточкаSalif Joensson
0:1
7' ПенальтиEmil Tot Wikstroem
1:1
9' ГолЛиверстам Фредрик
1:2
20' ГолБоман Микаэль
1:3
23' ГолEmil Tot Wikstroem
32' Желтая карточкаHaris Brkic
1:4
34' ГолKarim Sadat
26
Haris
Brkic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Karim SadatНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Джурич ДушанПолузащитник
- Нападающий
-
-
28 Jacob Olsson
-
-
22 Isac Larsson
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
Ход матча
7'
9'
20'
1:2
23'
32'
34'
1:4
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|6 (2)
|0.2
|2.
|Андерссон Эрик
|4
|0.13
|3.
|Haris Brkic
|4 (1)
|0.13
|4.
|Salif Joensson
|3
|0.1
|5.
|Ливерстам Фредрик
|3
|0.1
|6.
|Oscar Johansson I
|2
|0.07
|7.
|Fritiof Bjoerken
|2
|0.07
|8.
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.07
|9.
|Isak Joensson
|2
|0.07
|10.
|Халльберг Херман
|1 (1)
|0.03
|11.
|Mattias Haakansson
|1
|0.03
|12.
|Carl Bjoerk2
|1
|0.03
|13.
|Anton Tideman
|0
|0
|14.
|Hampus Nilsson
|0
|0
|15.
|Содерквист Манс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|13 (6)
|0.43
|2.
|Боман Микаэль
|12
|0.4
|3.
|Emil Tot Wikstroem
|9 (1)
|0.3
|4.
|Samuel Kroon
|7 (3)
|0.23
|5.
|Karim Sadat
|6
|0.2
|6.
|Thomas Boakye
|3
|0.1
|7.
|Алланссон Йоэль
|2
|0.07
|8.
|Юханссон Андреас
|2
|0.07
|9.
|Камара Альхассан
|2
|0.07
|10.
|Джурич Душан
|1
|0.03
|11.
|Баффо Джозеф
|1 (1)
|0.03
|12.
|Edvin Kurtulus
|1
|0.03
|13.
|Erik Ahlstrand
|0
|0
|14.
|Jonathan Svedberg
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|7
|0
|2.
|Salif Joensson
|6
|0
|3.
|Mouhammed-Ali Dhaini
|4
|1
|4.
|Халльберг Херман
|5
|0
|5.
|Anton Tideman
|4
|0
|6.
|Андерссон Эрик
|3
|0
|7.
|Haris Brkic
|3
|0
|8.
|Ливерстам Фредрик
|2
|0
|9.
|Mattias Haakansson
|1
|0
|10.
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|11.
|Christian Koehler
|1
|0
|12.
|Fritiof Bjoerken
|1
|0
|13.
|Isak Joensson
|1
|0
|14.
|Kalle Larsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баффо Джозеф
|5
|0
|2.
|Edvin Kurtulus
|4
|0
|3.
|Джурич Душан
|3
|0
|4.
|Юханссон Андреас
|3
|0
|5.
|Jonathan Svedberg
|3
|0
|6.
|Thomas Boakye
|2
|0
|7.
|Нильссон Малькольм
|2
|0
|8.
|Erik Ahlstrand
|2
|0
|9.
|Samuel Kroon
|2
|0
|10.
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|11.
|Karim Sadat
|1
|0
|12.
|Бенгтссон Андреас
|1
|0
|13.
|Rasmus Wiedesheim-Paul
|1
|0
|14.
|Emil Tot Wikstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Треллеборг
|13.33% (4)
|16.67% (5)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|13.33% (4)
|30% (9)
|Хальмстад
|12.73% (7)
|12.73% (7)
|18.18% (10)
|18.18% (10)
|14.55% (8)
|23.64% (13)
Предыдущие игры
Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Далкурд 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Юнгшиле Вестерос 3:1 Треллеборг
Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг
Хальмстад Последние 20 матчей: +15 =3 -2Хальмстад 1:0 Эргрюте ФФ Сундсвалль 0:6 Хальмстад Хальмстад 4:0 Далкурд Эстер 0:3 Хальмстад
Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС
Последние игры между собой
Треллеборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Хальмстад: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Хальмстад 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|30
|21
|5
|4
|61 - 17
|68
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|30
|19
|6
|5
|62 - 30
|63
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|30
|19
|4
|7
|52 - 33
|61
|4.
|Эстер
|1:1
|30
|15
|7
|8
|41 - 35
|52
|5.
|Акрополис
|0:1
|30
|10
|14
|6
|43 - 39
|44
|6.
|Сундсвалль
|0:1
|30
|12
|7
|11
|53 - 48
|43
|7.
|Браге
|1:0
|30
|11
|6
|13
|38 - 44
|39
|8.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|30
|11
|4
|15
|36 - 49
|37
|9.
|Вестерос
|1:1
|30
|10
|7
|13
|39 - 44
|37
|10.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|30
|10
|5
|15
|34 - 42
|35
|11.
|Норрбю
|0:1
|30
|8
|10
|12
|39 - 41
|34
|12.
|ГАИС
|0:0
|30
|8
|10
|12
|29 - 41
|34
|13.
|Треллеборг
|1:4
|30
|8
|8
|14
|32 - 41
|32
|14.
|Далкурд
|0:0
|30
|6
|12
|12
|33 - 41
|30
|15.
|Умео
|0:1
|30
|5
|11
|14
|24 - 47
|26
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|30
|5
|8
|17
|24 - 48
|23
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|12
|2
|1
|28 - 10
|38
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|12
|0
|3
|37 - 18
|36
|3.
|Хальмстад
|4:1
|15
|11
|1
|3
|29 - 10
|34
|4.
|Эстер
|1:1
|15
|9
|2
|4
|23 - 15
|29
|5.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|8
|1
|6
|22 - 18
|25
|6.
|Вестерос
|1:1
|15
|7
|4
|4
|25 - 22
|25
|7.
|ГАИС
|0:0
|15
|6
|6
|3
|18 - 14
|24
|8.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|7
|2
|6
|29 - 27
|23
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|7
|2
|6
|19 - 19
|23
|10.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|8
|2
|23 - 19
|23
|11.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|7
|4
|17 - 17
|19
|12.
|Норрбю
|0:1
|15
|5
|3
|7
|22 - 20
|18
|13.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|9
|3
|19 - 15
|18
|14.
|Браге
|1:0
|15
|4
|4
|7
|16 - 22
|16
|15.
|Умео
|0:1
|15
|3
|6
|6
|14 - 21
|15
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|3
|5
|7
|13 - 19
|14
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|4:1
|15
|10
|4
|1
|32 - 7
|34
|2.
|Дегерфорс
|1:0
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|3.
|Йёнчёпинг
|1:0
|15
|7
|2
|6
|24 - 23
|23
|4.
|Браге
|1:0
|15
|7
|2
|6
|22 - 22
|23
|5.
|Эстер
|1:1
|15
|6
|5
|4
|18 - 20
|23
|6.
|Акрополис
|0:1
|15
|5
|6
|4
|20 - 20
|21
|7.
|Сундсвалль
|0:1
|15
|5
|5
|5
|24 - 21
|20
|8.
|Норрбю
|0:1
|15
|3
|7
|5
|17 - 21
|16
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|15
|4
|2
|9
|17 - 30
|14
|10.
|Треллеборг
|1:4
|15
|4
|1
|10
|15 - 24
|13
|11.
|Вестерос
|1:1
|15
|3
|3
|9
|14 - 22
|12
|12.
|Далкурд
|0:0
|15
|3
|3
|9
|14 - 26
|12
|13.
|Умео
|0:1
|15
|2
|5
|8
|10 - 26
|11
|14.
|Эргрюте ФФ
|1:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 24
|10
|15.
|ГАИС
|0:0
|15
|2
|4
|9
|11 - 27
|10
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|15
|2
|3
|10
|11 - 29
|9
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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