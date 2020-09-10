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ХИФК
4:3
Конец матча

Стадион:
ХИК
0'
1:0
13' Гол
Тукиайнен Сакари
2:0
18' Гол
Маттссон Йоэль
2:1
24' Гол
Танака Атому
3:1
29' Пенальти
Ягуби Моштаг
3:2
52' Гол
Риски Роопе
79' Желтая карточка
Маттила Сакари
3:3
80' Пенальти
Вяйринен Тим
87' Желтая карточка
Алхо Николай
88' Желтая карточка
Лингман Лукас
4:3
89' Гол
Eero-Matti Auvinen
90' Желтая карточка
Eero-Matti Auvinen
90'+5
77
Ориджи
Арнольд
17
Jani
Baeckman
2
Меро
Йоэл
4
Патронен
Ханну
15
Eero-Matti
Auvinen
24
Фофана
Адама
3
Маттила
Сакари
99
Маттссон
Йоэль
7
Ягуби
Моштаг
98
Victor
Vitinho5
11
Тукиайнен
Сакари
31
Hugo
Keto
16
Морен
Валттери
4
Халсти
Маркус
6
Остоич
Иван
17
Алхо
Николай
88
Pyry
Hannola
37
Танака
Атому
13
Мурильо
Луис-Карлос
9
Риски
Рику
11
Риски
Роопе
24
David
Browne
II
ХИФК
ХИК

Ход матча

7'
Jukka Halme
Меро Йоэл
 
13'
Тукиайнен Сакари
1:0
18'
Маттссон Йоэль
2:0
24'
2:1
Танака Атому
29'
Ягуби Моштаг
3:1
46'
 
Шуллер Расмус
Халсти Маркус
46'
 
Вяйринен Тим
Мурильо Луис-Карлос
46'
 
О'Шоунесси Даниэль
David Browne II
46'
 
Лингман Лукас
Pyry Hannola
52'
3:2
Риски Роопе
73'
John Fagerstroem
Victor Vitinho5
 
73'
Riku Selander
Фофана Адама
 
77'
 
Вертайнен Ээту
Танака Атому
79'
Маттила Сакари
 
80'
3:3
Вяйринен Тим
87'
 
Алхо Николай
88'
 
Лингман Лукас
89'
Eero-Matti Auvinen
4:3
90'
Eero-Matti Auvinen
 

Бомбардиры внутри турнира

ХИФК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луис Энрике II 4 (1) 0.31
2. Маттила Сакари 3 0.23
3. Тукиайнен Сакари 3 0.23
4. Jabar Sharza 2 0.15
5. Фофана Адама 1 0.08
6. Tiquinho2 1 0.08
7. Jani Baeckman 1 0.08
8. Ягуби Моштаг 1 (1) 0.08
9. Маттссон Йоэль 1 0.08
10. Eero-Matti Auvinen 1 0.08
11. Victor Vitinho5 1 0.08
ХИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риски Роопе 10 0.71
2. Вяйринен Тим 5 (1) 0.36
3. Хасани Феран 4 (2) 0.29
4. Риски Рику 3 0.21
5. Лингман Лукас 2 0.14
6. David Browne II 2 0.14
7. Танака Атому 2 0.14
8. Шуллер Расмус 2 (1) 0.14
9. Тенхо Миро 1 0.07
10. Вертайнен Ээту 1 0.07
11. Алхо Николай 0 0
12. Мурильо Луис-Карлос 0 0

Карточки

ХИФК
# Игрок      
1. Ягуби Моштаг 3 0
2. Jani Baeckman 3 0
3. Jabar Sharza 3 0
4. Tiquinho2 3 0
5. Ориджи Арнольд 1 1
6. Маттила Сакари 2 0
7. Патронен Ханну 2 0
8. Jukka Halme 2 0
9. Riku Selander 2 0
10. Тукиайнен Сакари 2 0
11. John Fagerstroem 2 0
12. Маттссон Йоэль 2 0
13. Eero-Matti Auvinen 2 0
14. Луис Энрике II 2 0
15. Victor Vitinho5 2 0
16. Фофана Адама 1 0
17. Меро Йоэл 1 0
ХИК
# Игрок      
1. Bubacar 4 0
2. Алхо Николай 3 0
3. Мурильо Луис-Карлос 3 0
4. Лингман Лукас 3 0
5. Остоич Иван 2 0
6. Танака Атому 1 0
7. Хасани Феран 1 0
8. Риски Рику 1 0
9. Регеро Антонио 1 0
10. Риски Роопе 1 0
11. Тенхо Миро 1 0
12. Pyry Hannola 1 0
13. Вертайнен Ээту 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ХИФК 21.05% (4) 15.79% (3) 5.26% (1) 26.32% (5) 10.53% (2) 21.05% (4)
 ХИК 21.88% (7) 9.38% (3) 9.38% (3) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7)

Предыдущие игры

ХИФК Последние 20 матчей: + = -
Хонка 0:1 ХИФК ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 0:1 Хака Интер Турку 3:2 ХИФК
ХИФК 2:0 ТПС Хака 0:2 ХИФК Ильвес 2:2 ХИФК Мариехамн 0:3 ХИФК ХИФК 2:1 СЯК Сейнайоки ХИФК 0:3 Лахти РоПС 0:1 ХИФК ХИФК 0:3 КуПС ХИФК 1:1 Мариехамн Эканс 0:4 ХИФК Мариехамн 2:2 ХИФК ХИФК 1:1 Интер Турку ТПС 1:0 ХИФК ХИФК 1:2 ХИК Хонка 1:1 ХИФК Мариехамн 0:0 ХИФК
ХИК Последние 20 матчей: + = -
ХИК 6:1 Мариехамн ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки РоПС 0:1 ХИК Хака 1:4 ХИК
ХИК 1:1 Хонка КуПС 0:3 ХИК ХИК 1:1 Лахти ХИК 2:2 КуПС ХИК 2:0 Ильвес ТПС 0:2 ХИК Интер Турку 1:0 ХИК ХИК 3:1 Хака Лахти 0:4 ХИК Хака 2:3 ХИК ТПС 0:1 ХИК Коккола ПВ 0:2 ХИК ХИК 2:1 Хонка ХИК 4:0 Гнистан ХИК 4:0 Гнистан Бранн 1:1 ХИК

Последние игры между собой

ХИФК: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 10
ХИК: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 1
ХИФК 1:2 ХИК Кубок ХИФК 0:2 ХИК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:0 ХИФК Кубок
ХИК 1:0 ХИФК Кубок ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 4:0 ХИФК Кубок ХИФК 2:1 ХИК Вейккауслига ХИФК 0:0 ХИК Вейккауслига ХИК 2:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 3:3 ХИФК Кубок лиги ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИК 1:1 ХИФК Вейккауслига ХИФК 1:1 ХИК Вейккауслига ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги ХИК 2:0 ХИФК Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 14 9 3 2 34 - 12 30
2. КуПС 13 8 4 1 25 - 12 28
3. Интер Турку 14 8 2 4 25 - 15 26
4. ХИФК 13 7 1 5 19 - 17 22
5. Хонка 13 5 7 1 15 - 8 22
6. Ильвес 13 5 4 4 19 - 20 19
7. Мариехамн 13 5 3 5 22 - 24 18
8. Лахти 13 4 6 3 20 - 20 18
9. СЯК Сейнайоки 13 3 5 5 11 - 15 14
10. Хака 14 2 5 7 16 - 29 11
11. ТПС 13 3 0 10 10 - 23 9
12. РоПС 14 0 2 12 9 - 30 2
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.90 2.10 3.00
14.00 1.32 4.00
5.05 3.85 1.70
6.26 4.11 1.53
1.95 2.82 5.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
8.20 1.05 7.40 1.07 2.95 1.37 2.46 1.55 2.01 1.80 1.66 2.13 1.70 2.17 1.39 2.85 6.50 1.09 1.10 6.10 4.60 1.17 1.01 12.50 2.80 1.40 1.33 3.15 1.07 7.50
8.90 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.89 2.01 1.44 2.79 1.28 3.50 1.13 5.20 1.10 5.60 1.00 11.00
9.74 1.05 8.96 1.06 3.83 1.26 3.03 1.38 2.01 1.79 1.59 2.35 1.40 2.94 1.18 4.82 1.15 5.39 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 15.75 1.01 16.16
3.01 1.40 2.62 1.51 2.23 1.68 1.86 2.00 1.65 2.29 1.48 2.70 1.45 2.92 1.50 2.69 1.22 4.33 4.44 1.22 3.16 1.37 2.26 1.67 2.55 1.54 2.08 1.79 1.60 2.39 1.39 3.09 1.28 3.77 1.14 5.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 4.75 4.75
2.55 1.47 1.82 1.99 1.31 3.25 1.10 6.30 1.05 8.50 1.65 2.15 1.08 7.00
2.91 1.41 1.99 1.81 1.41 2.91 1.15 5.15 1.11 6.65
3.08 1.37 2.04 1.77 1.47 2.67 1.16 5.18 1.11 6.49 1.02 14.12 1.02 14.86
2.43 1.58 2.00 1.86 1.54 2.53 1.35 3.24 1.40 3.14 1.34 3.43 1.53 2.56 1.30 3.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.62 2.21 1.23 3.80
3.68 1.28 2.59 1.49 1.70 2.15 1.26 3.76 1.19 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
1.94 1.85
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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