Хеккен
0:2
Конец матча
Стадион: Бравида Арена
Кальмар
0:1
11' ГолРинг Себастьян
55' Желтая карточкаТуоминен Яссе
61' Желтая карточкаLeo Bengtsson
0:2
77' ГолЮханссон Петр
24
Жута
Леонард
13
Марич
Аднан
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
-
13 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Aiham Ousou
-
Главный тренер: Andreas Alm
- Основной состав
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 York RafaelПолузащитник
- Нападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
Ход матча
11'
0:1
55'
61'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 9
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|5
|0.36
|2.
|Daleho Irandust
|4 (1)
|0.29
|3.
|Leo Bengtsson
|3
|0.21
|4.
|Patrik Waalemark
|2
|0.14
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0.14
|6.
|Ясин Ахмед
|1
|0.07
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.07
|8.
|Ali Youssef
|1
|0.07
|9.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.07
|10.
|Тойвио Йоона
|1
|0.07
|11.
|Нильссон Хокан
|1
|0.07
|12.
|Adam Andersson II
|1
|0.07
|13.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|14.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|15.
|Марич Аднан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алити Фидан
|2
|0.14
|2.
|Юханссон Петр
|2
|0.14
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.14
|4.
|Ринг Себастьян
|2
|0.14
|5.
|Isak Magnusson
|2
|0.14
|6.
|Nils Froeling
|2
|0.14
|7.
|Ингельссон Сванте
|1
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|1
|0.07
|9.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.07
|10.
|Янссон Исак
|0
|0
|11.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|2
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|4.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|5.
|Берггрен Густав
|2
|0
|6.
|Leo Bengtsson
|2
|0
|7.
|Фрайберг Эрик
|1
|0
|8.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|9.
|Жута Леонард
|1
|0
|10.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|11.
|Марич Аднан
|1
|0
|12.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|13.
|Ali Youssef
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|3
|1
|2.
|Алити Фидан
|4
|0
|3.
|Ринг Себастьян
|2
|1
|4.
|Эльм Виктор
|3
|0
|5.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|6.
|York Rafael
|2
|0
|7.
|Нури Эмин
|1
|0
|8.
|Rafinha I
|1
|0
|9.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|10.
|Nils Froeling
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хеккен
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|14.29% (3)
|Кальмар
|28.57% (4)
|0
|21.43% (3)
|0
|21.43% (3)
|28.57% (4)
Предыдущие игры
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК
Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус
Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру АИК 3:1 Кальмар Кальмар 5:0 Йёнчёпинг Кальмар 3:0 Эргрюте ФФ Кальмар 1:1 Нордшелланн Мьельбю 0:1 Кальмар Кальмар 5:0 Эстер
Последние игры между собой
Хеккен: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Кальмар: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Хеккен 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 2:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 4:1 Кальмар Аллсвенскан Хеккен 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Хеккен Аллсвенскан Кальмар 1:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Кальмар Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|14
|9
|4
|1
|29 - 12
|31
|2.
|Норрчёпинг
|13
|7
|4
|2
|29 - 17
|25
|3.
|Эльфсборг
|13
|6
|6
|1
|22 - 18
|24
|4.
|Юргорден
|13
|7
|2
|4
|19 - 12
|23
|5.
|Хеккен
|14
|5
|6
|3
|24 - 15
|21
|6.
|Сириус
|13
|4
|6
|3
|21 - 21
|18
|7.
|Хаммарбю
|13
|4
|5
|4
|14 - 16
|17
|8.
|Эребру
|14
|4
|5
|5
|14 - 16
|17
|9.
|Варберг БоИС
|13
|4
|4
|5
|18 - 17
|16
|10.
|Мьельбю
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Гётеборг
|14
|2
|8
|4
|16 - 21
|14
|12.
|АИК
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|13.
|Эстерсунд
|13
|2
|6
|5
|11 - 17
|12
|14.
|Кальмар
|14
|3
|3
|8
|16 - 22
|12
|15.
|Фалькенберг
|14
|2
|6
|6
|15 - 21
|12
|16.
|Хельсинборг
|13
|1
|7
|5
|10 - 20
|10
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0