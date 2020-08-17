0:1
13' ГолMartin Hoeyland
1:1
17' ГолKristian Loenstad Onsrud
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
25 Davod Arzani
-
-
-
-
-
Главный тренер: Geir Frigaard
- Основной состав
-
12 Mats VikenВратарь
-
32 Корник ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Oscar AgaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
Ход матча
13'
0:1
17'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педерсен Маркус
|6 (2)
|0.6
|2.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.5
|3.
|Jonas Enkerud
|3
|0.3
|4.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.3
|5.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.1
|6.
|Kristian Loenstad Onsrud
|0
|0
|7.
|Markus Solbakken
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Oscar Aga
|5 (2)
|0.5
|2.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|2
|0.2
|3.
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2 (1)
|0.2
|4.
|Preben Mankowitz
|1
|0.1
|5.
|Martin Hoeyland
|1
|0.1
|6.
|Sigurd Groenli
|1
|0.1
|7.
|Fredrick Pettersen
|1
|0.1
|8.
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0.1
|9.
|Корник Лео
|1
|0.1
|10.
|Trace Murray
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|4
|0
|2.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|3.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|2
|0
|4.
|Lars Jendal
|2
|0
|5.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|6.
|Anders Dieserud
|1
|0
|7.
|Markus Solbakken
|1
|0
|8.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|9.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Preben Mankowitz
|2
|0
|2.
|Kevin Mankowitz
|2
|0
|3.
|Magnus Lankhof-Dahlby
|2
|0
|4.
|Emil Oedegaard
|1
|0
|5.
|Trace Murray
|1
|0
|6.
|Kristian Sirum Novak
|1
|0
|7.
|Mats Viken
|1
|0
|8.
|Arnar Thor Gudjonsson
|1
|0
|9.
|Корник Лео
|1
|0
|10.
|Nikolai Jakobsen Hristov
|1
|0
|11.
|Christos Zafeiris
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хам-Кам
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|33.33% (6)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Гроруд
|7.14% (1)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Осане 2:2 Хам-Кам Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам
Хам-Кам 3:4 Ранхейм Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Гроруд Последние 20 матчей: + = -Гроруд 2:0 Тромсё Стрёммен 2:1 Гроруд Гроруд 3:1 Улленсакер-Киса Нест-Сотра 1:1 Гроруд
Гроруд 0:3 Дьерв Конгсвингер 0:1 Гроруд Гроруд 3:1 Согндаль Ранхейм 5:3 Гроруд Гроруд 0:1 Лиллестрём КФУМ 0:4 Гроруд Гроруд 0:2 Строммен Волеренга 2:0 Гроруд Старт 2:0 Гроруд Саннефьёрд 1:1 Гроруд Гроруд 3:1 Стабек Гроруд 0:1 Будё-Глимт Гроруд 4:1 Фрам Ларвик Альта 2:3 Гроруд Гроруд 1:2 Аскер Берум 1:1 Гроруд
Последние игры между собой
Хам-Кам: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Гроруд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|10
|8
|1
|1
|17 - 5
|25
|2.
|Ранхейм
|0:1
|10
|7
|0
|3
|29 - 16
|21
|3.
|Согндаль
|1:0
|10
|6
|1
|3
|22 - 15
|19
|4.
|Санднес
|0:0
|10
|5
|3
|2
|16 - 18
|18
|5.
|Гроруд
|1:0
|10
|5
|1
|4
|15 - 14
|16
|6.
|Осане
|0:0
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|8.
|Лиллестрём
|0:0
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Дьерв
|0:0
|10
|2
|7
|1
|17 - 14
|13
|10.
|КФУМ
|9
|3
|3
|3
|14 - 13
|12
|11.
|Стрёммен
|0:1
|10
|3
|1
|6
|11 - 16
|10
|12.
|Рёуфосс
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 14
|10
|13.
|Нест-Сотра
|1:0
|10
|2
|3
|5
|15 - 23
|9
|14.
|Конгсвингер
|9
|2
|2
|5
|11 - 18
|8
|15.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|10
|1
|5
|4
|14 - 21
|8
|16.
|Хам-Кам
|0:1
|10
|0
|3
|7
|18 - 27
|3