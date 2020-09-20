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Эстегляль Тегеран
1:1
Конец матча
Al Shorta1
0'
16' Желтая карточка
Arash Rezavand
0:1
26' Гол
Mazin Fayyadh
28' Желтая карточка
Marvwan Hussein
32' Желтая карточка
Hrvoje Milic1
36' Желтая карточка
Гафури Вурия
1:1
68' Гол
Amir Arsalan Motahari
89' Желтая карточка
Абдул-Амир Саад
90' Желтая карточка
Sadeq Zamil
90'+4
1
Seyed
Hosseini1
21
Гафури
Вурия
5
Aref
Gholami
4
Чешми
Рузбех
33
Hrvoje
Milic1
8
Farshid
Esmaeili
14
Farshid
Bagheri
66
Rigi
Masoud
88
Arash
Rezavand
10
Mehdi
Ghaedi
7
Диабате
Шейк
1
Ahmed
Fadhil
17
Али
Мхави
Алаа
3
Amer
Karrar
4
Наджи
Саад
22
Husam
Kadhim
6
Файез
Али
25
Абдул-Амир
Саад
14
Mazin
Fayyadh
33
Каррар
Джассим
16
Mohammad
Mazhar
9
Marvwan
Hussein
Эстегляль Тегеран
4-4-2
Al Shorta1
4-3-2-1

Ход матча

16'
Arash Rezavand
 
26'
0:1
Mazin Fayyadh
28'
 
Marvwan Hussein
32'
Hrvoje Milic1
 
36'
Гафури Вурия
 
46'
Карими Али II
Farshid Bagheri
 
55'
 
Khudhor Ali
Каррар Джассим
57'
Amir Arsalan Motahari
Arash Rezavand
 
62'
 
Ahmed Jalal
Mohammad Mazhar
62'
 
Швкан Мохаммед
Marvwan Hussein
68'
Amir Arsalan Motahari
1:1
72'
 
Sadeq Zamil
Файез Али
73'
 
Husam Khalaf
Mazin Fayyadh
87'
Mohammad Daneshgar
Диабате Шейк
 
89'
 
Абдул-Амир Саад
90'
 
Sadeq Zamil

Бомбардиры внутри турнира

Эстегляль Тегеран
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Arsalan Motahari 2 0.67
Al Shorta1
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mazin Fayyadh 2 0.4
2. Наджи Саад 1 0.2
3. Файез Али 1 (1) 0.2

Карточки

Эстегляль Тегеран
# Игрок      
1. Гафури Вурия 1 0
2. Arash Rezavand 1 0
3. Hrvoje Milic1 1 0
Al Shorta1
# Игрок      
1. Али Мхави Алаа 1 1
2. Абдул-Амир Саад 1 0
3. Marvwan Hussein 1 0
4. Наджи Саад 1 0
5. Sadeq Zamil 1 0
6. Murad Mohammad 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстегляль Тегеран 0 50% (1) 0 0 50% (1) 0
Al Shorta1 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Эстегляль Тегеран Последние 20 матчей: + = -
Эстегляль Тегеран 2:3 Тракторсази Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Шахин 1:4 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Пайкан
Эстегляль Тегеран 2:0 Сепахан Падиде 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Сепахан Парс Джем Бушир 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 1:1 Нассаджи Мазендеран Санат Нафт 0:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 0:0 Тракторсази Эстегляль Тегеран 1:1 Сайпа Фулад Хузестан 2:1 Эстегляль Тегеран Гол-Гохар 1:0 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Зобахан Аль-Ахли Джидда 2:1 Эстегляль Тегеран Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Эстегляль Тегеран 2:1 Нафт Масджид-Солейман Аль-Райян 0:5 Эстегляль Тегеран
Al Shorta1 Последние 7 матчей: + = -
Al Shorta1 2:1 Аль-Ахли Джидда Аль-Ахли Джидда 1:0 Al Shorta1 Al Shorta1 1:1 Аль-Минаа Al Shorta1 3:1 Багдад
Аль-Караба 3:3 Al Shorta1 Al Shorta1 0:1 Al Wahda3 Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран

Последние игры между собой

Эстегляль Тегеран: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Al Shorta1: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран Лига чемпионов АФК

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Ахли Джидда 4 2 1 1 5 - 4 7
2. Al Shorta1 5 1 2 2 4 - 5 5
3. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстегляль Тегеран 3 0 2 1 3 - 4 2
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Гафури Вурия получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Хрвое Милич получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Marwan Hussein получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Mazin Fayyadh бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Arash Rezavand получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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