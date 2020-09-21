Эльфсборг
1:1
Конец матча
Стадион: Boraas Arena
Хеккен
16' Желтая карточкаLeo Bengtsson
1:0
24' ГолЛарссон Юхан
38' Желтая карточкаJesper Karlsson1
47' Желтая карточкаВяйсянен Лео
62' Желтая карточкаХольст Фредерик
63' Желтая карточкаФрик Пер
72' Желтая карточкаОльссон Симон
1:1
90' ГолХаммар Юхан
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
13
Кайб
Рами
21
Rasmus
Alm
17
Фрик
Пер
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Rasmus AlmНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Simon StrandЗащитник
- Защитник
-
30 Jeppe OkkelsПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
16'
24'
1:0
38'
47'
62'
63'
72'
90'
1:1
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 13
-
6 Удары в створ 11
-
8 Угловые 6
-
4 Офсайды 0
-
25 Нарушения правил 8
-
5 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jesper Karlsson1
|11 (3)
|0.52
|2.
|Фрик Пер
|6
|0.29
|3.
|Rasmus Alm
|5
|0.24
|4.
|Ларссон Юхан
|3
|0.14
|5.
|Gustav Henriksson
|2
|0.1
|6.
|Ольссон Симон
|1
|0.05
|7.
|Нильсен Сиверт
|1
|0.05
|8.
|Холмен Самуэль
|1
|0.05
|9.
|Хольст Фредерик
|1
|0.05
|10.
|Jacob Ondrejka
|1
|0.05
|11.
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|12.
|Simon Strand
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|6
|0.3
|2.
|Leo Bengtsson
|6
|0.3
|3.
|Ирандуст Далехо
|5 (1)
|0.25
|4.
|Ясин Ахмед
|2
|0.1
|5.
|Patrik Waalemark
|2
|0.1
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.05
|8.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.05
|9.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.05
|10.
|Ali Youssef
|1
|0.05
|11.
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|12.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.05
|13.
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.05
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.05
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Simon Strand
|4
|3
|2.
|Хольст Фредерик
|5
|0
|3.
|Фрик Пер
|5
|0
|4.
|Вяйсянен Лео
|5
|0
|5.
|Окуму Джозеф
|4
|0
|6.
|Нильсен Сиверт
|3
|0
|7.
|Ольссон Симон
|3
|0
|8.
|Jesper Karlsson1
|3
|0
|9.
|Холмен Самуэль
|1
|1
|10.
|Кайб Рами
|1
|1
|11.
|Rasmus Alm
|2
|0
|12.
|Хуммет Денис
|2
|0
|13.
|Ларссон Юхан
|2
|0
|14.
|Jacob Ondrejka
|2
|0
|15.
|Robert Gojani
|1
|0
|16.
|Gustav Henriksson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Берггрен Густав
|3
|0
|4.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|3
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|7.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|10.
|Жута Леонард
|1
|0
|11.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|12.
|Марич Аднан
|1
|0
|13.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|14.
|Ясин Ахмед
|1
|0
|15.
|Ali Youssef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|21.88% (7)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
|Хеккен
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 2:2 Мьельбю Юргорден 1:1 Эльфсборг Мальмё 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Эстерсунд
Хаммарбю 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Эстерсунд 0:1 Эльфсборг АИК 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 3:3 Сириус Эльфсборг 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 0:5 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Юргорден Хеккен 6:0 Эльфсборг Кальмар 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:1 Гётеборг Эльфсборг 1:0 Мальмё Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Эребру Хеккен 1:2 Эльфсборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен Хеккен 2:1 Варберг БоИС
Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 10
Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:2 Эльфсборг Товарищеские матчи Хеккен 5:0 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 2:0 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 2:4 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:1 Хеккен Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хеккен Кубок Швеции Эльфсборг 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Хеккен 2:0 Эльфсборг Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|39 - 21
|41
|2.
|Хеккен
|20
|9
|8
|3
|33 - 19
|35
|3.
|Эльфсборг
|21
|8
|11
|2
|34 - 28
|35
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|20
|8
|8
|4
|35 - 31
|32
|7.
|Хаммарбю
|21
|7
|8
|6
|30 - 31
|29
|8.
|Мьельбю
|21
|7
|7
|7
|30 - 32
|28
|9.
|Эстерсунд
|21
|6
|9
|6
|20 - 22
|27
|10.
|Варберг БоИС
|21
|7
|5
|9
|31 - 33
|26
|11.
|Эребру
|21
|6
|6
|9
|23 - 29
|24
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Хельсинборг
|21
|4
|9
|8
|24 - 34
|21
|14.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|21
|3
|7
|11
|23 - 35
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|9.50
|1.03
|11.50
|1.03
|1.92
|1.82
|—
|—
|3.65
|1.25
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.07
|1.76
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.12
|5.55
|1.23
|3.65
|1.01
|12.60
|1.05
|7.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|12.00
|1.04
|11.00
|1.04
|4.75
|1.19
|—
|—
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.59
|2.39
|1.31
|3.52
|1.23
|4.30
|1.10
|7.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.92
|1.25
|—
|—
|3.13
|1.36
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.81
|1.21
|4.38
|1.16
|5.18
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|1.01
|16.75
|1.01
|17.15
|—
|—
|—
|—
|1.85
|2.03
|1.53
|2.60
|1.22
|4.58
|1.64
|2.35
|1.12
|6.80
|1.72
|2.19
|1.47
|2.79
|1.55
|2.54
|1.11
|7.28
|—
|—
|1.20
|4.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.33
|1.61
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.17
|1.70
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.23
|4.20
|1.14
|5.90
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.35
|—
|—
|2.14
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.82
|1.13
|5.88
|1.03
|13.11
|1.02
|13.89
|2.04
|1.84
|1.68
|2.27
|1.31
|3.57
|1.76
|2.13
|1.29
|3.74
|1.15
|5.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—