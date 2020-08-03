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  3. Швеция
Норрчёпинг
1:1
Второй тайм: 66'

Стадион:
Мьельбю
0'
19' Желтая карточка
David Loefquist
1:0
55' Гол
Хакшабанович Сеад
57' Желтая карточка
Огбу Мозес
58' Желтая карточка
Герсон Ларс
1:1
63' Гол
Огбу Мозес
66'
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
16
Pontus
Almqvist
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
90
Огбу
Мозес
14
Besard
Sabovic
5
Джазе
Моханад
16
Jacob
Bergstroem
21
Adam
Petersson
Норрчёпинг
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

19'
 
David Loefquist
55'
Хакшабанович Сеад
(Леви Джонатан)
1:0
57'
 
Огбу Мозес
58'
Герсон Ларс
 
63'
1:1
Огбу Мозес

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.23
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.16
3. Лауритсен Расмус 4 0.13
4. Pontus Almqvist 3 0.1
5. Леви Джонатан 2 0.06
6. Терн Симон 2 0.06
7. Герсон Ларс 2 (1) 0.06
8. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
9. Кастегрен Хенрик 1 0.03
10. Ishaq Abdulrazak 1 0.03
11. Блумквист Андреас 0 0
12. Смит Эрик 0 0
13. Бинаку Эгзон 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mamudu Moro 3 0.1
2. David Loefquist 3 (1) 0.1
3. Огбу Мозес 2 0.06
4. Jacob Bergstroem 2 0.06
5. Jesper Gustavsson 1 0.03
6. Besard Sabovic 1 0.03
7. Eric Bjoerkander 0 0
8. David Batanero 0 0
9. Джазе Моханад 0 0
10. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
4. Терн Симон 1 0
5. Хакшабанович Сеад 1 0
6. Дагерстоль Филип 1 0
7. Леви Джонатан 1 0
8. Carl Bjoerk2 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. David Loefquist 3 0
4. Огбу Мозес 2 0
5. David Batanero 2 0
6. Jacob Bergstroem 2 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Besard Sabovic 1 0
10. Jesper Loefgren 1 0
11. Viktor Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)
Мьельбю 18.18% (2) 0 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю
Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Мьельбю 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 0:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 1:0 12 8 3 1 28 - 14 27
2. Мальмё 12 7 4 1 24 - 11 25
3. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
4. Эльфсборг 2:3 12 5 5 2 19 - 17 20
5. Сириус 3:2 12 5 4 3 20 - 19 19
6. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
7. Варберг БоИС 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 0:1 12 4 2 6 12 - 19 14
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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