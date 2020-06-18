Мьельбю
0:1
Конец матча
Стадион: Страндваллен
Фалькенберг
20' Желтая карточкаJoel Nilsson
0:1
25' ГолБьёркенгрен Йон
30' Желтая карточкаViktor Gustafson
84' Желтая карточкаБьёркенгрен Йон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Огбу МозесНападающий
-
-
10 Mamudu Moro
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Ход матча
20'
25'
0:1
30'
84'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 3
-
12 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
21 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|2.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|3.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Joel Nilsson
|1
|0
|2.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мьельбю
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Фалькенберг
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг
Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Мьельбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Мальмё
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Хаммарбю
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Фалькенберг
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эльфсборг
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Кальмар
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Варберг БоИС
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Юргорден
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|9.
|Сириус
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Гётеборг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|АИК
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|12.
|Эребру
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|13.
|Хеккен
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|14.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Мьельбю
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|Эстерсунд
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|17.
|Хельсинборг
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0