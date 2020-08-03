14
Хаджич
Аднан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хаджич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Erik ToenneНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Magnus LenesВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Svein Maalen
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грёдем Магнус
|4
|0.13
|2.
|Kent Haavard Eriksen
|3
|0.1
|3.
|Sanel Kapidzic
|1
|0.03
|4.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.03
|5.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.03
|6.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ivar Solli Roenning
|5
|0.17
|2.
|Erik Toenne
|4
|0.13
|3.
|Региниуссен Мадс
|2
|0.07
|4.
|Ole Christian Saeter
|2
|0.07
|5.
|Oeyvind Alseth
|1
|0.03
|6.
|Солли Сиверт
|1
|0.03
|7.
|Daniel Kvande
|1
|0.03
|8.
|Торбьерн Эггем
|1
|0.03
|9.
|Michael Karlsen
|1 (1)
|0.03
|10.
|Adria Mateo Lopez
|0
|0
|11.
|Sondre Soerloekk
|0
|0
|12.
|Vegard Oestraat Erlien
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Christian Landu Landu
|2
|0
|2.
|Грёдем Магнус
|2
|0
|3.
|Tord Johnsen Salte
|1
|0
|4.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|5.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|6.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|7.
|Sander Ringberg
|1
|0
|8.
|Horenus Taddese
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Eirik Valla Doennem
|2
|0
|2.
|Региниуссен Мадс
|1
|0
|3.
|Люндал Мартин
|1
|0
|4.
|Erik Toenne
|1
|0
|5.
|Magnus Lenes
|1
|0
|6.
|Oeyvind Alseth
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|0
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|Ранхейм
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём
Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм
Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм
Последние игры между собой
Санднес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Ранхейм
|0:0
|7
|5
|1
|1
|19 - 12
|16
|3.
|КФУМ
|0:0
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|4.
|Санднес
|0:0
|7
|3
|3
|1
|11 - 11
|12
|5.
|Осане
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|0:0
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|7.
|Дьерв
|0:0
|7
|2
|4
|1
|13 - 10
|10
|8.
|Согндаль
|6
|3
|0
|3
|13 - 11
|9
|9.
|Лиллестрём
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Рёуфосс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|10 - 9
|8
|11.
|Гроруд
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 11
|8
|12.
|Стрёммен
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:0
|7
|1
|4
|2
|11 - 13
|7
|14.
|Нест-Сотра
|0:0
|7
|1
|3
|3
|12 - 15
|6
|15.
|Конгсвингер
|0:0
|7
|1
|1
|5
|7 - 15
|4
|16.
|Хам-Кам
|0:0
|7
|0
|2
|5
|12 - 18
|2