Эстегляль Тегеран
1:1
Конец матча
Al Shorta1
16' Желтая карточкаArash Rezavand
0:1
26' ГолMazin Fayyadh
28' Желтая карточкаMarvwan Hussein
32' Желтая карточкаHrvoje Milic1
36' Желтая карточкаГафури Вурия
1:1
68' ГолAmir Arsalan Motahari
89' Желтая карточкаАбдул-Амир Саад
90' Желтая карточкаSadeq Zamil
21
Гафури
Вурия
66
Rigi
Masoud
10
Mehdi
Ghaedi
22
Husam
Kadhim
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Гафури ВурияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
66 Rigi MasoudПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Mehdi GhaediНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Fardin Rabet
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Ghalenoei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Husam KadhimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
29 Husam Khalaf
-
-
30 Alaa Jwayed
-
21 Sadeq Zamil
-
11 Ahmed Jalal
-
-
35 Ali Mahdi
-
15 Khudhor Ali
Ход матча
16'
26'
0:1
28'
32'
36'
68'
72'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Arsalan Motahari
|2
|0.67
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mazin Fayyadh
|2
|0.4
|2.
|Наджи Саад
|1
|0.2
|3.
|Файез Али
|1 (1)
|0.2
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гафури Вурия
|1
|0
|2.
|Arash Rezavand
|1
|0
|3.
|Hrvoje Milic1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Али Мхави Алаа
|1
|1
|2.
|Абдул-Амир Саад
|1
|0
|3.
|Marvwan Hussein
|1
|0
|4.
|Наджи Саад
|1
|0
|5.
|Sadeq Zamil
|1
|0
|6.
|Murad Mohammad
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстегляль Тегеран
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
|0
|Al Shorta1
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан
Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Нафт Масджид-Солейман Аль-Райян 0:5 Эстегляль Тегеран
Последние игры между собой
Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Al Shorta1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Ахли Джидда
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|2.
|Al Shorta1
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|3.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Эстегляль Тегеран
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2