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  3. Норвегия
Хам-Кам
1:1
Первый тайм: 23'

Стадион:
Гроруд
0'
0:1
13' Гол
Martin Hoeyland
1:1
17' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
23'
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
15
Vetle
Skjaervik
5
Steinar
Stroemnes
13
Ruben
Alegre
Guerro
10
Emil
Sildnes
16
Anders
Dieserud
22
Kristian
Loenstad
Onsrud
8
Markus
Solbakken
21
Свендсен
Тобиас
9
Jonas
Enkerud
12
Mats
Viken
32
Корник
Лео
5
Glenn
Andre
Harviken
4
Arnar
Thor
Gudjonsson
15
Fabian
Oestigaard
Ness
25
Sigurd
Groenli
6
Martin
Hoeyland
8
Elias
Hagen
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
19
Oscar
Aga
7
Preben
Mankowitz
Хам-Кам
4-5-1
Гроруд
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Martin Hoeyland
17'
Kristian Loenstad Onsrud
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педерсен Маркус 6 (2) 0.6
2. Свендсен Тобиас 5 0.5
3. Jonas Enkerud 3 0.3
4. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.3
5. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.1
6. Kristian Loenstad Onsrud 0 0
7. Markus Solbakken 0 0
Гроруд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Oscar Aga 5 (2) 0.5
2. Nikolai Jakobsen Hristov 2 0.2
3. Magnus Lankhof-Dahlby 2 (1) 0.2
4. Preben Mankowitz 1 0.1
5. Martin Hoeyland 1 0.1
6. Sigurd Groenli 1 0.1
7. Fredrick Pettersen 1 0.1
8. Arnar Thor Gudjonsson 1 0.1
9. Корник Лео 1 0.1
10. Trace Murray 0 0

Карточки

Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 4 0
2. Свендсен Тобиас 3 0
3. Йонсен Ларс-Гуннар 2 0
4. Lars Jendal 2 0
5. Ruben Alegre Guerro 1 0
6. Anders Dieserud 1 0
7. Markus Solbakken 1 0
8. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
9. Vetle Skjaervik 1 0
Гроруд
# Игрок      
1. Preben Mankowitz 2 0
2. Kevin Mankowitz 2 0
3. Magnus Lankhof-Dahlby 2 0
4. Emil Oedegaard 1 0
5. Trace Murray 1 0
6. Kristian Sirum Novak 1 0
7. Mats Viken 1 0
8. Arnar Thor Gudjonsson 1 0
9. Корник Лео 1 0
10. Nikolai Jakobsen Hristov 1 0
11. Christos Zafeiris 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хам-Кам 11.11% (2) 5.56% (1) 33.33% (6) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4)
Гроруд 7.14% (1) 0 28.57% (4) 7.14% (1) 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Гроруд Последние 20 матчей: + = -
Гроруд 2:0 Тромсё Стрёммен 2:1 Гроруд Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 1:1 Гроруд
Гроруд 0:3 Дьерв Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд

Последние игры между собой

Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гроруд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Гроруд 1:0 Хам-Кам Кубок Гроруд 0:7 Хам-Кам Второй дивизион Хам-Кам 3:0 Гроруд Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 10 8 1 1 17 - 5 25
2. Ранхейм 0:1 10 7 0 3 29 - 16 21
3. Согндаль 1:0 10 6 1 3 22 - 15 19
4. Санднес 0:0 10 5 3 2 16 - 18 18
5. Гроруд 1:0 10 5 1 4 15 - 14 16
6. Осане 0:0 10 4 3 3 14 - 11 15
7. Схьёрдал-Блинк 0:0 10 4 3 3 18 - 17 15
8. Лиллестрём 0:0 10 3 4 3 11 - 12 13
9. Дьерв 0:0 10 2 7 1 17 - 14 13
10. КФУМ 9 3 3 3 14 - 13 12
11. Стрёммен 0:1 10 3 1 6 11 - 16 10
12. Рёуфосс 0:0 10 2 4 4 12 - 14 10
13. Нест-Сотра 1:0 10 2 3 5 15 - 23 9
14. Конгсвингер 9 2 2 5 11 - 18 8
15. Улленсакер-Киса 0:0 10 1 5 4 14 - 21 8
16. Хам-Кам 0:1 10 0 3 7 18 - 27 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Martin Hoeyland бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Briskeby. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.42 2.85
Букмекер Да Нет
3.40 1.28
Букмекер Да Нет
2.35 1.57
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