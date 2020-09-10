Миннесота Юнайтед
3:2
Второй тайм: 82'
Стадион: Allianz Field
Даллас
1:0
11' ГолТойе Мейсон
2:0
28' ГолМолино Кевин
2:1
42' ГолRicardo Pepi
47' Желтая карточкаГаспер Чейз
56' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
3:1
70' ПенальтиМолино Кевин
3:2
78' ГолHarold Mosquera
4
Аха
Хосе
77
Гаспер
Чейз
17
Лод
Робин
23
Тойе
Мейсон
30
Kyle
Zobeck
26
John
Nelson
29
Хара
Франко
16
Ricardo
Pepi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
-
30 Kyle ZobeckВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 John NelsonПолузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
16 Ricardo PepiНападающий
- Запасные игроки
-
32 Лайон ЧарлиВратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
31 Dante Sealy
-
Главный тренер: Luchi Gonzalez
Ход матча
11'
1:0
28'
2:0
42'
2:1
47'
56'
70'
3:1
78'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|3 (1)
|0.38
|2.
|Лод Робин
|2
|0.25
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.25
|4.
|Дотсон Хассани
|1
|0.13
|5.
|Хейс Джекори
|1
|0.13
|6.
|Тойе Мейсон
|1
|0.13
|7.
|Гаспер Чейз
|1
|0.13
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ricardo Pepi
|1
|0.17
|2.
|Хара Франко
|1
|0.17
|3.
|Пико Фабрис
|1
|0.17
|4.
|Harold Mosquera
|1
|0.17
|5.
|Jesus Ferreira
|1
|0.17
|6.
|Циглер Рето
|1 (1)
|0.17
|7.
|Акоста Бриан
|0
|0
|8.
|Брессан Матеус
|0
|0
|9.
|Bryan Reynolds
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|2.
|Аха Хосе
|3
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|3
|0
|4.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|5.
|Лод Робин
|2
|0
|6.
|Грегуш Ян
|1
|0
|7.
|Метанир Ромен
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Сантос
|2
|0
|2.
|Jesus Ferreira
|2
|0
|3.
|Хара Франко
|1
|0
|4.
|Michael Barrios
|1
|0
|5.
|Помикал Пакстон
|1
|0
|6.
|Сервания Брандон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|Даллас
|75% (3)
|0
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: + = -Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл
Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|2:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|8.20
|1.05
|3.85
|1.23
|—
|—
|2.80
|1.40
|2.15
|1.70
|1.90
|1.90
|—
|—
|2.37
|1.52
|—
|—
|1.29
|3.45
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.09
|6.80
|1.22
|9.00
|—
|—
|1.04
|9.00
|15.50
|1.02
|14.00
|1.02
|5.00
|1.18
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.46
|1.61
|—
|—
|1.90
|1.92
|—
|—
|1.57
|2.44
|—
|—
|1.30
|3.60
|—
|—
|1.23
|4.30
|—
|—
|1.09
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.16
|1.22
|3.37
|1.31
|—
|—
|2.20
|1.65
|—
|—
|1.73
|2.07
|—
|—
|1.48
|2.60
|—
|—
|1.24
|3.94
|—
|—
|1.18
|4.70
|—
|—
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.60
|1.01
|14.99
|—
|—
|—
|—
|4.90
|1.21
|3.14
|1.40
|2.73
|1.50
|4.09
|1.25
|2.20
|1.72
|3.12
|1.38
|2.38
|1.61
|2.77
|1.47
|3.42
|1.33
|2.76
|1.47
|2.03
|1.83
|2.18
|1.72
|1.81
|2.06
|1.42
|2.93
|1.19
|4.90
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.37
|1.55
|—
|—
|1.85
|1.90
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.13
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.53
|2.40
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|1.13
|6.15
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.55
|—
|—
|1.13
|5.71
|—
|—
|1.03
|12.24
|1.02
|12.98
|3.42
|1.35
|2.97
|1.43
|2.34
|1.65
|1.79
|2.10
|2.61
|1.51
|2.13
|1.75
|1.65
|2.30
|1.41
|2.95
|1.65
|2.30
|1.38
|3.11
|1.12
|6.43
|—
|—