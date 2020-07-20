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Стрёммен
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Осане
0' 36'
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
5
Бьорккьяер
Сверре
4
Kristian
Jahr
58
Hasan
Kurucay
3
Morten
Renaa
Olsen
20
Mats
Andre
Kaland
6
Torje
Naustdal
11
Morten
Bjoerlo
15
Youseff
Chaib
14
Havard
Thun
18
Lasse
Nordaas
1
Эрик
Остгаард
17
Ole
Blomberg
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
4
Jonas
Eide
Vaagen
3
Eirik
Wollen
Steen
21
Haakon
Lorentzen
19
Simen
Lassen
8
Kristoffer
Valsvik
7
Kristoffer
Stava
9
Henrik
Udahl
Стрёммен
4-3-3
Осане
5-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Стрёммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Youseff Chaib 1 0.03
2. Hasan Kurucay 1 0.03
Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Senai Hagos 2 0.07
2. Henrik Udahl 1 (1) 0.03
3. Kristoffer Valsvik 0 0

Карточки

Стрёммен
# Игрок      
1. Paal Steffen Andresen 0 1
2. Селлин Кьелл 1 0
3. Youseff Chaib 1 0
4. Torje Naustdal 1 0
5. Magnus Tvedte 1 0
Осане
# Игрок      
1. Joachim Hammersland 1 0
2. Senai Hagos 1 0
3. Martin Ueland 1 0
4. Henrik Udahl 1 0
5. Jonas Fredriksen 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёммен 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
 Осане 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Стрёммен Последние 20 матчей: + = -
Тромсё 1:0 Стрёммен Стрёммен 2:1 КФУМ Улленсакер-Киса 4:0 Стрёммен Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен
Стрёммен 0:3 КФУМ Хам-Кам 1:2 Стрёммен Стрёммен 2:1 Рёуфосс Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Скейд 1:1 Стрёммен Стрёммен 2:0 Согндаль Саннефьёрд 2:0 Стрёммен Стрёммен 0:0 Старт Улленсакер-Киса 2:2 Стрёммен Стрёммен 0:4 Тромсдален Конгсвингер 3:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Нутодден Олесунн 3:1 Стрёммен Стрёммен 3:1 Дьерв Тромсдален 0:2 Стрёммен Стрёммен 1:1 Скейд
Осане Последние 20 матчей: + = -
Осане 0:3 Ранхейм Нест-Сотра 0:2 Осане Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro
Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане Осане 2:2 Нутодден Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане

Последние игры между собой

Стрёммен: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Осане: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Осане 0:5 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 3:0 Осане Первый дивизион Стрёммен 2:2 Осане Первый дивизион Осане 2:2 Стрёммен Первый дивизион
Осане 2:0 Стрёммен Первый дивизион Стрёммен 0:0 Осане Первый дивизион Стрёммен 1:0 Осане Первый дивизион Осане 0:3 Стрёммен Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 3 3 0 0 11 - 5 9
2. Тромсё 3 3 0 0 4 - 0 9
3. КФУМ 1:0 4 3 0 1 6 - 4 9
4. Согндаль 0:0 4 2 1 1 11 - 5 7
5. Лиллестрём 0:1 4 2 1 1 4 - 2 7
6. Схьёрдал-Блинк 1:0 4 2 0 2 9 - 8 6
7. Нест-Сотра 2:1 4 2 0 2 9 - 10 6
8. Санднес 0:0 4 1 3 0 7 - 6 6
9. Гроруд 0:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Улленсакер-Киса 0:1 4 1 1 2 7 - 9 4
11. Стрёммен 0:0 4 1 1 2 2 - 6 4
12. Конгсвингер 0:0 4 1 1 2 5 - 9 4
13. Осане 0:0 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Рёуфосс 1:2 4 1 0 3 5 - 6 3
15. Дьерв 0:0 4 0 3 1 5 - 6 3
16. Хам-Кам 0:0 4 0 1 3 5 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stroemmen Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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