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Мальмё
2:1
Перерыв

Стадион:
Хельсинборг
0'
24' Желтая карточка
Рандруп Андерс
1:0
25' Пенальти
Бергет Йо Инге
30' Желтая карточка
Ольссон Мартин
32' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
1:1
35' Пенальти
Ван ден Хурк Антони
2:1
45' Гол
Тойвонен Ола
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
21
Баширу
Фуад
3
Кнудсен
Йонас
39
Amin
Sarr
7
Телин
Исаак
11
Тойвонен
Ола
18
Alexander
Nilsson
7
Рандруп
Андерс
26
Jakob
Voelkerling-Persson
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
15
Max
Svensson
20
Assad
Al
Hamlawi
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Мальмё
3-4-3
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

24'
 
Рандруп Андерс
25'
Бергет Йо Инге
1:0
30'
 
Ольссон Мартин
32'
Ахмедходжич Анел
 
35'
1:1
Ван ден Хурк Антони
45'
Тойвонен Ола
2:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 6 (1) 0.46
2. Кристиансен Андерс 5 (1) 0.38
3. Бергет Йо Инге 5 (1) 0.38
4. Рикс Сёрен 3 0.23
5. Тойвонен Ола 2 0.15
6. Антонссон Маркус 1 0.08
7. Молинс Гильермо 1 0.08
8. Amin Sarr 1 0.08
9. Ларссон Эрик 0 0
10. Ракип Эрдаль 0 0
11. Кнудсен Йонас 0 0
12. Прица Тим 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 2 0.15
2. Max Svensson 2 0.15
3. Ольсен Брандур 1 0.08
4. Alexander Timossi Andersson 1 0.08
5. Assad Al Hamlawi 1 0.08
6. Линдегор Андерс 1 0.08
7. Жигович Армин 1 0.08
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 4 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Ахмедходжич Анел 2 0
6. Тойвонен Ола 1 0
7. Сафари Беранг 1 0
8. Бергет Йо Инге 1 0
9. Кнудсен Йонас 1 0
10. Траустасон Арнор 1 0
11. Левицки Оскар 1 0
12. Adi Nalic 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 4 0
2. Ван ден Хурк Антони 4 0
3. Ольссон Мартин 3 0
4. Ольсен Брандур 3 0
5. Рандруп Андерс 2 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Линдегор Андерс 1 0
10. Геро Альхаджи 1 0
11. Max Svensson 1 0
12. Alexander Timossi Andersson 1 0
13. Жигович Армин 1 0
14. Filip Sjoeberg1 1 0
15. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 15.79% (3) 21.05% (4)
 Хельсинборг 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан
Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:1 13 8 4 1 26 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 2:0 13 7 2 4 19 - 11 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Варберг БоИС 0:2 13 4 4 5 17 - 17 16
8. Хаммарбю 0:1 13 4 4 5 13 - 16 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Фалькенберг 1:0 13 3 5 5 15 - 19 14
11. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
12. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
13. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 1:2 13 1 7 5 10 - 18 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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