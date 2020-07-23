Хельсинборг
1:1
Конец матча
Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
Эребру
0:1
3' ГолErik Bjoerndahl
6' Желтая карточкаRavy Tsouka Dozi
49' Желтая карточкаЛиндегор Андерс
59' Желтая карточкаErik Bjoerndahl
68' Желтая карточкаAssad Al Hamlawi
80' Желтая карточкаГеро Альхаджи
82' Желтая карточкаАбубакари Мохаммед
1:1
90' ГолОльсен Брандур
15
Max
Svensson
12
Jake
Larsson
19
Бесара
Нахир
20
Robin
Book
29
Лане
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jake LarssonПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Бесара НахирПолузащитник
-
20 Robin BookПолузащитник
-
29 Лане ДжекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
16 David Seger
-
30 Jake McGuire
-
Главный тренер: Axel Kjaell
Ход матча
3'
0:1
46'
49'
59'
68'
80'
90'
1:1
Статистика матча
-
20 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
11 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 17
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
58 Владение мячом, % 42
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.07
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|3.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|4.
|Линдегор Андерс
|1
|0.03
|5.
|Ольсен Брандур
|1
|0.03
|6.
|Max Svensson
|1
|0.03
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|8.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|10.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мехмети Агон
|2
|0.06
|2.
|Бесара Нахир
|2
|0.06
|3.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0.06
|4.
|Robin Book
|2
|0.06
|5.
|Jake Larsson
|1
|0.03
|6.
|David Seger
|0
|0
|7.
|Мартенссон Йохан
|0
|0
|8.
|Гранлунд Альбин
|0
|0
|9.
|Kevin Wright
|0
|0
|10.
|Лане Джек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|4
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|3
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|5.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|6.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|7.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|8.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|10.
|Max Svensson
|1
|0
|11.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|12.
|Жигович Армин
|1
|0
|13.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|14.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сковгор Андреас
|4
|0
|2.
|Мартенссон Йохан
|3
|0
|3.
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|4.
|Erik Bjoerndahl
|2
|0
|5.
|Kevin Wright
|2
|0
|6.
|David Seger
|2
|0
|7.
|Бесара Нахир
|1
|0
|8.
|Robin Book
|1
|0
|9.
|Simon Amin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хельсинборг
|0
|0
|20% (1)
|0
|40% (2)
|40% (2)
|Эребру
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг
Эребру Последние 20 матчей: + = -Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру
Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру
Последние игры между собой
Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|10
|7
|2
|1
|24 - 11
|23
|2.
|Мальмё
|10
|5
|4
|1
|16 - 9
|19
|3.
|Эльфсборг
|10
|5
|4
|1
|14 - 11
|19
|4.
|Хеккен
|10
|4
|5
|1
|21 - 9
|17
|5.
|Сириус
|10
|4
|4
|2
|15 - 12
|16
|6.
|Юргорден
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|7.
|Варберг БоИС
|10
|4
|2
|4
|13 - 11
|14
|8.
|Мьельбю
|10
|4
|1
|5
|10 - 16
|13
|9.
|Эребру
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|10.
|АИК
|10
|3
|3
|4
|11 - 16
|12
|11.
|Хаммарбю
|10
|3
|3
|4
|9 - 14
|12
|12.
|Гётеборг
|10
|2
|5
|3
|13 - 15
|11
|13.
|Эстерсунд
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|15.
|Кальмар
|10
|2
|1
|7
|12 - 17
|7
|16.
|Фалькенберг
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0