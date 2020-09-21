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Персеполис
0:1
Конец матча
Аль-Духайл
0'
22' Желтая карточка
Сеара Луис
27' Желтая карточка
Shoja Khalilzadeh
0:1
59' Пенальти
Али Альмоэз
90' Желтая карточка
Резаэян Рамин
90' Желтая карточка
Аль-Бакари Мохаммед
90'+6
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
6
Канаани
Хуссейн
4
Хоссейни
Джалаледдин
3
Shoja
Khalilzadeh
11
Камябиниа
Камаледдин
66
Milad
Sarlak
5
Ресан
Башар
19
Амири
Вахид
14
Ehsan
Pahlavan
72
Isa
Al
Khatir
1
Аль-Бакари
Мохаммед
88
Резаэян
Рамин
4
Бенатиа
Мехди
6
Яссер
Ахмад
18
Аль-Браке
Султан
12
Будьяф
Карим
8
Сеара
Луис
77
Dudu
X
14
Абдулсалам
Абдулла
II
10
Эдмилсон
Жуниор
19
Али
Альмоэз
Персеполис
4-2-3-1
Аль-Духайл
4-2-3-1

Ход матча

22'
 
Сеара Луис
27'
Shoja Khalilzadeh
 
59'
0:1
Али Альмоэз
65'
Arman Ramezani
Isa Al Khatir
 
65'
Ноуроллахи Ахмад
Milad Sarlak
 
68'
 
Мунтари Мохаммед
Dudu X
72'
Алишах Омид
Хоссейни Джалаледдин
 
72'
Ali Shojaei
Камябиниа Камаледдин
 
75'
 
Мохаммед Исмаиль
Эдмилсон Жуниор
75'
 
Khaled Mohammed2
Будьяф Карим
88'
 
Афиф Али
Абдулсалам Абдулла II
90'
 
Резаэян Рамин
90'
 
Аль-Бакари Мохаммед

Бомбардиры внутри турнира

Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.4
2. Shoja Khalilzadeh 1 0.2
3. Ресан Башар 1 (1) 0.2
Аль-Духайл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Али Альмоэз 3 (1) 0.6
2. Манджукич Марио 1 0.2
3. Резаэян Рамин 1 0.2
4. Эдмилсон Жуниор 1 0.2
5. Абдулсалам Абдулла II 1 0.2

Карточки

Персеполис
# Игрок      
1. Лак Хамед 1 0
2. Ноуроллахи Ахмад 1 0
3. Shoja Khalilzadeh 1 0
4. Немати Сиамак 1 0
5. Arman Ramezani 1 0
Аль-Духайл
# Игрок      
1. Сеара Луис 2 0
2. Бенатиа Мехди 0 1
3. Резаэян Рамин 1 0
4. Мунтари Мохаммед 1 0
5. Али Альмоэз 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Персеполис 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)
Аль-Духайл 50% (3) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа
Гол-Гохар 3:3 Персеполис Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис
Аль-Духайл Последние 20 матчей: + = -
Аль-Шарджа 4:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:1 Аль-Шарджа Аль-Вакра 1:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:0 Умм-Салаль
Аль-Духайл 1:0 Аль Ахли (ОАЭ) Аль-Духайл 1:0 Аль-Хор Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль-Гарафа 0:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 1:1 Умм-Салаль Аль-Сайлия 1:2 Аль-Духайл Аль-Духайл 3:1 Аль-Шахания Аль-Духайл 1:0 Аль-Вакра Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль-Духайл 2:0 Персеполис Аль-Райян 1:0 Аль-Духайл Аль-Араби 1:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 0:0 СК Катар Аль Ахли (ОАЭ) 0:3 Аль-Духайл Аль-Хор 2:3 Аль-Духайл Аль-Духайл 4:1 Аль-Садд

Последние игры между собой

Персеполис: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Аль-Духайл 2:0 Персеполис Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Духайл 5 3 0 2 7 - 7 9
2. Персеполис 5 2 1 2 4 - 5 7
3. Аль-Тавун Бурайда 4 2 0 2 3 - 2 6
4. Аль-Шарджа 4 1 1 2 7 - 7 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Shoja Khalilzadeh получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Сеара Луис получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Персеполис 0:1 Аль-Духайл онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
47.00 7.80 1.11
28.00 4.40 1.18
2.97 3.02 2.51
26.33 4.80 1.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.25 1.60 5.70 1.12 1.52 2.45 2.02 1.80 1.73 2.11 1.05 8.25 1.25 3.70 1.18 4.50 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00
6.70 1.07 5.35 1.12 2.60 1.46 1.97 1.82 1.58 2.50 1.26 3.78 1.18 4.55 1.04 8.30 1.03 8.90
2.36 1.59 1.98 1.85 1.57 2.41 1.38 2.99 1.38 3.01 1.20 4.40 1.24 3.97 1.60 2.34 1.13 5.83 1.45 2.78 1.14 5.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.22 3.95 1.58 2.37 1.01 12.50 1.06 8.10
2.42 1.55 1.60 2.31 1.30 3.45
1.11 6.28 1.30 3.48 1.47 2.67 1.31 3.40 1.32 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.15 1.66 1.50 2.50 1.17 4.70
3.10 1.36 2.07 1.74 1.48 2.61 1.24 3.96

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
9.25 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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