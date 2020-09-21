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  3. Швеция
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Хеккен
0' 8'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
5
Gustav
Henriksson
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 11 (3) 0.52
2. Фрик Пер 6 0.29
3. Rasmus Alm 5 0.24
4. Ларссон Юхан 2 0.1
5. Gustav Henriksson 2 0.1
6. Ольссон Симон 1 0.05
7. Нильсен Сиверт 1 0.05
8. Холмен Самуэль 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Jacob Ondrejka 1 0.05
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.3
2. Leo Bengtsson 6 0.3
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.25
4. Ясин Ахмед 2 0.1
5. Patrik Waalemark 2 0.1
6. Берггрен Густав 2 0.1
7. Жута Леонард 1 0.05
8. Фрайберг Эрик 1 0.05
9. Ali Youssef 1 0.05
10. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
11. Тойвио Йоона 1 0.05
12. Alexander Faltsetas 1 0.05
13. Нильссон Хокан 1 0.05
14. Adam Andersson II 1 0.05
15. Линдгрен Расмус 0 0
16. Godswill Ekpolo 0 0
17. Марич Аднан 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Хольст Фредерик 4 0
3. Фрик Пер 4 0
4. Вяйсянен Лео 4 0
5. Окуму Джозеф 4 0
6. Нильсен Сиверт 3 0
7. Холмен Самуэль 1 1
8. Кайб Рами 1 1
9. Rasmus Alm 2 0
10. Хуммет Денис 2 0
11. Ларссон Юхан 2 0
12. Ольссон Симон 2 0
13. Jesper Karlsson1 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Фрайберг Эрик 2 0
6. Люндберг Виктор 2 0
7. Абрахамссон Петер 2 0
8. Leo Bengtsson 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 22.58% (7) 16.13% (5) 22.58% (7) 6.45% (2) 22.58% (7) 9.68% (3)
 Хеккен 6.45% (2) 16.13% (5) 19.35% (6) 19.35% (6) 19.35% (6) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хеккен 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Кубок Эльфсборг 1:0 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 21 11 8 2 39 - 21 41
2. Хеккен 0:0 20 9 8 3 32 - 18 35
3. Эльфсборг 0:0 21 8 11 2 33 - 27 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 0:0 20 7 9 4 33 - 30 30
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Варберг БоИС 0:0 21 7 6 8 30 - 30 27
9. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
10. Мьельбю 0:0 21 6 8 7 29 - 32 26
11. Эребру 0:0 21 6 7 8 23 - 28 25
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
14. Хельсинборг 0:0 21 3 10 8 21 - 33 19
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 0:0 21 3 8 10 22 - 33 17
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хеккен
2.84
3.60
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эльфсборг 0:0 Хеккен онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.25 2.80
2.75 3.50 2.48
2.71 3.25 2.70
2.51 3.37 2.78
2.78 3.60 2.48

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.03 4.50 1.18 3.65 1.25 2.31 1.61 2.07 1.76 1.82 1.99 1.50 2.48 1.23 3.65 1.19 4.30 1.05 7.30 1.04 7.90
12.00 1.04 11.00 1.04 4.75 1.19 3.84 1.27 2.39 1.64 1.89 1.93 1.59 2.39 1.31 3.52 1.23 4.30 1.10 7.10
9.74 1.05 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.08 1.74 1.64 2.25 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.75 1.01 17.15
5.06 1.19 2.80 1.48 2.35 1.64 2.10 1.79 1.85 2.03 1.66 2.30 1.54 2.58 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.33 1.61 1.55 2.37 1.20 4.30
3.15 1.36 2.17 1.70 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.90
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.03 13.11 1.02 13.89
2.89 1.44 2.28 1.67 1.76 2.13 1.54 2.58 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.33 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.95 1.17 3.60 1.29 2.01 1.83 1.50 2.59 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 2.48
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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