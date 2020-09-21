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Аль-Садд
1:1
Конец матча
Аль-Наср Эр-Рияд
0'
0:1
22' Гол
Аль-Ганнам Халид
53' Желтая карточка
Аль-Ганнам Халид
60' Желтая карточка
Педру Коррейя
1:1
88' Гол
Бунеджах Багдад
89' Желтая карточка
Бунеджах Багдад
90'+5
1
Аль-Шееб
Саад
2
Педру
Коррейя
16
Хухи
Буалем
6
Сальман
Тарек
3
Хассан
Абделькарим
13
Гильерме
дос
Сантос
10
Аль-Хаидос
Хассан
19
Нам
Тхэ-Хи
18
Касорла
Санти
45
Афиф
Акрам
11
Бунеджах
Багдад
1
Jones
Brad1
2
Аль-Ганам
Султан
18
Майкон
Перейра
5
Аль-Амри
Абдулела
27
Awadh
Faraj
39
Abdulrahman
Aldawsari
21
Мухтар
Али
23
Ayman
Yahya
19
Abdulmajeed
Al
Sulaiheem
24
Аль-Ганнам
Халид
29
Abdel
Fatah
Adam
Аль-Садд
4-1-4-1
Аль-Наср Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Аль-Ганнам Халид
46'
Аль-Хамавенде Ахмед
Хассан Абделькарим
 
46'
Musaab Khidir
Хухи Буалем
 
53'
 
Аль-Ганнам Халид
60'
Педру Коррейя
 
68'
 
Мартинес Гонсало
Abdulmajeed Al Sulaiheem
69'
 
Sami Khalil Al Najl
Аль-Ганнам Халид
71'
Табата Родриго
Аль-Хаидос Хассан
 
79'
 
Аль-Биракан Ферас
Ayman Yahya
79'
Youssef Youssef
Сальман Тарек
 
88'
Бунеджах Багдад
1:1
89'
Бунеджах Багдад
 
90'
 
Abdullaziz Al Dawsari
Abdel Fatah Adam

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Садд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бунеджах Багдад 4 0.8
2. Аль-Хаидос Хассан 3 0.6
3. Афиф Акрам 3 0.6
4. Табата Родриго 1 0.2
5. Касорла Санти 1 0.2
Аль-Наср Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хамдалла Абдерразак 5 1
2. Abdullah Madu 1 0.2
3. Abdulrahman Al Obaid 1 0.2
4. Мухтар Али 1 0.2
5. Аль-Ганнам Халид 1 0.2

Карточки

Аль-Садд
# Игрок      
1. Педру Коррейя 1 0
2. Бунеджах Багдад 1 0
Аль-Наср Эр-Рияд
# Игрок      
1. Abdulmajeed Al Sulaiheem 1 0
2. Abdulrahman Al Obaid 1 0
3. Аль-Ганнам Халид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Садд 0 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Аль-Наср Эр-Рияд 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 37.5% (3) 0 12.5% (1)

Предыдущие игры

Аль-Садд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Садд 4:0 Al Ain2 Al Ain2 3:3 Аль-Садд Аль-Сайлия 1:5 Аль-Садд Аль-Харитият 1:5 Аль-Садд
Аль-Садд 1:1 Аль-Гарафа СК Катар 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 1:0 Аль-Духайл Аль Ахли (ОАЭ) 0:1 Аль-Садд Аль-Садд 2:1 Аль-Хор Аль-Райян 1:0 Аль-Садд Аль-Садд 1:1 Аль-Араби Умм-Салаль 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Сепахан Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Садд 3:0 Аль-Сайлия Аль-Садд 4:2 Аль-Шахания Аль-Хор 1:2 Аль-Садд Аль-Араби 1:6 Аль-Садд Аль-Вакра 2:1 Аль-Садд Аль-Гарафа 1:5 Аль-Садд
Аль-Наср Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Наср Эр-Рияд 2:0 Сепахан Сепахан 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 3:2 Аль-Иттифак Аль-Иттихад II 1:1 Аль-Наср Эр-Рияд
Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Файха Аль-Наср Эр-Рияд 6:1 Аль Адахль Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:0 Аль-Вахда III Абха 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:3 Аль-Раед Бурайда Аль-Наср Эр-Рияд 1:3 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 4:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Файзали Харма 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Ахли Джидда Аль Хазм 0:2 Аль-Наср Эр-Рияд Al Ain2 1:2 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 2:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Аль-Фатех

Последние игры между собой

Аль-Садд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Наср Эр-Рияд: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Аль-Наср Эр-Рияд 2:2 Аль-Садд Лига чемпионов АФК Аль-Садд 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Наср Эр-Рияд 2:1 Аль-Садд Лига чемпионов АФК

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Наср Эр-Рияд 5 3 2 0 9 - 4 11
2. Аль-Садд 5 2 3 0 13 - 6 9
3. Сепахан 4 1 0 3 4 - 7 3
4. Al Ain2 4 0 1 3 4 - 13 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Khalid Al Ghannam бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
11.00 3.15 1.44
1.40 4.85 7.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 2.00 1.76 5.10 1.15 1.15 5.00 2.06 1.76 2.35 1.65 1.93 1.87 1.15 5.00 1.75 2.08 1.45 2.65 1.02 11.00 1.15 4.90 1.12 8.50 1.04 9.10
10.75 1.00 12.75 1.00 5.85 1.09 5.05 1.14 2.73 1.42 2.28 1.61 1.83 2.06 1.50 2.55 1.34 3.10 1.14 4.70 1.11 5.35 1.03 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.42 3.00 1.36 1.60 2.25 1.35 3.05 1.07 7.50
3.26 1.33 2.82 1.42 1.74 2.05 1.33 3.24
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00
4.20 1.22 2.29 1.61 1.72 2.10 1.42 2.82

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.58
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
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