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Санднес
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Ранхейм
0' 1'
1
Хейгре
Пол
23
Tord
Johnsen
Salte
2
Espen
Hammer
Berger
5
Хансен
Кристер
21
Сёдлунн
Андре
14
Хаджич
Аднан
6
Christian
Landu
Landu
19
Johannes
Andres
Nunez
Godoy
3
Vidar
Ari
Jonsson1
8
Грёдем
Магнус
30
Kent
Haavard
Eriksen
1
Even
Barli
5
Oeyvind
Alseth
3
Daniel
Kvande
4
Люндал
Мартин
14
Торбьерн
Эггем
7
Региниуссен
Мадс
11
Eirik
Valla
Doennem
17
Sondre
Soerloekk
15
Erik
Toenne
18
Ivar
Solli
Roenning
10
Vegard
Oestraat
Erlien
Санднес
3-5-2
Ранхейм
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Санднес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грёдем Магнус 4 0.13
2. Kent Haavard Eriksen 3 0.1
3. Sanel Kapidzic 1 0.03
4. Сёдлунн Андре 1 0.03
5. Эффьом Максвелл 1 0.03
6. Vidar Ari Jonsson1 1 0.03
Ранхейм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ivar Solli Roenning 5 0.17
2. Erik Toenne 4 0.13
3. Региниуссен Мадс 2 0.07
4. Ole Christian Saeter 2 0.07
5. Oeyvind Alseth 1 0.03
6. Солли Сиверт 1 0.03
7. Daniel Kvande 1 0.03
8. Торбьерн Эггем 1 0.03
9. Michael Karlsen 1 (1) 0.03
10. Adria Mateo Lopez 0 0
11. Sondre Soerloekk 0 0
12. Vegard Oestraat Erlien 0 0

Карточки

Санднес
# Игрок      
1. Christian Landu Landu 2 0
2. Грёдем Магнус 2 0
3. Tord Johnsen Salte 1 0
4. Kent Haavard Eriksen 1 0
5. Espen Hammer Berger 1 0
6. Kevin Jablinski 1 0
7. Sander Ringberg 1 0
8. Horenus Taddese 1 0
Ранхейм
# Игрок      
1. Eirik Valla Doennem 2 0
2. Региниуссен Мадс 1 0
3. Люндал Мартин 1 0
4. Erik Toenne 1 0
5. Magnus Lenes 1 0
6. Oeyvind Alseth 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санднес 0 18.18% (2) 0 27.27% (3) 36.36% (4) 18.18% (2)
 Ранхейм 0 28.57% (4) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Санднес Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём
Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес Санднес 3:2 Скейд Нест-Сотра 3:0 Санднес Санднес 0:1 Согндаль Старт 3:2 Санднес Санднес 3:1 Рёуфосс Тромсдален 1:4 Санднес Санднес 1:0 Нутодден Саннефьёрд 3:1 Санднес Санднес 1:2 Олесунн
Ранхейм Последние 20 матчей: + = -
Ранхейм 3:2 Конгсвингер Хам-Кам 3:4 Ранхейм Ранхейм 1:2 Тромсё Осане 0:3 Ранхейм
Ранхейм 5:3 Гроруд Схьёрдал-Блинк 2:3 Ранхейм Конгсвингер 1:4 Ранхейм Русенборг 1:0 Ранхейм Олесунн 1:3 Ранхейм Ранхейм 3:0 Кристиансунд Русенборг 4:2 Ранхейм Русенборг 3:2 Ранхейм Ранхейм 2:1 Лиллестрём Мьёндален 3:1 Ранхейм Ранхейм 0:2 Стабек Викинг 3:0 Ранхейм Тромсё 4:2 Ранхейм Ранхейм 4:1 Одд Ранхейм 0:2 Сарпсборг-08 Волеренга 1:1 Ранхейм

Последние игры между собой

Санднес: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
Ранхейм: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Ранхейм 1:0 Санднес Типпелиген Ранхейм 0:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 0:2 Санднес Первый дивизион
Санднес 2:0 Ранхейм Первый дивизион Санднес 1:0 Ранхейм Первый дивизион Ранхейм 1:1 Санднес Первый дивизион Санднес 2:0 Ранхейм Адекколига Ранхейм 0:1 Санднес Адекколига Санднес 1:1 Ранхейм Адекколига Ранхейм 3:1 Санднес Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 7 6 1 0 11 - 3 19
2. Ранхейм 0:0 7 5 1 1 19 - 12 16
3. КФУМ 0:0 7 3 3 1 10 - 6 12
4. Санднес 0:0 7 3 3 1 11 - 11 12
5. Осане 0:0 7 3 2 2 9 - 8 11
6. Схьёрдал-Блинк 0:0 7 3 1 3 13 - 13 10
7. Дьерв 0:0 7 2 4 1 13 - 10 10
8. Согндаль 6 3 0 3 13 - 11 9
9. Лиллестрём 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Рёуфосс 0:0 7 2 2 3 10 - 9 8
11. Гроруд 0:0 7 2 2 3 8 - 11 8
12. Стрёммен 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
13. Улленсакер-Киса 0:0 7 1 4 2 11 - 13 7
14. Нест-Сотра 0:0 7 1 3 3 12 - 15 6
15. Конгсвингер 0:0 7 1 1 5 7 - 15 4
16. Хам-Кам 0:0 7 0 2 5 12 - 18 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Санднес 0:0 Ранхейм онлайн

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