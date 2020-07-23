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Хельсинборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Эребру
0'
0:1
3' Гол
Erik Bjoerndahl
6' Желтая карточка
Ravy Tsouka Dozi
49' Желтая карточка
Линдегор Андерс
59' Желтая карточка
Erik Bjoerndahl
68' Желтая карточка
Assad Al Hamlawi
80' Желтая карточка
Геро Альхаджи
82' Желтая карточка
Абубакари Мохаммед
1:1
90' Гол
Ольсен Брандур
90'+6
1
Линдегор
Андерс
8
Жигович
Армин
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
20
Assad
Al
Hamlawi
14
Абубакари
Мохаммед
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
5
Ольсен
Брандур
10
Rasmus
Joensson
1
Янссон
Оскар
22
Гранлунд Альбин
14
Michael
Almebaeck
6
Benjamin
Hjertstrand
3
Kevin
Wright
12
Jake
Larsson
8
Колландер
Деннис
19
Бесара
Нахир
20
Robin
Book
29
Лане
Джек
7
Erik
Bjoerndahl
Хельсинборг
4-4-2
Эребру
4-4-2

Ход матча

3'
0:1
Erik Bjoerndahl
(Лане Джек)
6'
Ravy Tsouka Dozi
 
46'
 
David Seger
Лане Джек
49'
Линдегор Андерс
 
59'
 
Erik Bjoerndahl
68'
Assad Al Hamlawi
 
69'
 
Герзич Нордин
Jake Larsson
74'
Alexander Timossi Andersson
Assad Al Hamlawi
 
79'
Геро Альхаджи
Ravy Tsouka Dozi
 
80'
Геро Альхаджи
 
82'
Абубакари Мохаммед
 
85'
 
Сковгор Андреас
Колландер Деннис
90'
Ольсен Брандур
(Геро Альхаджи)
1:1

Статистика матча

  • 20 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 11 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 17
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 58 Владение мячом, % 42

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 2 0.07
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Assad Al Hamlawi 1 0.03
4. Линдегор Андерс 1 0.03
5. Ольсен Брандур 1 0.03
6. Max Svensson 1 0.03
7. Жигович Армин 1 0.03
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0
Эребру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мехмети Агон 2 0.06
2. Бесара Нахир 2 0.06
3. Erik Bjoerndahl 2 0.06
4. Robin Book 2 0.06
5. Jake Larsson 1 0.03
6. David Seger 0 0
7. Мартенссон Йохан 0 0
8. Гранлунд Альбин 0 0
9. Kevin Wright 0 0
10. Лане Джек 0 0

Карточки

Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 4 0
2. Абубакари Мохаммед 3 0
3. Дискеруд Миккел 2 0
4. Ольсен Брандур 2 0
5. Ravy Tsouka Dozi 2 0
6. Сисей Йозеф 2 0
7. Ольссон Мартин 1 0
8. Линдегор Андерс 1 0
9. Геро Альхаджи 1 0
10. Max Svensson 1 0
11. Alexander Timossi Andersson 1 0
12. Жигович Армин 1 0
13. Filip Sjoeberg1 1 0
14. Assad Al Hamlawi 1 0
Эребру
# Игрок      
1. Сковгор Андреас 4 0
2. Мартенссон Йохан 3 0
3. Гранлунд Альбин 2 0
4. Erik Bjoerndahl 2 0
5. Kevin Wright 2 0
6. David Seger 2 0
7. Бесара Нахир 1 0
8. Robin Book 1 0
9. Simon Amin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хельсинборг 0 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2)
 Эребру 11.11% (1) 0 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг
Эребру Последние 20 матчей: + = -
Эребру 3:1 Мьельбю Норрчёпинг 2:0 Эребру Эребру 1:0 Варберг БоИС Сириус 2:1 Эребру
Эребру 0:0 Хеккен Эльфсборг 1:1 Эребру Эребру 0:0 Эстерсунд Юргорден 1:2 Эребру Эребру 0:2 АИК Кальмар 4:1 Эребру Эльфсборг 1:0 Эребру Эребру 3:3 Браге Оскаршамнс АИК 1:4 Эребру Эребру 1:1 Дегерфорс Эребру 1:2 Линенсе Эребру 0:3 Виктория Пльзень Эребру 0:2 Йёнчёпинг Эребру 4:0 Линчёпинг Сити Эребру 0:5 Мальмё Юргорден 3:0 Эребру

Последние игры между собой

Хельсинборг: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Эребру: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Хельсинборг 1:4 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Кубок Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан
Хельсинборг 1:3 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Кубок Хельсинборг 0:2 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 1:3 Хельсинборг Шведский кубок Хельсинборг 2:0 Эребру Аллсвенскан Эребру 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Эребру Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Эребру Аллсвенскан Эребру 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Эребру 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Мальмё 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Эльфсборг 10 5 4 1 14 - 11 19
4. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
5. Сириус 10 4 4 2 15 - 12 16
6. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
7. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
8. Мьельбю 10 4 1 5 10 - 16 13
9. Эребру 10 3 4 3 9 - 10 13
10. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
11. Хаммарбю 10 3 3 4 9 - 14 12
12. Гётеборг 10 2 5 3 13 - 15 11
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 10 1 5 4 8 - 15 8
15. Кальмар 10 2 1 7 12 - 17 7
16. Фалькенберг 10 1 4 5 9 - 15 7
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    6'
    Ravy Tsouka Dozi получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Erik Bjoerndahl бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympia Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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