Норрчёпинг
1:1
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Мьельбю
19' Желтая карточкаDavid Loefquist
1:0
55' ГолХакшабанович Сеад
57' Желтая карточкаОгбу Мозес
58' Желтая карточкаГерсон Ларс
1:1
62' ГолОгбу Мозес
21
Терн
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
77 Manasse Kusu
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
19'
55'
57'
58'
62'
1:1
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|7 (1)
|0.23
|2.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.16
|3.
|Лауритсен Расмус
|4
|0.13
|4.
|Pontus Almqvist
|3
|0.1
|5.
|Леви Джонатан
|2
|0.06
|6.
|Терн Симон
|2
|0.06
|7.
|Герсон Ларс
|2 (1)
|0.06
|8.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0.03
|9.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.03
|10.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.03
|11.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|12.
|Смит Эрик
|0
|0
|13.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Огбу Мозес
|3
|0.1
|2.
|Mamudu Moro
|3
|0.1
|3.
|David Loefquist
|3 (1)
|0.1
|4.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.06
|5.
|Jesper Gustavsson
|1
|0.03
|6.
|Besard Sabovic
|1
|0.03
|7.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|8.
|David Batanero
|0
|0
|9.
|Джазе Моханад
|0
|0
|10.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|2
|0
|4.
|Терн Симон
|1
|0
|5.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|6.
|Дагерстоль Филип
|1
|0
|7.
|Леви Джонатан
|1
|0
|8.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|4
|0
|2.
|Joel Nilsson
|4
|0
|3.
|David Loefquist
|3
|0
|4.
|Огбу Мозес
|2
|0
|5.
|David Batanero
|2
|0
|6.
|Jacob Bergstroem
|2
|0
|7.
|Eric Bjoerkander
|1
|0
|8.
|Юханссон Марко
|1
|0
|9.
|Besard Sabovic
|1
|0
|10.
|Jesper Loefgren
|1
|0
|11.
|Viktor Gustafson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Мьельбю
|16.67% (2)
|0
|16.67% (2)
|33.33% (4)
|25% (3)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Норрчёпинг 4:0 Линчёпинг Сити Твоокер 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:0 Хальмстад Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Норрчёпинг 4:2 Брейдаблик Норрчёпинг 1:2 Волеренга Норрчёпинг 0:0 Копенгаген Брондбю 2:0 Норрчёпинг
Мьельбю Последние 20 матчей: +9 =4 -7Мьельбю 2:2 Кальмар Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эребру 3:1 Мьельбю Варберг БоИС 1:0 Мьельбю
Мьельбю 3:1 Хеккен Мьельбю 0:0 Мальмё Эстерсунд 0:1 Мьельбю Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Мьельбю: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|12
|7
|4
|1
|24 - 11
|25
|2.
|Норрчёпинг
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|3.
|Эльфсборг
|12
|5
|6
|1
|20 - 17
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|2
|4
|17 - 11
|20
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|7.
|Варберг БоИС
|12
|4
|4
|4
|17 - 15
|16
|8.
|Хаммарбю
|12
|4
|4
|4
|13 - 15
|16
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|11.
|АИК
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|12.
|Гётеборг
|12
|2
|6
|4
|13 - 18
|12
|13.
|Фалькенберг
|12
|2
|5
|5
|14 - 19
|11
|14.
|Эстерсунд
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Хельсинборг
|12
|1
|7
|4
|9 - 16
|10
|16.
|Кальмар
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0