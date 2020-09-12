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  3. Норвегия
Кристиансунд
3:5
Конец матча

Стадион:
Викинг
0'
0:1
4' Гол
Бериша Ветон
29' Желтая карточка
Викстёль Рольф
1:1
39' Гол
Пеллегрино Амаль
55' Желтая карточка
Торстейнбё Фредерик
1:2
61' Гол
Бериша Ветон
1:3
69' Гол
Бютюки Зюмер
1:4
72' Гол
Бютюки Зюмер
2:4
75' Гол
Бюэ Бендик
2:4
80' Не забитый пенальти
Пеллегрино Амаль
3:4
80' Гол
Пеллегрино Амаль
3:5
86' Гол
Ylldren Ibrahimaj
90' Желтая карточка
Viljar Vevatne
90'+6
25
Erik
Holmen1
22
Bent
Soermo
19
Коли
Алиу
4
Christophe
Psyche
18
Аскар
Армин
7
Sondre
Soerli
17
Скарсем
Олаус
6
Andreas
Hopmark
9
Пеллегрино
Амаль
10
Каллудра
Лиридон
11
Кастрати
Фламур
22
Эстбе
Арилд
3
Viljar
Vevatne
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
Кристиансунд
4-4-1-1
Викинг
4-3-3

Ход матча

4'
0:1
Бериша Ветон
(Де Ланлай Янн-Эрик)
27'
 
Кроу Майкл
Эстбе Арилд
29'
 
Викстёль Рольф
39'
Пеллегрино Амаль
(Bent Soermo)
1:1
46'
Мумбанья Фарис
Кастрати Фламур
 
55'
 
Торстейнбё Фредерик
61'
1:2
Бериша Ветон
(Викстёль Рольф)
62'
 
Белл Джо
Де Ланлай Янн-Эрик
69'
1:3
Бютюки Зюмер
70'
Бюэ Бендик
Sondre Soerli
 
70'
Christoffer Aasbak
Аскар Армин
 
70'
 
Even Oestensen
Henrik Heggheim
72'
1:4
Бютюки Зюмер
(Бериша Ветон)
75'
Бюэ Бендик
(Каллудра Лиридон)
2:4
80'
Пеллегрино Амаль
2:4
80'
Пеллегрино Амаль
3:4
86'
3:5
Ylldren Ibrahimaj
(Бютюки Зюмер)
87'
Max Normann Williamsen
Каллудра Лиридон
 
90'
 
Viljar Vevatne

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41

Бомбардиры внутри турнира

Кристиансунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пеллегрино Амаль 17 (3) 1
2. Бюэ Бендик 4 0.24
3. Каллудра Лиридон 3 0.18
4. Скарсем Олаус 2 0.12
5. Аскар Армин 2 0.12
6. Dan Peter Ulvestad 2 0.12
7. Bent Soermo 1 0.06
8. Коли Алиу 1 0.06
9. Sondre Soerli 1 0.06
10. Christophe Psyche 1 0.06
11. Oskar Siira Sivertsen 1 0.06
12. Andreas Hopmark 1 (1) 0.06
13. Christoffer Aasbak 0 0
14. Erlend Sivertsen 0 0
15. Paal Erik Ulvestad 0 0
16. Serigne Mbaye 0 0
17. Мумбанья Фарис 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (3) 0.59
2. Бютюки Зюмер 5 0.29
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.24
4. Adrian Pereira 2 0.12
5. Торстейнбё Фредерик 2 0.12
6. Kristoffer Loekberg 2 0.12
7. Белл Джо 1 0.06
8. Viljar Vevatne 1 0.06
9. Even Oestensen 1 0.06
10. Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
11. Johnny Furdal 0 0
12. Викстёль Рольф 0 0

Карточки

Кристиансунд
# Игрок      
1. Каллудра Лиридон 2 0
2. Кастрати Фламур 2 0
3. Christophe Psyche 2 0
4. Andreas Hopmark 2 0
5. Erlend Sivertsen 2 0
6. Диоп Амиду 2 0
7. Мумбанья Фарис 2 0
8. Аскар Армин 2 0
9. Dan Peter Ulvestad 1 0
10. Коли Алиу 1 0
11. Paal Erik Ulvestad 1 0
12. Скарсем Олаус 1 0
13. Дианье Кевин 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 4 0
2. Викстёль Рольф 3 0
3. Торстейнбё Фредерик 3 0
4. Бериша Ветон 2 0
5. Хёйланд Томми 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Белл Джо 2 0
8. Even Oestensen 2 0
9. Эстбе Арилд 1 0
10. Эустбё Ивен 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристиансунд 5.56% (2) 13.89% (5) 13.89% (5) 11.11% (4) 27.78% (10) 27.78% (10)
 Викинг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Кристиансунд Последние 20 матчей: + = -
Саннефьёрд 0:2 Кристиансунд Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 3:2 Старт
Викинг 1:2 Кристиансунд Кристиансунд 3:1 Саннефьёрд Бранн 1:1 Кристиансунд Кристиансунд 0:0 Волеренга Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Кристиансунд 1:2 Стабек Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 2:2 Мольде Мьёндален 1:2 Кристиансунд Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Кристиансунд 7:2 Олесунн Русенборг 0:0 Кристиансунд Лиллестрём 1:1 Кристиансунд Мольде 4:2 Кристиансунд Ранхейм 3:0 Кристиансунд Кристиансунд 0:3 Браттвог
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг
Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка

Последние игры между собой

Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Викинг 1:2 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 4:2 Викинг Типпелиген Викинг 2:0 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 0:2 Викинг Типпелиген
Викинг 2:1 Кристиансунд Типпелиген Кристиансунд 2:2 Викинг Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 16 14 2 0 56 - 18 44
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 16 10 1 5 29 - 18 31
4. Русенборг 16 8 4 4 29 - 15 28
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
10. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
11. Стабек 16 4 7 5 21 - 25 19
12. Сарпсборг-08 16 5 2 9 18 - 25 17
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 16 1 4 11 21 - 47 7
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Где смотреть матч Кристиансунд 3:5 Викинг онлайн

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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 2.90 4.30
35.00 10.50 1.05
2.00 3.94 3.38
2.25 3.82 2.90
16.36 4.07 1.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5
11.00 1.02 5.60 1.12 4.20 1.20 2.50 1.50 2.10 1.73 2.35 1.55 1.73 2.11 1.55 2.46 1.20 4.20 1.19 4.40 1.04 9.00 1.05 8.20 2.20 1.62 1.22 4.00 1.02 11.00
7.00 1.10 6.00 1.14 3.15 1.37 2.54 1.53 1.94 1.95 1.56 2.46 1.40 3.00 1.21 4.55 1.17 5.25 1.07 9.10
12.47 1.02 11.22 1.03 5.47 1.14 4.55 1.19 2.74 1.44 2.19 1.66 1.72 2.09 1.41 2.85 1.30 3.44 1.14 5.47 1.12 5.98 1.04 10.16 1.04 10.16
7.82 1.10 6.60 1.12 2.84 1.44 2.43 1.58 2.00 1.86 3.80 1.27 3.18 1.37 2.55 1.54 1.92 1.94 1.64 2.32 1.44 2.86 1.16 5.33 1.89 1.97 1.55 2.50 1.23 4.32 1.12 6.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.95 1.37 1.62 2.20 1.33 3.15 1.07 7.50 1.05 8.50
4.30 1.22 3.10 1.37 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95
3.85 1.25 2.74 1.44 1.72 2.09 1.30 3.44 1.20 4.41 1.05 9.29 1.04 10.16
3.69 1.29 2.98 1.41 2.11 1.76 1.40 3.01 1.22 4.38 1.50 2.65 1.33 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.40 1.53 1.80 1.95 1.45 2.60
5.85 1.13 5.00 1.17 2.38 1.58 1.74 2.09 1.45 2.75 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.20 4.20
1.44 2.74
Букмекер Да Нет
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
2.23 1.61
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