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АИК
0:1
Первый тайм: 38'

Стадион:
Эстерсунд
0'
23' Желтая карточка
Мишель Феликс
0:1
27' Гол
Фрицсон Лудвиг
38'
АИК
4-4-2
Эстерсунд
4-1-2-1-2

Ход матча

23'
Мишель Феликс
 
27'
0:1
Фрицсон Лудвиг
(Перри Небию)
29'
Enock Kofi Adu1
Мишель Феликс
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 4 0.27
2. Paulos Abraham 2 0.13
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.13
4. Хуссейн Билаль 2 0.13
5. Асани Ясир 1 0.07
6. Robin Tihi 1 0.07
7. Enock Kofi Adu1 1 (1) 0.07
8. Сигторссон Колбейнн 0 0
9. Хаугор Якоб 0 0
10. Сильва Стефан 0 0
11. Рашиди Херади 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрицсон Лудвиг 3 0.2
2. Jordan Attah Kadiri 2 0.13
3. Сандберг Ноа 2 0.13
4. Simon Kron 1 0.07
5. Амин Реван 1 (1) 0.07
6. Ссеванкамбо Исак 1 0.07
7. Felix Hoerberg 1 0.07
8. Перри Небию 0 0
9. Marco Weymans 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 5 0
2. Хуссейн Билаль 3 0
3. Eric Kahl 3 0
4. Ларссон Себастьян 2 0
5. Бауи Набиль 2 0
6. Гранли Даниэль 2 0
7. Мишель Феликс 2 0
8. Офори Эбенезер 2 0
9. Robin Tihi 2 0
10. Гойтом Хенок 1 0
11. Стаматопулос Кенни 1 0
12. Линдквист Расмус 1 0
13. Карлссон Пер II 1 0
14. Enock Kofi Adu1 1 0
15. Tom Strannegaard 1 0
16. Paulos Abraham 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Фрицсон Лудвиг 3 0
3. Jordan Attah Kadiri 3 0
4. Ссеванкамбо Исак 2 0
5. Eirik Haugan 2 0
6. Амин Реван 2 0
7. Marco Weymans 2 0
8. Simon Kron 1 0
9. Менса Самуэль 1 0
10. Колкетт Чарли 1 0
11. Ишервуд Томас 1 0
12. Арин Франк 1 0
13. Felix Hoerberg 1 0
14. Kalpi Ouattara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 9.09% (1) 0 18.18% (2) 36.36% (4) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Эстерсунд 0 0 22.22% (2) 44.44% (4) 11.11% (1) 22.22% (2)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Мьельбю 3:1 АИК АИК 1:2 Эльфсборг Кальмар 0:0 АИК АИК 0:1 Юргорден
Хеккен 4:0 АИК Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 0:1 Эльфсборг Гётеборг 2:2 Эстерсунд Варберг БоИС 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:0 Хельсинборг
Юргорден 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд

Последние игры между собой

АИК: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 0
Эстерсунд: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 5
Эстерсунд 1:3 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Эстерсунд Аллсвенскан
Эстерсунд 0:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:2 Эстерсунд Аллсвенскан АИК 2:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:2 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 15 10 4 1 31 - 13 34
2. Эльфсборг 4:0 15 8 6 1 27 - 18 30
3. Юргорден 15 8 2 5 22 - 15 26
4. Норрчёпинг 0:1 15 7 4 4 31 - 21 25
5. Хаммарбю 1:0 15 6 5 4 17 - 17 23
6. Хеккен 0:0 15 5 7 3 24 - 15 22
7. Сириус 2:0 15 5 7 3 26 - 24 22
8. Мьельбю 15 5 4 6 18 - 23 19
9. Варберг БоИС 0:0 15 4 6 5 21 - 20 18
10. Эребру 15 4 5 6 15 - 18 17
11. Эстерсунд 1:0 15 3 6 6 12 - 18 15
12. Гётеборг 1:1 15 2 9 4 17 - 22 15
13. Кальмар 1:1 15 3 4 8 17 - 23 13
14. АИК 0:1 15 3 4 8 13 - 23 13
15. Хельсинборг 0:2 15 2 7 6 13 - 24 13
16. Фалькенберг 0:4 15 2 6 7 15 - 25 12
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АИК 0:1 Эстерсунд онлайн

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