  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Юнгшиле
0:2
Второй тайм: 75'
Вестерос
0'
24' Желтая карточка
Niklas Olsson
30' Желтая карточка
Andreas Murbeck
38' Желтая карточка
Filip Almstroem-Taehti
0:1
66' Гол
Simon Johansson
0:2
73' Гол
Albin Sporrong
75'
25
Erik
Dahlin
4
Erik
Lund
15
Andreas
Murbeck
11
Tom
Siwe
16
Валль
Йоханнес
19
Сван
Юхан
20
Linus
Dahl
23
Niklas
Olsson
7
Johan
Brannefalk
8
Albin
Skoglund
10
Jesper
Westermark
1
Anton
Fagerstroem
16
Michael
Jahn
5
David
Engstroem
4
Sean
Sabetkar
3
Filip
Almstroem-Taehti
20
Kevin
Custovic
8
Jonas
Hellgren
23
Filip
Tronet
6
Simon
Johansson
31
Albin
Sporrong
9
Проделль
Виктор
Юнгшиле
4-4-1-1
Вестерос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Юнгшиле
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Westermark 7 0.3
2. Linus Dahl 3 0.13
3. Perparim Beqaj 3 (1) 0.13
4. Albin Skoglund 2 0.09
5. Adam Rosen 1 0.04
6. Johan Brannefalk 1 0.04
7. Axel Pettersson 1 0.04
8. Isaac Edegware 1 0.04
9. Andreas Murbeck 1 0.04
10. Mirad Garza 1 0.04
11. Joakim Olausson 0 0
12. Валль Йоханнес 0 0
13. Niklas Olsson 0 0
14. Filip Karlin 0 0
Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проделль Виктор 2 0.09
2. David Engstroem 1 0.04

Карточки

Юнгшиле
# Игрок      
1. Niklas Olsson 7 0
2. Jesper Westermark 5 0
3. Joakim Olausson 5 0
4. Linus Dahl 3 1
5. Adam Rosen 2 1
6. Tom Siwe 3 0
7. Johan Brannefalk 3 0
8. Erik Lund 2 0
9. Валль Йоханнес 2 0
10. Perparim Beqaj 2 0
11. Albin Skoglund 2 0
12. Isaac Edegware 2 0
13. Andreas Murbeck 2 0
14. Axel Pettersson 2 0
15. Robin Wallinder 2 0
16. Сван Юхан 1 0
17. Erik Dahlin 1 0
18. Sebastian Moeller 1 0
19. Teodor Waalemark 1 0
20. Adam Soendergaard 1 0
Вестерос
# Игрок      
1. Filip Almstroem-Taehti 7 0
2. Moussa Traore3 3 0
3. Moonga Simba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Юнгшиле 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 28.57% (6) 28.57% (6)
Вестерос 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Юнгшиле Последние 20 матчей: + = -
Далкурд 2:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:2 ГАИС Гаусиод 1:0 Юнгшиле Хальмстад 2:0 Юнгшиле
Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:1 Норрбю Эргрюте ФФ 4:0 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Акрополис Акрополис 1:0 Юнгшиле Юнгшиле 0:2 Эстер Дегерфорс 4:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Юнгшиле 0:0 Хальмстад ГАИС 1:1 Юнгшиле Умео 3:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:2 Далкурд Вестерос 2:1 Юнгшиле Юнгшиле 1:3 Браге Норрбю 2:2 Юнгшиле
Вестерос Последние 20 матчей: + = -
Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг
ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС

Последние игры между собой

Юнгшиле: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Вестерос 2:1 Юнгшиле Суперэттан Юнгшиле 5:0 Вестерос Суперэттан Вестерос 0:1 Юнгшиле Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 23 15 5 3 51 - 19 50
2. Хальмстад 23 14 5 4 39 - 15 47
3. Йёнчёпинг 2:1 23 14 3 6 41 - 28 45
4. Эстер 23 12 6 5 34 - 25 42
5. Акрополис 23 8 13 2 35 - 28 37
6. Браге 23 9 6 8 30 - 30 33
7. Сундсвалль 1:2 23 8 6 9 39 - 36 30
8. ГАИС 23 7 8 8 25 - 33 29
9. Эргрюте ФФ 1:1 23 7 6 10 25 - 32 27
10. Вестерос 1:0 23 7 5 11 28 - 36 26
11. Сирианска Эскильстуна 23 7 4 12 26 - 41 25
12. Треллеборг 23 6 7 10 24 - 28 25
13. Норрбю 23 5 10 8 27 - 32 25
14. Далкурд 1:1 23 4 11 8 29 - 30 23
15. Умео 23 3 9 11 20 - 38 18
16. Юнгшиле 0:1 23 3 6 14 22 - 44 15
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Описание гола
    73'
    Г О О О О Л - Albin Sporrong бьет в цель!
  • 71'
    Сван Юхан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 67'
    Jonas Hellgren уходит с поля. Pedro Ribeiro выходит вместо него
  • Описание гола
    66'
    Г О О О О Л - Simon Johansson бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Filip Almstroem-Taehti получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Andreas Murbeck получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Никлас Олссон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Юнгшиле
Ничья
Вестерос
3.40
3.44
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.85 2.00 3.20
18.00 4.30 1.22
2.95 3.44 2.38
2.98 3.44 2.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.65 1.44 7.90 1.06 1.76 2.00 2.55 1.47 2.07 1.71 1.11 5.80 1.74 2.02 1.44 2.70 1.07 7.50 1.12 5.60 1.08 7.00 1.02 11.50
9.00 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.45 2.75 1.30 3.40 1.11 5.70 1.08 6.25 1.00 11.75
3.53 1.31 2.69 1.50 2.14 1.75 1.87 2.01 1.66 2.28 1.47 2.78 1.32 3.47 1.12 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.55 2.35 1.83 1.91 1.05 8.50 1.11 6.00
2.91 1.41 1.92 1.88 1.42 2.88
2.99 1.41 2.45 1.57 1.92 1.93 1.56 2.48 1.40 3.02
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.45 1.66 2.14 1.27 3.55
2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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