Мальмё
2:1
Перерыв
Стадион: Eleda Stadion
Хельсинборг
24' Желтая карточкаРандруп Андерс
1:0
25' ПенальтиБергет Йо Инге
30' Желтая карточкаОльссон Мартин
32' Желтая карточкаАхмедходжич Анел
1:1
35' ПенальтиВан ден Хурк Антони
2:1
45' ГолТойвонен Ола
27
Далин
Юхан
19
Ракип
Эрдаль
21
Баширу
Фуад
39
Amin
Sarr
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
-
21 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Amin SarrНападающий
- Нападающий
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Adi Nalic
-
Главный тренер: Jon Dahl Tomasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
24'
25'
1:0
30'
32'
35'
45'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|6 (1)
|0.46
|2.
|Кристиансен Андерс
|5 (1)
|0.38
|3.
|Бергет Йо Инге
|5 (1)
|0.38
|4.
|Рикс Сёрен
|3
|0.23
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.15
|6.
|Антонссон Маркус
|1
|0.08
|7.
|Молинс Гильермо
|1
|0.08
|8.
|Amin Sarr
|1
|0.08
|9.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|10.
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|11.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|12.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0.15
|2.
|Max Svensson
|2
|0.15
|3.
|Ольсен Брандур
|1
|0.08
|4.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.08
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.08
|6.
|Линдегор Андерс
|1
|0.08
|7.
|Жигович Армин
|1
|0.08
|8.
|Ольссон Мартин
|0
|0
|9.
|Геро Альхаджи
|0
|0
|10.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|4
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|2
|0
|3.
|Ларссон Эрик
|2
|0
|4.
|Инносент Бонке
|2
|0
|5.
|Ахмедходжич Анел
|2
|0
|6.
|Тойвонен Ола
|1
|0
|7.
|Сафари Беранг
|1
|0
|8.
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|9.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|10.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|11.
|Левицки Оскар
|1
|0
|12.
|Adi Nalic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абубакари Мохаммед
|4
|0
|2.
|Ван ден Хурк Антони
|4
|0
|3.
|Ольссон Мартин
|3
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|3
|0
|5.
|Рандруп Андерс
|2
|0
|6.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|2
|0
|8.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|9.
|Линдегор Андерс
|1
|0
|10.
|Геро Альхаджи
|1
|0
|11.
|Max Svensson
|1
|0
|12.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|13.
|Жигович Армин
|1
|0
|14.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|15.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|Хельсинборг
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:1
|13
|8
|4
|1
|26 - 12
|28
|2.
|Норрчёпинг
|12
|7
|4
|1
|28 - 15
|25
|3.
|Юргорден
|2:0
|13
|7
|2
|4
|19 - 11
|23
|4.
|Эльфсборг
|12
|5
|6
|1
|20 - 17
|21
|5.
|Хеккен
|12
|4
|6
|2
|22 - 12
|18
|6.
|Сириус
|12
|4
|5
|3
|20 - 20
|17
|7.
|Варберг БоИС
|0:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 17
|16
|8.
|Хаммарбю
|0:1
|13
|4
|4
|5
|13 - 16
|16
|9.
|Мьельбю
|12
|4
|3
|5
|13 - 19
|15
|10.
|Фалькенберг
|1:0
|13
|3
|5
|5
|15 - 19
|14
|11.
|Эребру
|12
|3
|4
|5
|10 - 15
|13
|12.
|АИК
|12
|3
|4
|5
|11 - 17
|13
|13.
|Гётеборг
|12
|2
|6
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Эстерсунд
|12
|2
|5
|5
|9 - 15
|11
|15.
|Хельсинборг
|1:2
|13
|1
|7
|5
|10 - 18
|10
|16.
|Кальмар
|12
|2
|3
|7
|14 - 19
|9
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0