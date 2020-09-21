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Персеполис
0:0
Первый тайм: 23'
Аль-Духайл
0'
22' Желтая карточка
Сеара Луис
23'

Ход матча

22'
 
Сеара Луис

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.4
2. Shoja Khalilzadeh 1 0.2
3. Ресан Башар 1 (1) 0.2
Аль-Духайл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Али Альмоэз 2 0.4
2. Манджукич Марио 1 0.2
3. Резаэян Рамин 1 0.2
4. Эдмилсон Жуниор 1 0.2
5. Абдулсалам Абдулла II 1 0.2

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Лак Хамед 1 0
2. Ноуроллахи Ахмад 1 0
3. Немати Сиамак 1 0
4. Arman Ramezani 1 0
Аль-Духайл
# Игрок      
1. Бенатиа Мехди 0 1
2. Резаэян Рамин 1 0
3. Мунтари Мохаммед 1 0
4. Сеара Луис 1 0
5. Али Альмоэз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Персеполис 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
Аль-Духайл 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа
Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис
Аль-Духайл Последние 20 матчей: + = -
Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль
Аль-Духайл 1:0 Аль Ахли (ОАЭ) Аль-Духайл 1:0 Аль-Хор Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль-Гарафа 0:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Умм-Салаль Аль-Сайлия 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:1 Аль-Шахания Аль-Духайл 1:0 Аль-Вакра Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:0 Персеполис Аль-Райян 1:0 Аль-Духайл Аль-Араби 1:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 0:0 СК Катар Аль Ахли (ОАЭ) 0:3 Аль-Духайл Аль-Хор 2:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл 2:0 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 0:0 5 2 2 1 4 - 4 8
2. Аль-Духайл 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
3. Аль-Тавун Бурайда 4 2 0 2 3 - 2 6
4. Аль-Шарджа 4 1 1 2 7 - 7 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Персеполис
Ничья
Аль-Духайл
3.50
3.02
2.79
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Где смотреть матч Персеполис 0:0 Аль-Духайл онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 3.00 2.30
3.30 2.50 2.35
2.97 3.02 2.51
3.33 2.83 2.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.40 1.18 5.70 1.12 1.95 1.80 2.02 1.80 1.73 2.11 1.27 3.50 1.25 3.70 1.18 4.50 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00
6.70 1.07 5.35 1.12 2.60 1.46 1.97 1.82 1.58 2.50 1.26 3.78 1.18 4.55 1.04 8.30 1.03 8.90
6.52 1.11 2.53 1.52 2.19 1.68 1.85 1.98 1.60 2.34 1.46 2.70 1.45 2.78 1.14 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.70 2.10 1.58 2.37 1.10 6.25 1.06 8.10
2.42 1.55 1.60 2.31 1.30 3.45
2.32 1.61 1.91 1.93 1.47 2.67 1.31 3.40 1.32 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.10 1.36 2.07 1.74 1.48 2.61 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Букмекер Да Нет
9.25 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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