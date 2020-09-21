Персеполис
0:0
Первый тайм: 23'
Аль-Духайл
22' Желтая карточкаСеара Луис
Ход матча
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.4
|2.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0.2
|3.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Али Альмоэз
|2
|0.4
|2.
|Манджукич Марио
|1
|0.2
|3.
|Резаэян Рамин
|1
|0.2
|4.
|Эдмилсон Жуниор
|1
|0.2
|5.
|Абдулсалам Абдулла II
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лак Хамед
|1
|0
|2.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|3.
|Немати Сиамак
|1
|0
|4.
|Arman Ramezani
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенатиа Мехди
|0
|1
|2.
|Резаэян Рамин
|1
|0
|3.
|Мунтари Мохаммед
|1
|0
|4.
|Сеара Луис
|1
|0
|5.
|Али Альмоэз
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Персеполис
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Аль-Духайл
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа
Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис
Аль-Духайл Последние 20 матчей: + = -Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль
Аль-Духайл 1:0 Аль Ахли (ОАЭ) Аль-Духайл 1:0 Аль-Хор Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль-Гарафа 0:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Умм-Салаль Аль-Сайлия 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:1 Аль-Шахания Аль-Духайл 1:0 Аль-Вакра Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:0 Персеполис Аль-Райян 1:0 Аль-Духайл Аль-Араби 1:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 0:0 СК Катар Аль Ахли (ОАЭ) 0:3 Аль-Духайл Аль-Хор 2:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд
Последние игры между собой
Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 4
|8
|2.
|Аль-Духайл
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|3.
|Аль-Тавун Бурайда
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|4.
|Аль-Шарджа
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.40
|1.18
|5.70
|1.12
|1.95
|1.80
|—
|—
|2.02
|1.80
|1.73
|2.11
|1.27
|3.50
|—
|—
|1.25
|3.70
|1.18
|4.50
|1.05
|8.20
|1.04
|8.90
|1.01
|16.00
|6.70
|1.07
|5.35
|1.12
|2.60
|1.46
|—
|—
|1.97
|1.82
|—
|—
|1.58
|2.50
|—
|—
|1.26
|3.78
|1.18
|4.55
|1.04
|8.30
|1.03
|8.90
|—
|—
|6.52
|1.11
|—
|—
|2.53
|1.52
|2.19
|1.68
|1.85
|1.98
|1.60
|2.34
|1.46
|2.70
|1.45
|2.78
|—
|—
|1.14
|5.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—