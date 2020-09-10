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Миннесота Юнайтед
3:2
Второй тайм: 82'

Стадион:
Даллас
0'
1:0
11' Гол
Тойе Мейсон
2:0
28' Гол
Молино Кевин
2:1
42' Гол
Ricardo Pepi
47' Желтая карточка
Гаспер Чейз
56' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
3:1
70' Пенальти
Молино Кевин
3:2
78' Гол
Harold Mosquera
82'
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
77
Гаспер
Чейз
8
Грегуш
Ян
31
Дотсон
Хассани
17
Лод
Робин
10
Emanuel
Reynoso2
7
Молино
Кевин
23
Тойе
Мейсон
30
Kyle
Zobeck
4
Брессан
Матеус
12
Ryan
Hollingshead
3
Циглер
Рето
14
Bryan
Reynolds
5
Тьяго
Сантос
18
Сервания
Брандон
26
John
Nelson
21
Michael
Barrios
29
Хара
Франко
16
Ricardo
Pepi
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Даллас
3-4-3

Ход матча

11'
Тойе Мейсон
(Лод Робин)
1:0
28'
Молино Кевин
(Метанир Ромен)
2:0
42'
2:1
Ricardo Pepi
(Bryan Reynolds)
46'
 
Andres Ricaurte
John Nelson
47'
Гаспер Чейз
 
56'
Боксолл Михаэл
 
62'
 
Tanner Tessmann
Сервания Брандон
68'
 
Harold Mosquera
Ricardo Pepi
70'
Молино Кевин
3:1
73'
Хейс Джекори
Emanuel Reynoso2
 
78'
3:2
Harold Mosquera
(Брессан Матеус)

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 3 (1) 0.38
2. Лод Робин 2 0.25
3. Финлей Итан 2 0.25
4. Дотсон Хассани 1 0.13
5. Хейс Джекори 1 0.13
6. Тойе Мейсон 1 0.13
7. Гаспер Чейз 1 0.13
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0
Даллас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ricardo Pepi 1 0.17
2. Хара Франко 1 0.17
3. Пико Фабрис 1 0.17
4. Harold Mosquera 1 0.17
5. Jesus Ferreira 1 0.17
6. Циглер Рето 1 (1) 0.17
7. Акоста Бриан 0 0
8. Брессан Матеус 0 0
9. Bryan Reynolds 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Боксолл Михаэл 3 0
2. Аха Хосе 3 0
3. Гаспер Чейз 3 0
4. Алонсо Освальдо 2 0
5. Лод Робин 2 0
6. Грегуш Ян 1 0
7. Метанир Ромен 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0
11. Emanuel Reynoso2 1 0
Даллас
# Игрок      
1. Тьяго Сантос 2 0
2. Jesus Ferreira 2 0
3. Хара Франко 1 0
4. Michael Barrios 1 0
5. Помикал Пакстон 1 0
6. Сервания Брандон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 0 0 25% (2) 25% (2) 25% (2) 25% (2)
 Даллас 75% (3) 0 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити
Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед Лос-Анджелес 0:2 Миннесота Юнайтед
Даллас Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 0:0 Даллас Даллас 0:0 Нэшвилл
Даллас 0:1 Нэшвилл Даллас 2:2 Монреаль Импакт Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Чикаго Файр 4:0 Даллас Даллас 3:1 Цинциннати Даллас 5:1 Хьюстон Динамо Монреаль Импакт 3:3 Даллас Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Даллас Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 2:0 Даллас Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 5
Даллас: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 2
Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед МЛС Даллас 5:3 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:0 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 0:1 Даллас МЛС Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас МЛС Даллас 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 2:1 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто 1:1 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед 1:2 Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес 0:0 Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 0:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Ricardo Pepi бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Молино Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Тойе Мейсон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Миннесота Юнайтед
Ничья
Даллас
1.91
5.10
4.25
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 5.10 18.00
1.22 4.90 20.00
1.84 3.94 3.94
1.91 3.68 3.93
1.31 4.66 14.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 8.20 1.05 3.85 1.23 2.80 1.40 2.15 1.70 1.90 1.90 2.37 1.52 1.29 3.45 1.27 3.55 1.09 6.80 1.22 9.00 1.04 9.00
15.50 1.02 14.00 1.02 5.00 1.18 3.94 1.26 2.46 1.61 1.90 1.92 1.57 2.44 1.30 3.60 1.23 4.30 1.09 7.50
10.16 1.04 9.29 1.05 4.16 1.22 3.37 1.31 2.20 1.65 1.73 2.07 1.48 2.60 1.24 3.94 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.60 1.01 14.99
4.90 1.21 3.14 1.40 2.73 1.50 4.09 1.25 2.20 1.72 3.12 1.38 2.38 1.61 2.77 1.47 3.42 1.33 2.76 1.47 2.03 1.83 2.18 1.72 1.81 2.06 1.42 2.93 1.19 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.37 1.55 1.85 1.90 1.22 4.00 1.13 5.40
3.26 1.34 2.24 1.65 1.53 2.40 1.19 4.75 1.13 6.15
3.19 1.34 2.17 1.67 1.52 2.49 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.24 1.02 12.98
3.42 1.35 2.97 1.43 2.34 1.65 1.79 2.10 2.61 1.51 2.13 1.75 1.65 2.30 1.41 2.95 1.65 2.30 1.38 3.11 1.12 6.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35
5.30 1.16 3.85 1.26 2.05 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
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