27' Желтая карточкаAniekpeno Udoh
65' Желтая карточкаСаксела Янне
85' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
13
Менса
Баба
15
Mikael
Almen
5
Жаир
14
Tuure
Siira
17
Манга
Таби
25
Urho
Nissila
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Менса БабаЗащитник
- Защитник
-
15 Mikael AlmenЗащитник
- Полузащитник
-
5 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tuure SiiraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jarkko Wiss
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Urho NissilaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
21 Педро ВиторПолузащитник
-
10 Пурье АтсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ilari Mettaelae
|2
|0.12
|2.
|Тамминен Ээро
|1
|0.06
|3.
|Fofana Tiemoko
|1
|0.06
|4.
|Жаир
|1
|0.06
|5.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0.06
|6.
|Саксела Янне
|0
|0
|7.
|Аспегрен Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|2
|0.13
|2.
|Рангел
|1
|0.06
|3.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.06
|4.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0.06
|5.
|Urho Nissila
|0
|0
|6.
|Виртанен Отсо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миеттунен Тату
|1
|1
|2.
|Жаир
|1
|0
|3.
|Mika Hilander
|1
|0
|4.
|Саксела Янне
|1
|0
|5.
|Lauri Ala-Myllymaeki
|1
|0
|6.
|Diogo Tomas
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саволайнен Саку
|1
|0
|2.
|Боатенг Бисмарк
|1
|0
|3.
|Aniekpeno Udoh
|1
|0
|4.
|Манга Таби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ильвес
|0
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|33.33% (2)
|КуПС
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Ильвес Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака
КуПС Последние 20 матчей: + = -Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС
Последние игры между собой
Ильвес: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Турку
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|КуПС
|4
|2
|2
|0
|5 - 1
|8
|3.
|Ильвес
|4
|2
|1
|1
|6 - 8
|7
|4.
|ХИК
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|5.
|СЯК Сейнайоки
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|6.
|Мариехамн
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|ХИФК
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|8.
|Хонка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Хака
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
|10.
|Лахти
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|11.
|РоПС
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|12.
|ТПС
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0