  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Олесунн
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Сарпсборг-08
0' 10'
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
16
Joergen
Hatlehol
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
39
Карамоко
Бенджамин
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Ларсен
Петер-Орри
10
Фридьонссон
Хольмберт
11
Simen
Bolkan
Nordli
22
Хеуген
Сигурд
33
Нильссон
Давид
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
17
Солтведт
Йоахим
22
Дюрестам
Микаэль
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
21
Адеоти
Жордан
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Хейнтс
Тобиас
30
Абделлауйе
Мостафа
Олесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.69
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.19
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.19
4. Parfait Bizoza 1 0.06
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
6. Хеуген Сигурд 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.31
2. Исмаила Кулибали 4 0.25
3. Солтведт Йоахим 3 0.19
4. Ларсен Йорген 2 0.13
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0.13
6. Mohamed Ofkir 1 0.06
7. Линнсет Йонатан 1 0.06
8. Салетрос Антон 0 0
9. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 2 0
8. Гретарссон Даниэль 2 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
10. Узочакву Арнест 2 0
11. Simen Bolkan Nordli 2 0
12. Карлсен Фредрик 1 0
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Ли Андреас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 4 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Линнсет Йонатан 3 0
5. Ларсен Йорген 3 0
6. Хальворсен Уле Йорген 2 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Фальк Аслак 1 0
11. Несс Николай 1 0
12. Magnar Oedegaard 1 0
13. Салетрос Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)
 Сарпсборг-08 11.11% (2) 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 11.11% (2) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 17 14 3 0 56 - 18 45
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 0:0 17 10 2 5 29 - 18 32
4. Русенборг 0:0 17 8 5 4 29 - 15 29
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Стрёмсгодсет 0:0 17 5 5 7 23 - 32 20
12. Сарпсборг-08 0:0 17 5 3 9 18 - 25 18
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 0:0 17 1 5 11 21 - 47 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Олесунн
Ничья
Сарпсборг-08
3.15
3.60
2.73
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.60 2.30
2.65 3.45 2.60
2.67 3.40 2.64
3.42 3.49 2.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.02 4.40 1.18 3.70 1.25 2.31 1.61 2.07 1.76 1.82 1.99 1.49 2.46 1.27 3.65 1.20 4.20 1.08 7.30 1.06 7.90
10.75 1.01 9.80 1.02 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.88 1.92 1.56 2.36 1.27 3.48 1.19 4.10 1.07 6.45
9.29 1.05 8.58 1.06 3.94 1.24 3.13 1.35 2.07 1.73 1.64 2.22 1.43 2.77 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.98 1.01 16.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.31 1.61 1.55 2.35 1.20 4.20
3.20 1.35 2.22 1.66 1.61 2.32 1.22 4.25 1.15 5.45
3.13 1.35 2.12 1.70 1.50 2.54 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.67 1.02 13.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.82 1.44 2.60 1.28 3.45
5.00 1.17 3.64 1.28 1.99 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.49 2.46
1.67 2.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный