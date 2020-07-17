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  3. Финляндия
Ильвес
0:0
Конец матча

Стадион:
КуПС
0'
27' Желтая карточка
Aniekpeno Udoh
65' Желтая карточка
Саксела Янне
85' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
90'+4
1
Mika
Hilander
2
Саксела
Янне
13
Менса
Баба
16
Миеттунен
Тату
15
Mikael
Almen
23
Naatan
Skyttae
5
Жаир
10
Lauri
Ala-Myllymaeki
14
Tuure
Siira
26
Fofana
Tiemoko
9
Ilari
Mettaelae
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
17
Манга
Таби
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
20
Саксман
Вилле
19
Боатенг
Бисмарк
25
Urho
Nissila
7
Usmani
Sale
13
Aniekpeno
Udoh
11
Нисканен
Ильмари
Ильвес
КуПС

Ход матча

4'
Iiro Jaervinen
Ilari Mettaelae
 
27'
 
Aniekpeno Udoh
46'
 
Mats Haakenstad
Aniekpeno Udoh
46'
 
Педро Витор
Usmani Sale
65'
Саксела Янне
 
67'
Аспегрен Фелипе
Mikael Almen
 
67'
Diogo Tomas
Fofana Tiemoko
 
82'
Emile Paul Tendeng
Lauri Ala-Myllymaeki
 
82'
Janne-Pekka Laine
Naatan Skyttae
 
85'
 
Боатенг Бисмарк

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ilari Mettaelae 2 0.12
2. Тамминен Ээро 1 0.06
3. Fofana Tiemoko 1 0.06
4. Жаир 1 0.06
5. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0.06
6. Саксела Янне 0 0
7. Аспегрен Фелипе 0 0
КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 2 0.13
2. Рангел 1 0.06
3. Пирттийоки Юхо 1 0.06
4. Боатенг Бисмарк 1 0.06
5. Urho Nissila 0 0
6. Виртанен Отсо 0 0

Карточки

Ильвес
# Игрок      
1. Миеттунен Тату 1 1
2. Жаир 1 0
3. Mika Hilander 1 0
4. Саксела Янне 1 0
5. Lauri Ala-Myllymaeki 1 0
6. Diogo Tomas 1 0
КуПС
# Игрок      
1. Саволайнен Саку 1 0
2. Боатенг Бисмарк 1 0
3. Aniekpeno Udoh 1 0
4. Манга Таби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ильвес 0 0 0 16.67% (1) 50% (3) 33.33% (2)
 КуПС 60% (3) 20% (1) 0 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Ильвес Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 5:1 Ильвес ТПС 0:1 Ильвес Ильвес 4:3 Мариехамн Ильвес 0:1 Хака
КТП 0:4 Ильвес Ильвес 2:2 СЯК Сейнайоки Ильвес 3:0 СЯК Сейнайоки Хака 1:1 Ильвес Ильвес 1:1 КуПС Ильвес 3:1 РоПС Лахти 1:2 Ильвес Ильвес 2:1 ХИК Мариехамн 2:2 Ильвес КуПС 2:0 Ильвес Ильвес 1:0 Интер Турку Ильвес 0:2 Хонка Ильвес 0:1 Интер Турку Ильвес 3:1 ХИФК ХИФК 2:2 Ильвес Ильвес 0:2 КуПС
КуПС Последние 20 матчей: + = -
Хонка 1:1 КуПС КуПС 1:0 Интер Турку ХИФК 0:3 КуПС Интер Турку 4:4 КуПС
КааПо 0:2 КуПС КуПС 3:0 Коккола КуПС 3:0 Коккола ПВ КуПС 4:0 РоПС КуПС 1:0 СЯК Сейнайоки Ильвес 1:1 КуПС КуПС 1:0 Лахти Хака 1:1 КуПС Интер Турку 0:2 КуПС КуПС 1:1 Хонка КуПС 2:0 Ильвес Мариехамн 0:1 КуПС КуПС 1:0 ХИК СЯК Сейнайоки 1:3 КуПС КуПС 5:0 ВПС Ильвес 0:2 КуПС

Последние игры между собой

Ильвес: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 5
КуПС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 13
Ильвес 1:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига Ильвес 0:2 КуПС Вейккауслига КуПС 1:0 Ильвес Вейккауслига
Ильвес 4:1 КуПС Кубок КуПС 2:0 Ильвес Вейккауслига КуПС 3:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 0:1 Ильвес Вейккауслига Ильвес 2:1 КуПС Кубок лиги КуПС 1:2 Ильвес Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 1:0 КуПС Вейккауслига Ильвес 3:3 КуПС Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Турку 4 3 0 1 9 - 3 9
2. КуПС 4 2 2 0 5 - 1 8
3. Ильвес 4 2 1 1 6 - 8 7
4. ХИК 3 2 0 1 7 - 2 6
5. СЯК Сейнайоки 3 1 1 1 2 - 2 4
6. Мариехамн 3 1 1 1 5 - 5 4
7. ХИФК 2 1 0 1 1 - 3 3
8. Хонка 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Хака 3 0 2 1 4 - 6 2
10. Лахти 2 0 1 1 0 - 4 1
11. РоПС 3 0 1 2 3 - 6 1
12. ТПС 2 0 0 2 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Aniekpeno Udoh получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Ilari Mettaelae уходит с поля. Iiro Jaervinen выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tammela Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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