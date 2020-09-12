Кристиансунд
3:5
Конец матча
Стадион: Кристиансунд
Викинг
0:1
4' ГолБериша Ветон
29' Желтая карточкаВикстёль Рольф
1:1
39' ГолПеллегрино Амаль
55' Желтая карточкаТорстейнбё Фредерик
1:2
61' ГолБериша Ветон
1:3
69' ГолБютюки Зюмер
1:4
72' ГолБютюки Зюмер
2:4
75' ГолБюэ Бендик
2:4
80' Не забитый пенальтиПеллегрино Амаль
3:4
80' ГолПеллегрино Амаль
3:5
86' ГолYlldren Ibrahimaj
90' Желтая карточкаViljar Vevatne
25
Erik
Holmen1
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
18
Аскар
Армин
- Основной состав
-
25 Erik Holmen1Вратарь
-
22 Bent SoermoЗащитник
-
19 Коли АлиуЗащитник
- Защитник
-
18 Аскар АрминЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Фуру ИварЗащитник
- Защитник
-
20 Дианье КевинПолузащитник
-
13 Бюэ БендикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Michelsen
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
4'
29'
39'
1:1
61'
1:2
69'
1:3
72'
1:4
75'
2:4
80'
2:4
80'
3:4
86'
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
3 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пеллегрино Амаль
|17 (3)
|1
|2.
|Бюэ Бендик
|4
|0.24
|3.
|Каллудра Лиридон
|3
|0.18
|4.
|Скарсем Олаус
|2
|0.12
|5.
|Аскар Армин
|2
|0.12
|6.
|Dan Peter Ulvestad
|2
|0.12
|7.
|Bent Soermo
|1
|0.06
|8.
|Коли Алиу
|1
|0.06
|9.
|Sondre Soerli
|1
|0.06
|10.
|Christophe Psyche
|1
|0.06
|11.
|Oskar Siira Sivertsen
|1
|0.06
|12.
|Andreas Hopmark
|1 (1)
|0.06
|13.
|Christoffer Aasbak
|0
|0
|14.
|Erlend Sivertsen
|0
|0
|15.
|Paal Erik Ulvestad
|0
|0
|16.
|Serigne Mbaye
|0
|0
|17.
|Мумбанья Фарис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|10 (3)
|0.59
|2.
|Бютюки Зюмер
|5
|0.29
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.24
|4.
|Adrian Pereira
|2
|0.12
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.12
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.12
|7.
|Белл Джо
|1
|0.06
|8.
|Viljar Vevatne
|1
|0.06
|9.
|Even Oestensen
|1
|0.06
|10.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|11.
|Johnny Furdal
|0
|0
|12.
|Викстёль Рольф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каллудра Лиридон
|2
|0
|2.
|Кастрати Фламур
|2
|0
|3.
|Christophe Psyche
|2
|0
|4.
|Andreas Hopmark
|2
|0
|5.
|Erlend Sivertsen
|2
|0
|6.
|Диоп Амиду
|2
|0
|7.
|Мумбанья Фарис
|2
|0
|8.
|Аскар Армин
|2
|0
|9.
|Dan Peter Ulvestad
|1
|0
|10.
|Коли Алиу
|1
|0
|11.
|Paal Erik Ulvestad
|1
|0
|12.
|Скарсем Олаус
|1
|0
|13.
|Дианье Кевин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|4
|0
|2.
|Викстёль Рольф
|3
|0
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|4.
|Бериша Ветон
|2
|0
|5.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|7.
|Белл Джо
|2
|0
|8.
|Even Oestensen
|2
|0
|9.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|10.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|11.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристиансунд
|5.56% (2)
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|27.78% (10)
|27.78% (10)
|Викинг
|10.71% (3)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт
Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг
Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка
Последние игры между собой
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|14
|2
|0
|56 - 18
|44
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|16
|10
|1
|5
|29 - 18
|31
|4.
|Русенборг
|16
|8
|4
|4
|29 - 15
|28
|5.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|9.
|Хёугесунн
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|10.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|11.
|Стабек
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|12.
|Сарпсборг-08
|16
|5
|2
|9
|18 - 25
|17
|13.
|Саннефьёрд
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|16
|4
|2
|10
|13 - 26
|14
|16.
|Олесунн
|16
|1
|4
|11
|21 - 47
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.5
|8.5
|—
|—
|—
|—
|11.00
|1.02
|5.60
|1.12
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.50
|1.50
|2.10
|1.73
|2.35
|1.55
|1.73
|2.11
|1.55
|2.46
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.19
|4.40
|1.04
|9.00
|1.05
|8.20
|2.20
|1.62
|1.22
|4.00
|—
|—
|—
|—
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|7.00
|1.10
|6.00
|1.14
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.94
|1.95
|—
|—
|1.56
|2.46
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.21
|4.55
|1.17
|5.25
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.47
|1.02
|11.22
|1.03
|5.47
|1.14
|4.55
|1.19
|2.74
|1.44
|—
|—
|2.19
|1.66
|—
|—
|1.72
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.85
|—
|—
|1.30
|3.44
|—
|—
|1.14
|5.47
|1.12
|5.98
|1.04
|10.16
|1.04
|10.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7.82
|1.10
|—
|—
|6.60
|1.12
|2.84
|1.44
|2.43
|1.58
|2.00
|1.86
|3.80
|1.27
|3.18
|1.37
|2.55
|1.54
|1.92
|1.94
|1.64
|2.32
|1.44
|2.86
|—
|—
|1.16
|5.33
|—
|—
|—
|—
|1.89
|1.97
|1.55
|2.50
|1.23
|4.32
|1.12
|6.47
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.05
|8.50
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|1.85
|1.95
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.25
|3.95
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.25
|—
|—
|2.74
|1.44
|—
|—
|1.72
|2.09
|—
|—
|1.30
|3.44
|—
|—
|1.20
|4.41
|1.05
|9.29
|1.04
|10.16
|—
|—
|3.69
|1.29
|2.98
|1.41
|2.11
|1.76
|1.40
|3.01
|1.22
|4.38
|1.50
|2.65
|1.33
|3.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—