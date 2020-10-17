24' Желтая карточкаNiklas Olsson
30' Желтая карточкаAndreas Murbeck
38' Желтая карточкаFilip Almstroem-Taehti
0:1
66' ГолSimon Johansson
0:2
73' ГолAlbin Sporrong
25
Erik
Dahlin
11
Tom
Siwe
19
Сван
Юхан
20
Linus
Dahl
- Основной состав
-
25 Erik DahlinВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Tom SiweЗащитник
- Защитник
-
19 Сван ЮханПолузащитник
-
20 Linus DahlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
-
-
12 Mirad Garza
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Michael JahnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Спэн БрайанНападающий
-
-
70 Moonga Simba
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
Ход матча
24'
30'
66'
73'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Westermark
|7
|0.3
|2.
|Linus Dahl
|3
|0.13
|3.
|Perparim Beqaj
|3 (1)
|0.13
|4.
|Albin Skoglund
|2
|0.09
|5.
|Adam Rosen
|1
|0.04
|6.
|Johan Brannefalk
|1
|0.04
|7.
|Axel Pettersson
|1
|0.04
|8.
|Isaac Edegware
|1
|0.04
|9.
|Andreas Murbeck
|1
|0.04
|10.
|Mirad Garza
|1
|0.04
|11.
|Joakim Olausson
|0
|0
|12.
|Валль Йоханнес
|0
|0
|13.
|Niklas Olsson
|0
|0
|14.
|Filip Karlin
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Проделль Виктор
|2
|0.09
|2.
|David Engstroem
|1
|0.04
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Niklas Olsson
|7
|0
|2.
|Jesper Westermark
|5
|0
|3.
|Joakim Olausson
|5
|0
|4.
|Linus Dahl
|3
|1
|5.
|Adam Rosen
|2
|1
|6.
|Tom Siwe
|3
|0
|7.
|Johan Brannefalk
|3
|0
|8.
|Erik Lund
|2
|0
|9.
|Валль Йоханнес
|2
|0
|10.
|Perparim Beqaj
|2
|0
|11.
|Albin Skoglund
|2
|0
|12.
|Isaac Edegware
|2
|0
|13.
|Andreas Murbeck
|2
|0
|14.
|Axel Pettersson
|2
|0
|15.
|Robin Wallinder
|2
|0
|16.
|Сван Юхан
|1
|0
|17.
|Erik Dahlin
|1
|0
|18.
|Sebastian Moeller
|1
|0
|19.
|Teodor Waalemark
|1
|0
|20.
|Adam Soendergaard
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Filip Almstroem-Taehti
|7
|0
|2.
|Moussa Traore3
|3
|0
|3.
|Moonga Simba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юнгшиле
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|28.57% (6)
|Вестерос
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Юнгшиле Последние 20 матчей: + = -Далкурд 2:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:2 ГАИС Гаусиод 1:0 Юнгшиле Хальмстад 2:0 Юнгшиле
Сирианска Эскильстуна 0:0 Юнгшиле Юнгшиле 1:1 Норрбю Эргрюте ФФ 4:0 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Акрополис Акрополис 1:0 Юнгшиле Юнгшиле 0:2 Эстер Дегерфорс 4:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:1 Сирианска Эскильстуна Сундсвалль 5:2 Юнгшиле Юнгшиле 0:0 Хальмстад ГАИС 1:1 Юнгшиле Умео 3:1 Юнгшиле Юнгшиле 2:2 Далкурд Вестерос 2:1 Юнгшиле Юнгшиле 1:3 Браге Норрбю 2:2 Юнгшиле
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Вестерос 3:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг
ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос Вестерос 2:1 Юнгшиле Сундсвалль 3:1 Вестерос Вестерос 2:2 ГАИС
Последние игры между собой
Юнгшиле: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Вестерос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|23
|15
|5
|3
|51 - 19
|50
|2.
|Хальмстад
|23
|14
|5
|4
|39 - 15
|47
|3.
|Йёнчёпинг
|2:1
|23
|14
|3
|6
|41 - 28
|45
|4.
|Эстер
|23
|12
|6
|5
|34 - 25
|42
|5.
|Акрополис
|23
|8
|13
|2
|35 - 28
|37
|6.
|Браге
|23
|9
|6
|8
|30 - 30
|33
|7.
|Сундсвалль
|1:2
|23
|8
|6
|9
|39 - 36
|30
|8.
|ГАИС
|23
|7
|8
|8
|25 - 33
|29
|9.
|Эргрюте ФФ
|1:1
|23
|7
|6
|10
|25 - 32
|27
|10.
|Вестерос
|1:0
|23
|7
|5
|11
|28 - 36
|26
|11.
|Сирианска Эскильстуна
|23
|7
|4
|12
|26 - 41
|25
|12.
|Треллеборг
|23
|6
|7
|10
|24 - 28
|25
|13.
|Норрбю
|23
|5
|10
|8
|27 - 32
|25
|14.
|Далкурд
|1:1
|23
|4
|11
|8
|29 - 30
|23
|15.
|Умео
|23
|3
|9
|11
|20 - 38
|18
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|23
|3
|6
|14
|22 - 44
|15
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.65
|1.44
|7.90
|1.06
|1.76
|2.00
|2.55
|1.47
|2.07
|1.71
|1.11
|5.80
|1.74
|2.02
|1.44
|2.70
|1.07
|7.50
|1.12
|5.60
|1.08
|7.00
|1.02
|11.50
|9.00
|1.02
|8.10
|1.05
|3.32
|1.31
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.88
|2.02
|—
|—
|1.45
|2.75
|1.30
|3.40
|1.11
|5.70
|1.08
|6.25
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|3.53
|1.31
|2.69
|1.50
|2.14
|1.75
|1.87
|2.01
|1.66
|2.28
|1.47
|2.78
|1.32
|3.47
|—
|—
|1.12
|7.06
|—
|—