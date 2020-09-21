  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Эльфсборг
1:1
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
16' Желтая карточка
Leo Bengtsson
1:0
24' Гол
Ларссон Юхан
38' Желтая карточка
Jesper Karlsson1
47' Желтая карточка
Вяйсянен Лео
62' Желтая карточка
Хольст Фредерик
63' Желтая карточка
Фрик Пер
72' Желтая карточка
Ольссон Симон
1:1
90' Гол
Хаммар Юхан
90'+4
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
5
Gustav
Henriksson
13
Кайб
Рами
33
Нильсен
Сиверт
27
Хольст
Фредерик
18
Ольссон
Симон
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
11
Jesper
Karlsson1
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
28
Adam
Andersson
II
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
17
Берггрен
Густав
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
16
Leo
Bengtsson
Эльфсборг
4-3-3
Хеккен
4-3-3

Ход матча

16'
 
Leo Bengtsson
24'
Ларссон Юхан
(Ольссон Симон)
1:0
38'
Jesper Karlsson1
 
47'
Маквей Кристофер
Gustav Henriksson
 
47'
 
Alexander Faltsetas
Берггрен Густав
47'
Вяйсянен Лео
 
62'
Хольст Фредерик
 
63'
Фрик Пер
 
70'
 
Ясин Ахмед
Leo Bengtsson
70'
 
Туоминен Яссе
Содерлунд Александер
72'
Ольссон Симон
 
76'
Холмен Самуэль
Ольссон Симон
 
82'
Simon Strand
Jesper Karlsson1
 
82'
 
Люндберг Виктор
Patrik Waalemark
88'
 
Хаммар Юхан
Godswill Ekpolo
90'
1:1
Хаммар Юхан
(Туоминен Яссе)
90'
Jacob Ondrejka
Rasmus Alm
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 13
  • 6 Удары в створ 11
  • 8 Угловые 6
  • 4 Офсайды 0
  • 25 Нарушения правил 8
  • 5 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jesper Karlsson1 11 (3) 0.52
2. Фрик Пер 6 0.29
3. Rasmus Alm 5 0.24
4. Ларссон Юхан 3 0.14
5. Gustav Henriksson 2 0.1
6. Ольссон Симон 1 0.05
7. Нильсен Сиверт 1 0.05
8. Холмен Самуэль 1 0.05
9. Хольст Фредерик 1 0.05
10. Jacob Ondrejka 1 0.05
11. Вяйсянен Лео 0 0
12. Simon Strand 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.3
2. Leo Bengtsson 6 0.3
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.25
4. Ясин Ахмед 2 0.1
5. Patrik Waalemark 2 0.1
6. Берггрен Густав 2 0.1
7. Жута Леонард 1 0.05
8. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
9. Фрайберг Эрик 1 0.05
10. Ali Youssef 1 0.05
11. Тойвио Йоона 1 0.05
12. Alexander Faltsetas 1 0.05
13. Хаммар Юхан 1 0.05
14. Нильссон Хокан 1 0.05
15. Adam Andersson II 1 0.05
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Simon Strand 4 3
2. Хольст Фредерик 5 0
3. Фрик Пер 5 0
4. Вяйсянен Лео 5 0
5. Окуму Джозеф 4 0
6. Нильсен Сиверт 3 0
7. Ольссон Симон 3 0
8. Jesper Karlsson1 3 0
9. Холмен Самуэль 1 1
10. Кайб Рами 1 1
11. Rasmus Alm 2 0
12. Хуммет Денис 2 0
13. Ларссон Юхан 2 0
14. Jacob Ondrejka 2 0
15. Robert Gojani 1 0
16. Gustav Henriksson 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Leo Bengtsson 3 0
6. Фрайберг Эрик 2 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 21.88% (7) 18.75% (6) 21.88% (7) 6.25% (2) 21.88% (7) 9.38% (3)
 Хеккен 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Хеккен 6:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Кубок Эльфсборг 1:0 Хеккен Товарищеские матчи Хеккен 1:2 Эльфсборг Аллсвенскан
Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 21 11 8 2 39 - 21 41
2. Хеккен 20 9 8 3 33 - 19 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 20 8 8 4 35 - 31 32
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
9. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
10. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
11. Эребру 21 6 6 9 23 - 29 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 21 4 9 8 24 - 34 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 21 3 7 11 23 - 35 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Йеспер Карлссон получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Ларссон Юхан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Leo Bengtsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Эльфсборг 1:1 Хеккен онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.60 3.25 2.80
1.28 4.10 18.00
2.71 3.25 2.70
2.51 3.37 2.78
1.28 4.65 22.76

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.03 11.50 1.03 1.92 1.82 3.65 1.25 1.14 5.20 2.07 1.76 1.82 1.99 1.12 5.55 1.23 3.65 1.01 12.60 1.05 7.30 1.02 11.00
12.00 1.04 11.00 1.04 4.75 1.19 3.84 1.27 2.39 1.64 1.89 1.93 1.59 2.39 1.31 3.52 1.23 4.30 1.10 7.10
9.74 1.05 8.30 1.07 3.92 1.25 3.13 1.36 2.08 1.74 1.64 2.25 1.43 2.81 1.21 4.38 1.16 5.18 1.06 8.96 1.05 9.74 1.01 16.75 1.01 17.15
1.85 2.03 1.53 2.60 1.22 4.58 1.64 2.35 1.12 6.80 1.72 2.19 1.47 2.79 1.55 2.54 1.11 7.28 1.20 4.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.35 1.55 2.33 1.61 1.45 2.62 1.20 4.30 1.03 10.00
3.15 1.36 2.17 1.70 1.60 2.34 1.23 4.20 1.14 5.90
3.18 1.35 2.14 1.70 1.51 2.55 1.18 4.82 1.13 5.88 1.03 13.11 1.02 13.89
2.04 1.84 1.68 2.27 1.31 3.57 1.76 2.13 1.29 3.74 1.15 5.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.33 1.94 1.81 1.45 2.65 1.28 3.45
4.95 1.17 3.60 1.29 2.01 1.83 1.50 2.59 1.32 3.38

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
1.66 2.21
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный