Аль-Садд
1:1
Конец матча
Аль-Наср Эр-Рияд
0:1
22' ГолАль-Ганнам Халид
53' Желтая карточкаАль-Ганнам Халид
60' Желтая карточкаПедру Коррейя
1:1
88' ГолБунеджах Багдад
89' Желтая карточкаБунеджах Багдад
16
Хухи
Буалем
19
Нам
Тхэ-Хи
45
Афиф
Акрам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хухи БуалемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нам Тхэ-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Афиф АкрамПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эллиси БахааПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Awadh FarajЗащитник
- Полузащитник
-
21 Мухтар АлиПолузащитник
-
23 Ayman YahyaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Ali AlawjamiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Витория Руй
Ход матча
22'
0:1
53'
60'
88'
1:1
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бунеджах Багдад
|4
|0.8
|2.
|Аль-Хаидос Хассан
|3
|0.6
|3.
|Афиф Акрам
|3
|0.6
|4.
|Табата Родриго
|1
|0.2
|5.
|Касорла Санти
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хамдалла Абдерразак
|5
|1
|2.
|Abdullah Madu
|1
|0.2
|3.
|Abdulrahman Al Obaid
|1
|0.2
|4.
|Мухтар Али
|1
|0.2
|5.
|Аль-Ганнам Халид
|1
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педру Коррейя
|1
|0
|2.
|Бунеджах Багдад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Abdulmajeed Al Sulaiheem
|1
|0
|2.
|Abdulrahman Al Obaid
|1
|0
|3.
|Аль-Ганнам Халид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Садд
|0
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|Аль-Наср Эр-Рияд
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд
Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:5 Аль-Садд
Аль-Наср Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Сепахан Сепахан 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттифак Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 6:1 Аль Адахль Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Вахда III Абха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Файзали Харма 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Al Ain2 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех
Последние игры между собой
Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Наср Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Наср Эр-Рияд
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|Аль-Садд
|5
|2
|3
|0
|13 - 6
|9
|3.
|Сепахан
|4
|1
|0
|3
|4 - 7
|3
|4.
|Al Ain2
|4
|0
|1
|3
|4 - 13
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|2.00
|1.76
|5.10
|1.15
|1.15
|5.00
|2.06
|1.76
|2.35
|1.65
|1.93
|1.87
|1.15
|5.00
|1.75
|2.08
|1.45
|2.65
|1.02
|11.00
|1.15
|4.90
|1.12
|8.50
|1.04
|9.10
|10.75
|1.00
|12.75
|1.00
|5.85
|1.09
|5.05
|1.14
|2.73
|1.42
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.83
|2.06
|—
|—
|1.50
|2.55
|1.34
|3.10
|1.14
|4.70
|1.11
|5.35
|1.03
|8.60