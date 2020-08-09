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  3. Швеция
Хеккен
0:2
Конец матча

Стадион:
Кальмар
0'
0:1
11' Гол
Ринг Себастьян
55' Желтая карточка
Туоминен Яссе
61' Желтая карточка
Leo Bengtsson
0:2
77' Гол
Юханссон Петр
90'+7
29
Jonathan
Rasheed
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
3
Хаммар
Юхан
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
13
Марич
Аднан
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
32
Хёгг
Лукас
7
Юханссон
Петр
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
3
Ринг
Себастьян
39
Isak
Magnusson
29
Ромариньо
Перейра
5
Бергквист
Дуг
21
Исраэльссон
Эрик
19
Янссон
Исак
11
Ингельссон
Сванте
Хеккен
4-3-3
Кальмар
4-5-1

Ход матча

11'
0:1
Ринг Себастьян
(Юханссон Петр)
46'
Туоминен Яссе
Марич Аднан
 
46'
Ясин Ахмед
Patrik Waalemark
 
55'
Туоминен Яссе
 
61'
Leo Bengtsson
 
69'
 
Сахпекидис Филип
Isak Magnusson
76'
 
York Rafael
Ингельссон Сванте
77'
0:2
Юханссон Петр
(Сахпекидис Филип)
84'
Alexander Faltsetas
Godswill Ekpolo
 
84'
Adam Andersson II
Берггрен Густав
 
90'
 
Edvin Crona
Янссон Исак
90'
 
Стенмарк Йохан
Алити Фидан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 9
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 5 0.36
2. Daleho Irandust 4 (1) 0.29
3. Leo Bengtsson 3 0.21
4. Patrik Waalemark 2 0.14
5. Берггрен Густав 2 0.14
6. Ясин Ахмед 1 0.07
7. Жута Леонард 1 0.07
8. Ali Youssef 1 0.07
9. Фрайберг Эрик 1 0.07
10. Тойвио Йоона 1 0.07
11. Нильссон Хокан 1 0.07
12. Adam Andersson II 1 0.07
13. Линдгрен Расмус 0 0
14. Godswill Ekpolo 0 0
15. Марич Аднан 0 0
Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алити Фидан 2 0.14
2. Юханссон Петр 2 0.14
3. Ромариньо Перейра 2 0.14
4. Ринг Себастьян 2 0.14
5. Isak Magnusson 2 0.14
6. Nils Froeling 2 0.14
7. Ингельссон Сванте 1 0.07
8. Edvin Crona 1 0.07
9. Эльм Виктор 1 (1) 0.07
10. Янссон Исак 0 0
11. Сахпекидис Филип 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 2 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Люндберг Виктор 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Leo Bengtsson 2 0
7. Фрайберг Эрик 1 0
8. Тойвио Йоона 1 0
9. Жута Леонард 1 0
10. Содерлунд Александер 1 0
11. Марич Аднан 1 0
12. Туоминен Яссе 1 0
13. Ali Youssef 1 0
Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 3 1
2. Алити Фидан 4 0
3. Ринг Себастьян 2 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Ингельссон Сванте 2 0
6. York Rafael 2 0
7. Нури Эмин 1 0
8. Rafinha I 1 0
9. Henrik Loefkvist 1 0
10. Nils Froeling 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 4.76% (1) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 14.29% (3) 14.29% (3)
 Кальмар 28.57% (4) 0 21.43% (3) 0 21.43% (3) 28.57% (4)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен
Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус
Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Кальмар Аллсвенскан
Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Кальмар Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 14 9 4 1 29 - 12 31
2. Норрчёпинг 13 7 4 2 29 - 17 25
3. Эльфсборг 13 6 6 1 22 - 18 24
4. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
5. Хеккен 14 5 6 3 24 - 15 21
6. Сириус 13 4 6 3 21 - 21 18
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Эребру 14 4 5 5 14 - 16 17
9. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
10. Мьельбю 13 4 4 5 14 - 20 16
11. Гётеборг 14 2 8 4 16 - 21 14
12. АИК 13 3 4 6 12 - 19 13
13. Эстерсунд 13 2 6 5 11 - 17 12
14. Кальмар 14 3 3 8 16 - 22 12
15. Фалькенберг 14 2 6 6 15 - 21 12
16. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Ринг Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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