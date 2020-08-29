Эстерсунд
2:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Фалькенберг
1:0
18' ГолFrancis Jno-Baptiste
22' Желтая карточкаФрицсон Лудвиг
28' Желтая карточкаTobias Englund
2:0
35' ГолFelix Hoerberg
2:1
59' ГолEdi Sylisufaj
68' Желтая карточкаМукийби Рональд
78' Желтая карточкаПерри Небию
84' Желтая карточкаКейта Али II
87' Желтая карточкаHenrik Bellman
90' Желтая карточкаНильссон Хокан
19
Eirik
Haugan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
23 Lorik Ademi
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
18'
22'
28'
35'
2:0
59'
2:1
68'
78'
81'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 12
-
7 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|3
|0.17
|2.
|Тёрготт Блэйр
|2
|0.11
|3.
|Felix Hoerberg
|2
|0.11
|4.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.11
|5.
|Сандберг Ноа
|2
|0.11
|6.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.11
|7.
|Simon Kron
|1
|0.06
|8.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.06
|9.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.06
|10.
|Перри Небию
|0
|0
|11.
|Мукийби Рональд
|0
|0
|12.
|Marco Weymans
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|6
|0.33
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.17
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.11
|4.
|Веде Антон
|2
|0.11
|5.
|Tobias Englund
|2
|0.11
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|7.
|Nsima Peter
|1
|0.06
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.06
|9.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.06
|10.
|Юза Тибор
|0
|0
|11.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|12.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрицсон Лудвиг
|5
|0
|2.
|Сандберг Ноа
|3
|1
|3.
|Ссеванкамбо Исак
|4
|0
|4.
|Eirik Haugan
|4
|0
|5.
|Амин Реван
|3
|0
|6.
|Jordan Attah Kadiri
|3
|0
|7.
|Кейта Али II
|2
|0
|8.
|Перри Небию
|2
|0
|9.
|Marco Weymans
|2
|0
|10.
|Felix Hoerberg
|2
|0
|11.
|Kalpi Ouattara
|2
|0
|12.
|Simon Kron
|1
|0
|13.
|Менса Самуэль
|1
|0
|14.
|Мукийби Рональд
|1
|0
|15.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|16.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|17.
|Арин Франк
|1
|0
|18.
|Henrik Bellman
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|3
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|5.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|6.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|7.
|Юза Тибор
|2
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|9.
|Нильссон Хокан
|2
|0
|10.
|Johan Brattberg
|0
|1
|11.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|13.
|Норинг Виктор
|1
|0
|14.
|Nsima Peter
|1
|0
|15.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|16.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|25% (4)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|Фалькенберг
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 2:0 Кальмар АИК 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Эльфсборг
Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё
Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|17
|11
|5
|1
|35 - 16
|38
|2.
|Эльфсборг
|17
|8
|7
|2
|29 - 23
|31
|3.
|Юргорден
|17
|9
|3
|5
|27 - 17
|30
|4.
|Хеккен
|17
|8
|6
|3
|30 - 17
|30
|5.
|Норрчёпинг
|17
|8
|4
|5
|35 - 24
|28
|6.
|Сириус
|18
|7
|7
|4
|32 - 29
|28
|7.
|Хаммарбю
|17
|6
|6
|5
|21 - 23
|24
|8.
|Эстерсунд
|18
|6
|6
|6
|17 - 19
|24
|9.
|Мьельбю
|17
|6
|5
|6
|24 - 26
|23
|10.
|Варберг БоИС
|18
|6
|5
|7
|27 - 26
|23
|11.
|Эребру
|17
|4
|5
|8
|16 - 23
|17
|12.
|АИК
|17
|4
|5
|8
|16 - 24
|17
|13.
|Гётеборг
|17
|2
|10
|5
|20 - 27
|16
|14.
|Кальмар
|17
|3
|4
|10
|18 - 29
|13
|15.
|Хельсинборг
|17
|2
|7
|8
|15 - 29
|13
|16.
|Фалькенберг
|18
|2
|7
|9
|20 - 30
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0