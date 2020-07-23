Хельсинборг
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эребру
0:1
3' ГолErik Bjoerndahl
6' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
49' Желтая карточкаЛиндегор Андерс
59' Желтая карточкаErik Bjoerndahl
68' Желтая карточкаAssad Al Hamlawi
80' Желтая карточкаГеро Альхаджи
82' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
15
Max
Svensson
12
Jake
Larsson
19
Бесара
Нахир
20
Robin
Book
29
Лане
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
-
20 Robin BookПолузащитник
-
29 Лане ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 David Seger
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
3'
0:1
46'
49'
59'
68'
80'
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.07
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|3.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|4.
|Линдегор Андерс
|1
|0.03
|5.
|Max Svensson
|1
|0.03
|6.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|7.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|8.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|9.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|2
|0.06
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.06
|3.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.06
|4.
|Robin Book
|2
|0.06
|5.
|Jake Larsson
|1
|0.03
|6.
|David Seger
|0
|0
|7.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|8.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Лане Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|4
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|5.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|7.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|10.
|Max Svensson
|1
|0
|11.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|12.
|Жигович Армин
|1
|0
|13.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|14.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|4.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|5.
|Kevin Wright
|2
|0
|6.
|David Seger
|2
|0
|7.
|Бесара Нахир
|1
|0
|8.
|Robin Book
|1
|0
|9.
|Simon Amin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|Эребру
|0
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру
Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|3:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|1:1
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Эребру
|1:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|7.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|9.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|10.
|Гётеборг
|2:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 14
|13
|11.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|12.
|Хаммарбю
|0:3
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Кальмар
|1:1
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|15.
|Хельсинборг
|0:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|Фалькенберг
|1:2
|10
|1
|3
|6
|8 - 15
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0