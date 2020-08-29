Эстерсунд
2:1
Второй тайм: 63'
Стадион: Ямткрафт Арена
Фалькенберг
1:0
18' ГолFrancis Jno-Baptiste
22' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
28' Желтая карточкаTobias Englund
2:0
35' ГолFelix Hoerberg
2:1
59' ГолEdi Sylisufaj
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
18'
22'
28'
35'
2:0
59'
2:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 11
-
6 Удары в створ 6
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.17
|2.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0.11
|3.
|Felix Hoerberg
|2
|0.11
|4.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.11
|5.
|Сандберг Ноа
|2
|0.11
|6.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.11
|7.
|Simon Kron
|1
|0.06
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.06
|9.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.06
|10.
|Перри Небию
|0
|0
|11.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|12.
|Marco Weymans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|5
|0.28
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.17
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.11
|4.
|Веде Антон
|2
|0.11
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.11
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.06
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.06
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.06
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|5
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|7.
|Marco Weymans
|2
|0
|8.
|Felix Hoerberg
|2
|0
|9.
|Kalpi Ouattara
|2
|0
|10.
|Simon Kron
|1
|0
|11.
|Менса Самуэль
|1
|0
|12.
|Кейта Али II
|1
|0
|13.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|14.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|15.
|Перри Небию
|1
|0
|16.
|Арин Франк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|3
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Johan Brattberg
|0
|1
|10.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|12.
|Норинг Виктор
|1
|0
|13.
|Nsima Peter
|1
|0
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|16.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|Фалькенберг
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|27.78% (5)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Хеккен
|17
|8
|6
|3
|30 - 17
|30
|5.
|Сириус
|0:0
|18
|7
|8
|3
|32 - 27
|29
|6.
|Норрчёпинг
|17
|8
|4
|5
|35 - 24
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|2:0
|18
|6
|6
|6
|17 - 18
|24
|9.
|Мьельбю
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|10.
|Варберг БоИС
|0:0
|18
|5
|6
|7
|25 - 26
|21
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|14.
|Кальмар
|17
|3
|4
|10
|18 - 29
|13
|15.
|Хельсинборг
|17
|2
|7
|8
|15 - 29
|13
|16.
|Фалькенберг
|0:2
|18
|2
|7
|9
|19 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0