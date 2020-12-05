  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Треллеборг
1:4
Второй тайм: 50'
Хальмстад
0'
6' Желтая карточка
Salif Joensson
0:1
7' Пенальти
Emil Tot Wikstroem
1:1
9' Гол
Ливерстам Фредрик
1:2
20' Гол
Боман Микаэль
1:3
23' Гол
Emil Tot Wikstroem
32' Желтая карточка
Haris Brkic
1:4
34' Гол
Karim Sadat
50'
12
Hampus
Nilsson
2
Fritiof
Bjoerken
23
Ливерстам
Фредрик
17
Isak
Joensson
5
Anton
Tideman
7
Андерссон
Эрик
34
Халльберг
Херман
26
Haris
Brkic
3
Вестерлунн
Никлас
6
Salif
Joensson
16
Oscar
Johansson
I
1
Нильссон
Малькольм
2
Thomas
Boakye
3
Бернтссон
Александер
4
Юханссон
Андреас
21
Бенгтссон
Андреас
18
Emil
Tot
Wikstroem
8
Jonathan
Svedberg
6
Алланссон
Йоэль
27
Erik
Ahlstrand
10
Karim
Sadat
9
Боман
Микаэль
Треллеборг
4-4-2
Хальмстад
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdul Fatawu Safiu 6 (2) 0.2
2. Андерссон Эрик 4 0.13
3. Haris Brkic 4 (1) 0.13
4. Salif Joensson 3 0.1
5. Ливерстам Фредрик 3 0.1
6. Oscar Johansson I 2 0.07
7. Fritiof Bjoerken 2 0.07
8. Вестерлунн Никлас 2 0.07
9. Isak Joensson 2 0.07
10. Халльберг Херман 1 (1) 0.03
11. Mattias Haakansson 1 0.03
12. Carl Bjoerk2 1 0.03
13. Anton Tideman 0 0
14. Hampus Nilsson 0 0
15. Содерквист Манс 0 0
Хальмстад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Wiedesheim-Paul 13 (6) 0.43
2. Боман Микаэль 12 0.4
3. Emil Tot Wikstroem 9 (1) 0.3
4. Samuel Kroon 7 (3) 0.23
5. Karim Sadat 6 0.2
6. Thomas Boakye 3 0.1
7. Алланссон Йоэль 2 0.07
8. Юханссон Андреас 2 0.07
9. Камара Альхассан 2 0.07
10. Джурич Душан 1 0.03
11. Баффо Джозеф 1 (1) 0.03
12. Edvin Kurtulus 1 0.03
13. Erik Ahlstrand 0 0
14. Jonathan Svedberg 0 0

Карточки

Треллеборг
# Игрок      
1. Abdul Fatawu Safiu 7 0
2. Salif Joensson 6 0
3. Mouhammed-Ali Dhaini 4 1
4. Халльберг Херман 5 0
5. Anton Tideman 4 0
6. Андерссон Эрик 3 0
7. Haris Brkic 3 0
8. Ливерстам Фредрик 2 0
9. Mattias Haakansson 1 0
10. Ларсен Андреас II 1 0
11. Christian Koehler 1 0
12. Fritiof Bjoerken 1 0
13. Isak Joensson 1 0
14. Kalle Larsson 1 0
Хальмстад
# Игрок      
1. Баффо Джозеф 5 0
2. Edvin Kurtulus 4 0
3. Джурич Душан 3 0
4. Юханссон Андреас 3 0
5. Jonathan Svedberg 3 0
6. Thomas Boakye 2 0
7. Нильссон Малькольм 2 0
8. Erik Ahlstrand 2 0
9. Samuel Kroon 2 0
10. Алланссон Йоэль 1 0
11. Karim Sadat 1 0
12. Бенгтссон Андреас 1 0
13. Rasmus Wiedesheim-Paul 1 0
14. Emil Tot Wikstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Треллеборг 13.33% (4) 16.67% (5) 13.33% (4) 13.33% (4) 13.33% (4) 30% (9)
 Хальмстад 12.73% (7) 12.73% (7) 18.18% (10) 18.18% (10) 14.55% (8) 23.64% (13)

Предыдущие игры

Треллеборг Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Йёнчёпинг 2:1 Треллеборг Далкурд 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:0 Юнгшиле Вестерос 3:1 Треллеборг
Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг
Хальмстад Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Хальмстад 1:0 Эргрюте ФФ Сундсвалль 0:6 Хальмстад Хальмстад 4:0 Далкурд Эстер 0:3 Хальмстад
Хальмстад 2:1 Вестерос Норрбю 0:2 Хальмстад Хальмстад 2:0 Браге ГАИС 1:3 Хальмстад Хесслехольм ИФ 1:5 Хальмстад Йёнчёпинг 1:0 Хальмстад Хальмстад 2:0 Юнгшиле Акрополис 1:1 Хальмстад Хальмстад 4:0 Умео Сирианска Эскильстуна 0:3 Хальмстад Хальмстад 1:4 Дегерфорс Дегерфорс 0:2 Хальмстад Хальмстад 1:0 Сундсвалль Далкурд 1:1 Хальмстад Хальмстад 2:0 Эстер Хальмстад 0:0 ГАИС

Последние игры между собой

Треллеборг: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Хальмстад: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Хальмстад 0:1 Треллеборг Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 1:2 Треллеборг Товарищеские матчи
Хальмстад 3:1 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 0:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:0 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 1:2 Хальмстад Кубок Треллеборг 1:2 Хальмстад Суперэттан Хальмстад 3:1 Треллеборг Суперэттан Треллеборг 0:1 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 2:0 Треллеборг Товарищеские матчи Треллеборг 4:0 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 1:1 Треллеборг Аллсвенскан Хальмстад 0:0 Треллеборг Аллсвенскан Треллеборг 1:2 Хальмстад Аллсвенскан Хальмстад 0:2 Треллеборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 4:1 30 21 5 4 61 - 17 68
2. Дегерфорс 1:0 30 19 6 5 62 - 30 63
3. Йёнчёпинг 1:0 30 19 4 7 52 - 33 61
4. Эстер 1:1 30 15 7 8 41 - 35 52
5. Акрополис 0:1 30 10 14 6 43 - 39 44
6. Сундсвалль 0:1 30 12 7 11 53 - 48 43
7. Браге 1:0 30 11 6 13 38 - 44 39
8. Сирианска Эскильстуна 1:0 30 11 4 15 36 - 49 37
9. Вестерос 1:1 30 10 7 13 39 - 44 37
10. Эргрюте ФФ 1:0 30 10 5 15 34 - 42 35
11. Норрбю 0:1 30 8 10 12 39 - 41 34
12. ГАИС 0:0 30 8 10 12 29 - 41 34
13. Треллеборг 1:4 30 8 8 14 32 - 41 32
14. Далкурд 0:0 30 6 12 12 33 - 41 30
15. Умео 0:1 30 5 11 14 24 - 47 26
16. Юнгшиле 0:1 30 5 8 17 24 - 48 23
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Йёнчёпинг 1:0 15 12 2 1 28 - 10 38
2. Дегерфорс 1:0 15 12 0 3 37 - 18 36
3. Хальмстад 4:1 15 11 1 3 29 - 10 34
4. Эстер 1:1 15 9 2 4 23 - 15 29
5. Эргрюте ФФ 1:0 15 8 1 6 22 - 18 25
6. Вестерос 1:1 15 7 4 4 25 - 22 25
7. ГАИС 0:0 15 6 6 3 18 - 14 24
8. Сундсвалль 0:1 15 7 2 6 29 - 27 23
9. Сирианска Эскильстуна 1:0 15 7 2 6 19 - 19 23
10. Акрополис 0:1 15 5 8 2 23 - 19 23
11. Треллеборг 1:4 15 4 7 4 17 - 17 19
12. Норрбю 0:1 15 5 3 7 22 - 20 18
13. Далкурд 0:0 15 3 9 3 19 - 15 18
14. Браге 1:0 15 4 4 7 16 - 22 16
15. Умео 0:1 15 3 6 6 14 - 21 15
16. Юнгшиле 0:1 15 3 5 7 13 - 19 14
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 4:1 15 10 4 1 32 - 7 34
2. Дегерфорс 1:0 15 7 6 2 25 - 12 27
3. Йёнчёпинг 1:0 15 7 2 6 24 - 23 23
4. Браге 1:0 15 7 2 6 22 - 22 23
5. Эстер 1:1 15 6 5 4 18 - 20 23
6. Акрополис 0:1 15 5 6 4 20 - 20 21
7. Сундсвалль 0:1 15 5 5 5 24 - 21 20
8. Норрбю 0:1 15 3 7 5 17 - 21 16
9. Сирианска Эскильстуна 1:0 15 4 2 9 17 - 30 14
10. Треллеборг 1:4 15 4 1 10 15 - 24 13
11. Вестерос 1:1 15 3 3 9 14 - 22 12
12. Далкурд 0:0 15 3 3 9 14 - 26 12
13. Умео 0:1 15 2 5 8 10 - 26 11
14. Эргрюте ФФ 1:0 15 2 4 9 12 - 24 10
15. ГАИС 0:0 15 2 4 9 11 - 27 10
16. Юнгшиле 0:1 15 2 3 10 11 - 29 9
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
Лучшие коэффициенты
Треллеборг
Ничья
Хальмстад
8.48
5.26
1.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.90 1.76
Бонус: 5 000 ₽ 4.25 3.88 1.80
  8.48 5.26 1.33

Самый высокий коэффициент на матч «Треллеборг» – «Хальмстад» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Треллеборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хальмстад» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Треллеборг» – «Хальмстад», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5
12.00 1.01 9.40 1.04 3.70 1.25 3.00 1.38 2.01 1.75 1.80 1.96 1.58 2.28 1.37 2.95 1.18 4.70 1.14 5.50 1.03 9.30 1.03 9.90 0.00 17.00
10.50 1.00 9.80 1.03 3.88 1.24 2.95 1.40 2.03 1.87 1.57 2.40 1.37 2.99 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
4.10 1.25 3.16 1.37 2.42 1.59 2.05 1.81 1.83 2.04 1.59 2.41 1.47 2.75 1.39 3.08 3.02 1.40 2.61 1.51 2.20 1.70 1.83 2.03 1.62 2.35 4.52 1.21 3.77 1.28 2.51 1.55 2.04 1.83 1.75 2.14 1.45 2.82 1.33 3.36 1.38 3.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 5.5 5.5 5.75 5.75
1.99 1.77 1.41 2.75 1.13 5.30
3.26 1.34 2.08 1.75 1.50 2.59
3.17 1.36 2.61 1.50 2.05 1.79 1.64 2.29 1.45 2.78 1.29 3.60 1.97 1.88 1.62 2.34 1.27 3.78 1.19 4.73 1.30 3.50 1.16 5.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.95 1.37 1.79 1.95 1.33 3.15
2.95 1.40 1.75 2.08 1.35 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.73 2.03
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
2.85 1.33
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