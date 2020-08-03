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Норрчёпинг
1:1
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
19' Желтая карточка
David Loefquist
1:0
55' Гол
Хакшабанович Сеад
57' Желтая карточка
Огбу Мозес
58' Желтая карточка
Герсон Ларс
1:1
62' Гол
Огбу Мозес
90'+5
1
Петтерссон
Исак
4
Герсон
Ларс
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
10
Леви
Джонатан
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
99
Хакшабанович
Сеад
5
Нюман
Кристоффер
16
Pontus
Almqvist
13
Carljohan
Eriksson
I
4
Max
Watson
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
90
Огбу
Мозес
14
Besard
Sabovic
5
Джазе
Моханад
16
Jacob
Bergstroem
21
Adam
Petersson
Норрчёпинг
4-4-2
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

19'
 
David Loefquist
55'
Хакшабанович Сеад
(Леви Джонатан)
1:0
57'
 
Огбу Мозес
58'
Герсон Ларс
 
62'
1:1
Огбу Мозес
(Jacob Bergstroem)
63'
Халлениус Линус
Pontus Almqvist
 
63'
Блумквист Андреас
Леви Джонатан
 
63'
Франссон Александер
Смит Эрик
 
69'
 
Jonathan Tamimi
Besard Sabovic
69'
 
Jesper Loefgren
Eric Bjoerkander
69'
 
Mamudu Moro
Jacob Bergstroem

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 7 (1) 0.23
2. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.16
3. Лауритсен Расмус 4 0.13
4. Pontus Almqvist 3 0.1
5. Леви Джонатан 2 0.06
6. Терн Симон 2 0.06
7. Герсон Ларс 2 (1) 0.06
8. Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0.03
9. Кастегрен Хенрик 1 0.03
10. Ishaq Abdulrazak 1 0.03
11. Блумквист Андреас 0 0
12. Смит Эрик 0 0
13. Бинаку Эгзон 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Огбу Мозес 3 0.1
2. Mamudu Moro 3 0.1
3. David Loefquist 3 (1) 0.1
4. Jacob Bergstroem 2 0.06
5. Jesper Gustavsson 1 0.03
6. Besard Sabovic 1 0.03
7. Eric Bjoerkander 0 0
8. David Batanero 0 0
9. Джазе Моханад 0 0
10. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0
4. Терн Симон 1 0
5. Хакшабанович Сеад 1 0
6. Дагерстоль Филип 1 0
7. Леви Джонатан 1 0
8. Carl Bjoerk2 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 4 0
2. Joel Nilsson 4 0
3. David Loefquist 3 0
4. Огбу Мозес 2 0
5. David Batanero 2 0
6. Jacob Bergstroem 2 0
7. Eric Bjoerkander 1 0
8. Юханссон Марко 1 0
9. Besard Sabovic 1 0
10. Jesper Loefgren 1 0
11. Viktor Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 13.04% (3) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4) 17.39% (4)
Мьельбю 16.67% (2) 0 16.67% (2) 33.33% (4) 25% (3) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю
Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Мьельбю 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Кубок Швеции Норрчёпинг 2:1 Мьельбю Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 0:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:3 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:0 Норрчёпинг Суперэттан Норрчёпинг 0:1 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 12 7 4 1 24 - 11 25
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
4. Юргорден 12 6 2 4 17 - 11 20
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Варберг БоИС 12 4 4 4 17 - 15 16
8. Хаммарбю 12 4 4 4 13 - 15 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 12 2 5 5 14 - 19 11
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 12 1 7 4 9 - 16 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • До матча
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