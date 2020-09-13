Олесунн
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Колор Лайн
Сарпсборг-08
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
38 Isak Dybvik
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.69
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3 (2)
|0.19
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.19
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.06
|5.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.06
|6.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.06
|7.
|Shaquill Sno
|0
|0
|8.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|9.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|5 (4)
|0.31
|2.
|Исмаила Кулибали
|4
|0.25
|3.
|Солтведт Йоахим
|3
|0.19
|4.
|Ларсен Йорген
|2
|0.13
|5.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0.13
|6.
|Mohamed Ofkir
|1
|0.06
|7.
|Линнсет Йонатан
|1
|0.06
|8.
|Салетрос Антон
|0
|0
|9.
|Томассен Йоахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Shaquill Sno
|4
|0
|4.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|5.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гроннер Йонас
|2
|0
|8.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|9.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|11.
|Simen Bolkan Nordli
|2
|0
|12.
|Карлсен Фредрик
|1
|0
|13.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|14.
|Ли Андреас
|1
|0
|15.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|16.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|17.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|18.
|Isak Dybvik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Утвик Бьерн
|4
|0
|2.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|3.
|Исмаила Кулибали
|4
|0
|4.
|Линнсет Йонатан
|3
|0
|5.
|Ларсен Йорген
|3
|0
|6.
|Хальворсен Уле Йорген
|2
|0
|7.
|Томассен Йоахим
|2
|0
|8.
|Alexander Jakobsen
|2
|0
|9.
|Конте Бубакар
|2
|0
|10.
|Фальк Аслак
|1
|0
|11.
|Несс Николай
|1
|0
|12.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|13.
|Салетрос Антон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|10% (2)
|35% (7)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
|Сарпсборг-08
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|0:0
|17
|14
|3
|0
|56 - 18
|45
|2.
|Мольде
|17
|11
|1
|5
|45 - 20
|34
|3.
|Одд
|0:0
|17
|10
|2
|5
|29 - 18
|32
|4.
|Русенборг
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 15
|29
|5.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|9.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|10.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|11.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|17
|5
|5
|7
|23 - 32
|20
|12.
|Сарпсборг-08
|0:0
|17
|5
|3
|9
|18 - 25
|18
|13.
|Саннефьёрд
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|16
|4
|2
|10
|13 - 26
|14
|16.
|Олесунн
|0:0
|17
|1
|5
|11
|21 - 47
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.40
|1.18
|3.70
|1.25
|2.31
|1.61
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|1.49
|2.46
|1.27
|3.65
|1.20
|4.20
|1.08
|7.30
|1.06
|7.90
|—
|—
|—
|—
|10.75
|1.01
|9.80
|1.02
|4.70
|1.18
|3.76
|1.27
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.88
|1.92
|1.56
|2.36
|1.27
|3.48
|1.19
|4.10
|1.07
|6.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|3.94
|1.24
|3.13
|1.35
|2.07
|1.73
|—
|—
|1.64
|2.22
|1.43
|2.77
|1.20
|4.41
|1.16
|5.05
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.98
|1.01
|16.36