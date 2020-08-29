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  3. Швеция
Эстерсунд
2:1
Второй тайм: 63'

Стадион:
Фалькенберг
0'
1:0
18' Гол
Francis Jno-Baptiste
22' Желтая карточка
Фрицсон Лудвиг
28' Желтая карточка
Tobias Englund
2:0
35' Гол
Felix Hoerberg
2:1
59' Гол
Edi Sylisufaj
63'
1
Кейта
Али
II
24
Мукийби
Рональд
19
Eirik
Haugan
4
Ишервуд
Томас
3
Kalpi
Ouattara
22
Колкетт
Чарли
13
Фрицсон
Лудвиг
7
Перри
Небию
20
Felix
Hoerberg
9
Francis
Jno-Baptiste
18
Тёрготт
Блэйр
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
6
Веде
Антон
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
17
Edi
Sylisufaj
Нильссон
Хокан
11
Чибуйке
Джон
Эстерсунд
4-3-3
Фалькенберг
3-4-3

Ход матча

18'
Francis Jno-Baptiste
(Мукийби Рональд)
1:0
22'
Фрицсон Лудвиг
 
28'
 
Tobias Englund
35'
Felix Hoerberg
(Тёрготт Блэйр)
2:0
46'
 
Gabriel Johansson
Ван Лой Сандер
59'
2:1
Edi Sylisufaj
(Бьёркенгрен Йон)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 11
  • 6 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.17
2. Тёрготт Блэйр 2 0.11
3. Felix Hoerberg 2 0.11
4. Jordan Attah Kadiri 2 0.11
5. Сандберг Ноа 2 0.11
6. Francis Jno-Baptiste 2 0.11
7. Simon Kron 1 0.06
8. Ссеванкамбо Исак 1 0.06
9. Амин Реван 1 (1) 0.06
10. Перри Небию 0 0
11. Мукийби Рональд 0 0
12. Marco Weymans 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 5 0.28
2. Karl Soederstroem 3 0.17
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.11
4. Веде Антон 2 0.11
5. Tobias Englund 2 0.11
6. Бьёркенгрен Йон 1 0.06
7. Nsima Peter 1 0.06
8. Юханссон Карл II 1 0.06
9. Tobias Karlsson1 1 0.06
10. Юза Тибор 0 0
11. Чибуйке Джон 0 0
12. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Фрицсон Лудвиг 5 0
2. Сандберг Ноа 3 1
3. Ссеванкамбо Исак 4 0
4. Eirik Haugan 4 0
5. Амин Реван 3 0
6. Jordan Attah Kadiri 3 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Felix Hoerberg 2 0
9. Kalpi Ouattara 2 0
10. Simon Kron 1 0
11. Менса Самуэль 1 0
12. Кейта Али II 1 0
13. Колкетт Чарли 1 0
14. Ишервуд Томас 1 0
15. Перри Небию 1 0
16. Арин Франк 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 3 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Tobias Karlsson1 4 0
5. Ван Лой Сандер 3 0
6. Бьёркенгрен Йон 3 0
7. Юза Тибор 2 0
8. Эрикссон Якоб 2 0
9. Johan Brattberg 0 1
10. Кристоффер Карлссон 1 0
11. Чибуйке Джон 1 0
12. Норинг Виктор 1 0
13. Nsima Peter 1 0
14. Нильссон Хокан 1 0
15. Karl Soederstroem 1 0
16. Edi Sylisufaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 7.14% (1) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 21.43% (3)
 Фалькенберг 11.11% (2) 22.22% (4) 11.11% (2) 5.56% (1) 27.78% (5) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Аллсвенскан Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 3:2 Фалькенберг Аллсвенскан Эстерсунд 6:1 Фалькенберг Аллсвенскан
Фалькенберг 1:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:2 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:0 Эстерсунд Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 17 11 5 1 35 - 16 38
2. Эльфсборг 17 8 7 2 29 - 23 31
3. Юргорден 17 9 3 5 27 - 17 30
4. Хеккен 17 8 6 3 30 - 17 30
5. Сириус 0:0 18 7 8 3 32 - 27 29
6. Норрчёпинг 17 8 4 5 35 - 24 28
7. Хаммарбю 17 6 6 5 21 - 23 24
8. Эстерсунд 2:0 18 6 6 6 17 - 18 24
9. Мьельбю 17 6 5 6 24 - 26 23
10. Варберг БоИС 0:0 18 5 6 7 25 - 26 21
11. Эребру 17 4 5 8 16 - 23 17
12. АИК 17 4 5 8 16 - 24 17
13. Гётеборг 17 2 10 5 20 - 27 16
14. Кальмар 17 3 4 10 18 - 29 13
15. Хельсинборг 17 2 7 8 15 - 29 13
16. Фалькенберг 0:2 18 2 7 9 19 - 30 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Felix Hoerberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Tobias Englund получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Фрицсон Лудвиг получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Francis Jno-Baptiste бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эстерсунд
Ничья
Фалькенберг
1.55
8.50
6.10
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1.11 8.50 21.00
1.09 8.20 23.00
1.55 3.90 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.25
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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