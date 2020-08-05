  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
4:1
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
24' Желтая карточка
Рандруп Андерс
1:0
25' Пенальти
Бергет Йо Инге
30' Желтая карточка
Ольссон Мартин
32' Желтая карточка
Ахмедходжич Анел
1:1
36' Пенальти
Ван ден Хурк Антони
2:1
45' Гол
Брорссон Франц
3:1
62' Гол
Ахмедходжич Анел
74' Желтая карточка
Adi Nalic
4:1
90' Гол
Телин Исаак
90'+5
27
Далин
Юхан
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
21
Баширу
Фуад
3
Кнудсен
Йонас
39
Amin
Sarr
7
Телин
Исаак
11
Тойвонен
Ола
18
Alexander
Nilsson
7
Рандруп
Андерс
26
Jakob
Voelkerling-Persson
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
42
Дискеруд
Миккел
5
Ольсен
Брандур
15
Max
Svensson
20
Assad
Al
Hamlawi
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Мальмё
3-4-3
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

24'
 
Рандруп Андерс
25'
Бергет Йо Инге
1:0
30'
 
Ольссон Мартин
32'
Ахмедходжич Анел
 
36'
1:1
Ван ден Хурк Антони
45'
Брорссон Франц
(Ларссон Эрик)
2:1
46'
Кристиансен Андерс
Ракип Эрдаль
 
62'
Ахмедходжич Анел
(Тойвонен Ола)
3:1
68'
Инносент Бонке
Баширу Фуад
 
68'
Adi Nalic
Amin Sarr
 
68'
 
Alexander Timossi Andersson
Ольсен Брандур
74'
Adi Nalic
 
76'
 
Rasmus Joensson
Ван ден Хурк Антони
81'
Сафари Беранг
Кнудсен Йонас
 
85'
 
Геро Альхаджи
Assad Al Hamlawi
86'
 
Ludvig Carlius
Jakob Voelkerling-Persson
90'
Телин Исаак
(Бергет Йо Инге)
4:1

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 12 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 7 (1) 0.54
2. Бергет Йо Инге 5 (1) 0.38
3. Кристиансен Андерс 5 (1) 0.38
4. Рикс Сёрен 3 0.23
5. Тойвонен Ола 2 0.15
6. Антонссон Маркус 1 0.08
7. Молинс Гильермо 1 0.08
8. Брорссон Франц 1 0.08
9. Ахмедходжич Анел 1 0.08
10. Amin Sarr 1 0.08
11. Ларссон Эрик 0 0
12. Ракип Эрдаль 0 0
13. Кнудсен Йонас 0 0
14. Прица Тим 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 3 (1) 0.23
2. Max Svensson 2 0.15
3. Ольсен Брандур 1 0.08
4. Alexander Timossi Andersson 1 0.08
5. Assad Al Hamlawi 1 0.08
6. Линдегор Андерс 1 0.08
7. Жигович Армин 1 0.08
8. Ольссон Мартин 0 0
9. Геро Альхаджи 0 0
10. Эрикссон Адам 0 0
11. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 4 1
2. Нильсен Лассе 2 0
3. Ларссон Эрик 2 0
4. Инносент Бонке 2 0
5. Ахмедходжич Анел 2 0
6. Adi Nalic 2 0
7. Тойвонен Ола 1 0
8. Сафари Беранг 1 0
9. Бергет Йо Инге 1 0
10. Кнудсен Йонас 1 0
11. Траустасон Арнор 1 0
12. Левицки Оскар 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Абубакари Мохаммед 4 0
2. Ван ден Хурк Антони 4 0
3. Ольссон Мартин 3 0
4. Ольсен Брандур 3 0
5. Рандруп Андерс 2 0
6. Дискеруд Миккел 2 0
7. Ravy Tsouka Dozi 2 0
8. Сисей Йозеф 2 0
9. Линдегор Андерс 1 0
10. Геро Альхаджи 1 0
11. Max Svensson 1 0
12. Alexander Timossi Andersson 1 0
13. Жигович Армин 1 0
14. Filip Sjoeberg1 1 0
15. Assad Al Hamlawi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 13.64% (3) 18.18% (4) 18.18% (4)
 Хельсинборг 0 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю
Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё Мальмё 1:0 Юргорден АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Мальмё 2:2 Варберг БоИС Хеккен 1:1 Мальмё Мальмё 2:0 Мьельбю Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлскруна 1:2 Мальмё Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 2:1 Мальмё Мальмё 3:2 Йёнчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Хаммарбю Эстерсунд 0:0 Хельсинборг Хельсинборг 1:1 Эребру Фалькенберг 2:2 Хельсинборг
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Хельсинборг: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан
Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Хельсинборг Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:2 Хельсинборг Кубок Швеции Хельсинборг 0:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Суперкубок Мальмё 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 2:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хельсинборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 13 8 4 1 28 - 12 28
2. Норрчёпинг 12 7 4 1 28 - 15 25
3. Юргорден 13 7 2 4 19 - 12 23
4. Эльфсборг 12 5 6 1 20 - 17 21
5. Хеккен 12 4 6 2 22 - 12 18
6. Сириус 12 4 5 3 20 - 20 17
7. Хаммарбю 13 4 5 4 14 - 16 17
8. Варберг БоИС 13 4 4 5 18 - 17 16
9. Мьельбю 12 4 3 5 13 - 19 15
10. Эребру 12 3 4 5 10 - 15 13
11. АИК 12 3 4 5 11 - 17 13
12. Гётеборг 12 2 6 4 13 - 18 12
13. Фалькенберг 13 2 6 5 15 - 20 12
14. Эстерсунд 12 2 5 5 9 - 15 11
15. Хельсинборг 13 1 7 5 10 - 20 10
16. Кальмар 12 2 3 7 14 - 19 9
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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