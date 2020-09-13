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Олесунн
0:1
Конец матча

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
45' Желтая карточка
Niklas Fernando Nygaard Castro
0:1
48' Гол
Хейнтс Тобиас
81' Желтая карточка
Утвик Бьерн
85' Желтая карточка
Нильссон Давид
90'+7
1
Ли
Андреас
3
Гретарссон
Даниэль
16
Joergen
Hatlehol
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
39
Карамоко
Бенджамин
8
Карлсен
Фредрик
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
19
Ларсен
Петер-Орри
10
Фридьонссон
Хольмберт
11
Simen
Bolkan
Nordli
22
Хеуген
Сигурд
33
Нильссон
Давид
4
Утвик
Бьерн
5
Magnar
Oedegaard
17
Солтведт
Йоахим
22
Дюрестам
Микаэль
6
Несс Николай
11
Линнсет
Йонатан
21
Адеоти
Жордан
7
Хальворсен
Уле
Йорген
14
Хейнтс
Тобиас
30
Абделлауйе
Мостафа
Олесунн
4-3-3
Сарпсборг-08
4-3-3

Ход матча

28'
Markus Seehusen Karlsbakk
Фридьонссон Хольмберт
 
45'
Niklas Fernando Nygaard Castro
 
48'
0:1
Хейнтс Тобиас
(Солтведт Йоахим)
63'
Isak Dybvik
Ларсен Петер-Орри
 
63'
Клинкенберг Фредерикус
Гретарссон Даниэль
 
71'
 
Тветер Александер Рууд
Абделлауйе Мостафа
71'
 
Хорн Йорген
Адеоти Жордан
76'
 
Mohamed Ofkir
Хейнтс Тобиас
76'
Shaquill Sno
Joergen Hatlehol
 
81'
 
Утвик Бьерн
85'
 
Нильссон Давид

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.65
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.18
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.18
4. Parfait Bizoza 1 0.06
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
6. Хеуген Сигурд 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 5 (4) 0.29
2. Исмаила Кулибали 4 0.24
3. Солтведт Йоахим 3 0.18
4. Ларсен Йорген 2 0.12
5. Хальворсен Уле Йорген 2 0.12
6. Mohamed Ofkir 1 0.06
7. Линнсет Йонатан 1 0.06
8. Хейнтс Тобиас 1 0.06
9. Салетрос Антон 0 0
10. Томассен Йоахим 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Niklas Fernando Nygaard Castro 5 0
2. Staale Steen Saethre 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 2 0
8. Гретарссон Даниэль 2 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
10. Узочакву Арнест 2 0
11. Simen Bolkan Nordli 2 0
12. Карлсен Фредрик 1 0
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Ли Андреас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Утвик Бьерн 5 0
2. Боянг Сулайман 4 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Линнсет Йонатан 3 0
5. Ларсен Йорген 3 0
6. Хальворсен Уле Йорген 2 0
7. Томассен Йоахим 2 0
8. Alexander Jakobsen 2 0
9. Конте Бубакар 2 0
10. Фальк Аслак 1 0
11. Нильссон Давид 1 0
12. Несс Николай 1 0
13. Magnar Oedegaard 1 0
14. Салетрос Антон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)
 Сарпсборг-08 10.53% (2) 10.53% (2) 5.26% (1) 36.84% (7) 10.53% (2) 26.32% (5)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Кристиансунд 4:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:1 Мольде Русенборг 5:1 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:0 Одд Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:0 Старт Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
Сарпсборг-08: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Типпелиген Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:3 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
Сарпсборг-08 1:0 Олесунн Типпелиген Сарпсборг-08 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 3:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Олесунн 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 0:2 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 17 11 1 5 45 - 20 34
3. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
4. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
5. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
18.00 4.05 1.28
2.67 3.40 2.64
3.42 3.49 2.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.75 1.25 11.50 1.02 1.90 1.85 3.70 1.25 1.13 5.40 2.07 1.76 1.82 1.99 1.10 6.25 1.27 3.65 1.02 11.00 1.08 7.30 1.02 11.00
10.75 1.01 9.80 1.02 4.70 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.88 1.92 1.56 2.36 1.27 3.48 1.19 4.10 1.07 6.45
9.29 1.05 8.58 1.06 3.94 1.24 3.13 1.35 2.07 1.73 1.64 2.22 1.43 2.77 1.20 4.41 1.16 5.05 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.98 1.01 16.36
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.42 2.75 2.31 1.61 1.03 10.00 1.20 4.20 1.03 10.00
3.20 1.35 2.22 1.66 1.61 2.32 1.22 4.25 1.15 5.45
3.13 1.35 2.12 1.70 1.50 2.54 1.18 4.70 1.12 5.98 1.02 12.67 1.02 13.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.94 1.82 1.44 2.60 1.28 3.45
5.00 1.17 3.64 1.28 1.99 1.81 1.50 2.59 1.31 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.67 2.17
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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