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Мьельбю
0:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
20' Желтая карточка
Joel Nilsson
0:1
25' Гол
Бьёркенгрен Йон
30' Желтая карточка
Viktor Gustafson
84' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
90'+4
13
Carljohan
Eriksson
I
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
12
David
Loefquist
7
Viktor
Gustafson
22
Jesper
Gustavsson
17
Jonathan
Tamimi
16
Jacob
Bergstroem
14
Besard
Sabovic
1
Johan
Brattberg
20
Ван
Лой
Сандер
4
Юханссон
Карл
II
8
Tobias
Karlsson1
10
Karl
Soederstroem
22
Бьёркенгрен
Йон
13
Матисен
Маркус
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
9
Nsima
Peter
11
Чибуйке
Джон
Мьельбю
3-5-2
Фалькенберг
3-4-3

Ход матча

20'
Joel Nilsson
 
25'
0:1
Бьёркенгрен Йон
30'
Viktor Gustafson
 
55'
Огбу Мозес
Viktor Gustafson
 
69'
Taylor Silverholt
Jonathan Tamimi
 
73'
 
Edi Sylisufaj
Nsima Peter
76'
David Batanero
Jesper Gustavsson
 
82'
 
Веде Антон
Чибуйке Джон
84'
 
Бьёркенгрен Йон

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 3
  • 12 Угловые 5
  • 3 Офсайды 3
  • 21 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
2. Tobias Karlsson1 1 0.05
3. Кристоффер Карлссон 0 0

Карточки

Мьельбю
# Игрок      
1. Joel Nilsson 1 0
2. Viktor Gustafson 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Мьельбю 0 0 0 0 0 0
 Фалькенберг 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд Хускварна 0:4 Мьельбю Эргрюте ФФ 1:1 Мьельбю ГАИС 1:2 Мьельбю Мьельбю 1:1 Норрбю Браге 1:2 Мьельбю
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг
Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Эстерсунд Сириус 2:0 Фалькенберг Хеккен 4:1 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Хаммарбю Воргорда 0:4 Фалькенберг Мальмё 5:0 Фалькенберг Гётеборг 1:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Мьельбю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фалькенберг 2:1 Мьельбю Товарищеские матчи Фалькенберг 1:1 Мьельбю Аллсвенскан Мьельбю 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Мьельбю 2:1 Фалькенберг Суперэттан
Фалькенберг 1:3 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 4:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 0:0 Мьельбю Суперэттан Мьельбю 1:1 Фалькенберг Товарищеские матчи Мьельбю 1:2 Фалькенберг Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2 2 0 0 6 - 2 6
2. Мальмё 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Хаммарбю 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Фалькенберг 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эльфсборг 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Кальмар 2 1 0 1 5 - 2 3
7. Варберг БоИС 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Юргорден 2 1 0 1 3 - 2 3
9. Сириус 2 1 0 1 2 - 2 3
10. Гётеборг 2 1 0 1 2 - 2 3
11. АИК 2 1 0 1 3 - 4 3
12. Эребру 2 1 0 1 2 - 3 3
13. Хеккен 2 0 2 0 2 - 2 2
14. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Мьельбю 2 0 0 2 0 - 3 0
16. Эстерсунд 2 0 0 2 0 - 4 0
17. Хельсинборг 2 0 0 2 0 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    30'
    Viktor Gustafson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Бьёркенгрен Йон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Joel Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Strandvallen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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