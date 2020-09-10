ХИФК
4:3
Конец матча
Стадион: Telia 5G-areena
ХИК
1:0
13' ГолТукиайнен Сакари
2:0
18' ГолМаттссон Йоэль
2:1
24' ГолТанака Атому
3:1
29' ПенальтиЯгуби Моштаг
3:2
52' ГолРиски Роопе
79' Желтая карточкаМаттила Сакари
3:3
80' ПенальтиВяйринен Тим
87' Желтая карточкаАлхо Николай
88' Желтая карточкаЛингман Лукас
4:3
89' ГолEero-Matti Auvinen
90' Желтая карточкаEero-Matti Auvinen
24
Фофана
Адама
31
Hugo
Keto
17
Алхо
Николай
88
Pyry
Hannola
37
Танака
Атому
11
Риски
Роопе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фофана АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Jabar SharzaНападающий
-
13 Foday Manneh
-
Главный тренер: Teemu Kankkunen
- Основной состав
-
31 Hugo KetoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Алхо НиколайПолузащитник
-
88 Pyry HannolaПолузащитник
-
37 Танака АтомуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риски РоопеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вяйринен ТимНападающий
-
Главный тренер: Toni Koskela
Ход матча
13'
1:0
18'
2:0
24'
2:1
29'
3:1
52'
3:2
79'
80'
3:3
87'
88'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луис Энрике II
|4 (1)
|0.31
|2.
|Маттила Сакари
|3
|0.23
|3.
|Тукиайнен Сакари
|3
|0.23
|4.
|Jabar Sharza
|2
|0.15
|5.
|Фофана Адама
|1
|0.08
|6.
|Tiquinho2
|1
|0.08
|7.
|Jani Baeckman
|1
|0.08
|8.
|Ягуби Моштаг
|1 (1)
|0.08
|9.
|Маттссон Йоэль
|1
|0.08
|10.
|Eero-Matti Auvinen
|1
|0.08
|11.
|Victor Vitinho5
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риски Роопе
|10
|0.71
|2.
|Вяйринен Тим
|5 (1)
|0.36
|3.
|Хасани Феран
|4 (2)
|0.29
|4.
|Риски Рику
|3
|0.21
|5.
|Лингман Лукас
|2
|0.14
|6.
|David Browne II
|2
|0.14
|7.
|Танака Атому
|2
|0.14
|8.
|Шуллер Расмус
|2 (1)
|0.14
|9.
|Тенхо Миро
|1
|0.07
|10.
|Вертайнен Ээту
|1
|0.07
|11.
|Алхо Николай
|0
|0
|12.
|Мурильо Луис-Карлос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ягуби Моштаг
|3
|0
|2.
|Jani Baeckman
|3
|0
|3.
|Jabar Sharza
|3
|0
|4.
|Tiquinho2
|3
|0
|5.
|Ориджи Арнольд
|1
|1
|6.
|Маттила Сакари
|2
|0
|7.
|Патронен Ханну
|2
|0
|8.
|Jukka Halme
|2
|0
|9.
|Riku Selander
|2
|0
|10.
|Тукиайнен Сакари
|2
|0
|11.
|John Fagerstroem
|2
|0
|12.
|Маттссон Йоэль
|2
|0
|13.
|Eero-Matti Auvinen
|2
|0
|14.
|Луис Энрике II
|2
|0
|15.
|Victor Vitinho5
|2
|0
|16.
|Фофана Адама
|1
|0
|17.
|Меро Йоэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Bubacar
|4
|0
|2.
|Алхо Николай
|3
|0
|3.
|Мурильо Луис-Карлос
|3
|0
|4.
|Лингман Лукас
|3
|0
|5.
|Остоич Иван
|2
|0
|6.
|Танака Атому
|1
|0
|7.
|Хасани Феран
|1
|0
|8.
|Риски Рику
|1
|0
|9.
|Регеро Антонио
|1
|0
|10.
|Риски Роопе
|1
|0
|11.
|Тенхо Миро
|1
|0
|12.
|Pyry Hannola
|1
|0
|13.
|Вертайнен Ээту
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ХИФК
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|5.26% (1)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|ХИК
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
ХИФК Последние 20 матчей: + = -Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК
ХИК Последние 20 матчей: + = -ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК
Последние игры между собой
ХИФК: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 1
ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|14
|9
|3
|2
|34 - 12
|30
|2.
|КуПС
|13
|8
|4
|1
|25 - 12
|28
|3.
|Интер Турку
|14
|8
|2
|4
|25 - 15
|26
|4.
|ХИФК
|13
|7
|1
|5
|19 - 17
|22
|5.
|Хонка
|13
|5
|7
|1
|15 - 8
|22
|6.
|Ильвес
|13
|5
|4
|4
|19 - 20
|19
|7.
|Мариехамн
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|8.
|Лахти
|13
|4
|6
|3
|20 - 20
|18
|9.
|СЯК Сейнайоки
|13
|3
|5
|5
|11 - 15
|14
|10.
|Хака
|14
|2
|5
|7
|16 - 29
|11
|11.
|ТПС
|13
|3
|0
|10
|10 - 23
|9
|12.
|РоПС
|14
|0
|2
|12
|9 - 30
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|8.20
|1.05
|7.40
|1.07
|2.95
|1.37
|—
|—
|2.46
|1.55
|2.01
|1.80
|1.66
|2.13
|1.70
|2.17
|1.39
|2.85
|—
|—
|6.50
|1.09
|1.10
|6.10
|4.60
|1.17
|1.01
|12.50
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.07
|7.50
|8.90
|1.03
|7.80
|1.05
|3.26
|1.32
|—
|—
|2.53
|1.52
|—
|—
|1.89
|2.01
|—
|—
|1.44
|2.79
|—
|—
|1.28
|3.50
|1.13
|5.20
|1.10
|5.60
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.96
|1.06
|3.83
|1.26
|—
|—
|3.03
|1.38
|—
|—
|2.01
|1.79
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.40
|2.94
|1.18
|4.82
|1.15
|5.39
|1.05
|9.74
|—
|—
|1.04
|10.70
|—
|—
|1.01
|15.75
|—
|—
|1.01
|16.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.40
|2.62
|1.51
|2.23
|1.68
|1.86
|2.00
|1.65
|2.29
|1.48
|2.70
|1.45
|2.92
|1.50
|2.69
|1.22
|4.33
|—
|—
|4.44
|1.22
|3.16
|1.37
|2.26
|1.67
|2.55
|1.54
|2.08
|1.79
|1.60
|2.39
|1.39
|3.09
|1.28
|3.77
|1.14
|5.92
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|1.10
|6.30
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.65
|2.15
|1.08
|7.00
|—
|—
|2.91
|1.41
|—
|—
|1.99
|1.81
|—
|—
|1.41
|2.91
|—
|—
|1.15
|5.15
|1.11
|6.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.04
|1.77
|—
|—
|1.47
|2.67
|—
|—
|1.16
|5.18
|1.11
|6.49
|1.02
|14.12
|1.02
|14.86
|—
|—
|—
|—
|2.43
|1.58
|2.00
|1.86
|1.54
|2.53
|1.35
|3.24
|1.40
|3.14
|1.34
|3.43
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.53
|2.56
|1.30
|3.58