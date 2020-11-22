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  3. Швеция
Кальмар
0:3
Конец матча

Стадион:
Юргорден
0'
0:1
11' Гол
Эдвардс Кертис
0:2
18' Гол
Хольмберг Карл
0:2
31' Не забитый пенальти
Эрикссон Магнус
0:3
31' Гол
Эрикссон Магнус
90' Желтая карточка
Куйович Эмир
90' Желтая карточка
Бергквист Дуг
90'+3
1
Ole
Soederberg
7
Юханссон
Петр
5
Бергквист
Дуг
3
Ринг
Себастьян
14
Adrian
Edquist
20
Carl
Gustafsson
29
Ромариньо
Перейра
16
York
Rafael
19
Янссон
Исак
21
Исраэльссон
Эрик
10
Сахпекидис
Филип
30
Вайо
Томми
5
Кёкк
Эллиот
4
Ларссон
Якоб
21
Йоханссон
Эрик
22
Банда
Эммануэль
24
Эдвардс
Кертис
6
Карлстрём
Йеспер
9
Радетинац
Харис
7
Эрикссон
Магнус
19
Беркрот
Никлас
17
Хольмберг
Карл
Кальмар
3-4-3
Юргорден
4-2-3-1

Ход матча

11'
0:1
Эдвардс Кертис
18'
0:2
Хольмберг Карл
(Беркрот Никлас)
31'
0:2
Эрикссон Магнус
31'
0:3
Эрикссон Магнус
46'
Geir Andre Herrem
Carl Gustafsson
 
67'
 
Куйович Эмир
Хольмберг Карл
68'
 
Чилуфя Эдвард
Банда Эммануэль
68'
Isak Magnusson
Adrian Edquist
 
77'
 
Уокер Кевин
Беркрот Никлас
77'
 
Mattias Mitku
Эрикссон Магнус
81'
Alexander Ahl Holmstroem
Сахпекидис Филип
 
81'
Edvin Crona
Янссон Исак
 
90'
 
Куйович Эмир
90'
Бергквист Дуг
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 23
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Isak Magnusson 5 0.18
2. Юханссон Петр 4 (2) 0.14
3. Ромариньо Перейра 2 0.07
4. Алити Фидан 2 0.07
5. Ринг Себастьян 2 0.07
6. Ингельссон Сванте 2 0.07
7. Исраэльссон Эрик 2 0.07
8. Edvin Crona 2 0.07
9. Nils Froeling 2 0.07
10. Geir Andre Herrem 1 0.04
11. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.04
12. Эльм Виктор 1 (1) 0.04
13. Сахпекидис Филип 0 0
14. Янссон Исак 0 0
Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 11 (6) 0.39
2. Хольмберг Карл 9 0.32
3. Куйович Эмир 5 0.18
4. Йоханссон Эрик 3 0.11
5. Эдвардс Кертис 3 0.11
6. Витри Аслак Фонн 2 0.07
7. Чилуфя Эдвард 2 0.07
8. Эрикссон Магнус 2 0.07
9. Аугустинссон Йонатан 2 0.07
10. Радетинац Харис 1 0.04
11. Беркрот Никлас 1 0.04
12. Банда Эммануэль 1 0.04
13. Нюхольм Йеспер 1 0.04
14. Уокер Кевин 1 0.04
15. Oscar Pettersson 1 0.04
16. Кёкк Эллиот 0 0
17. Ринг Джонатан 0 0
18. Ларссон Якоб 0 0
19. Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ромариньо Перейра 6 2
2. Ринг Себастьян 3 2
3. Алити Фидан 6 0
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 4 0
6. Бергквист Дуг 4 0
7. Rafinha I 2 0
8. Ингельссон Сванте 2 0
9. York Rafael 2 0
10. Nils Froeling 2 0
11. Alexander Ahl Holmstroem 2 0
12. Янссон Исак 2 0
13. Исраэльссон Эрик 1 0
14. Арокойо Гбенга 1 0
15. Ole Soederberg 1 0
16. Henrik Loefkvist 1 0
17. Isak Magnusson 1 0
18. Carl Gustafsson 1 0
Юргорден
# Игрок      
1. Ульвестад Фредрик 8 0
2. Карлстрём Йеспер 8 0
3. Ларссон Якоб 6 0
4. Йоханссон Эрик 5 0
5. Радетинац Харис 3 0
6. Эрикссон Магнус 3 0
7. Кёкк Эллиот 3 0
8. Аугустинссон Йонатан 2 0
9. Уокер Кевин 2 0
10. Куйович Эмир 1 0
11. Хольмберг Карл 1 0
12. Витри Аслак Фонн 1 0
13. Беркрот Никлас 1 0
14. Oscar Pettersson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 19.23% (5) 0 26.92% (7) 7.69% (2) 19.23% (5) 26.92% (7)
 Юргорден 15.56% (7) 13.33% (6) 15.56% (7) 15.56% (7) 11.11% (5) 28.89% (13)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар
Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Соллентуна 0:4 Юргорден Юргорден 0:1 АИК Фалькенберг 3:2 Юргорден Хеккен 0:2 Юргорден
Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Юргорден: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Юргорден 5:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 2:0 Кальмар Аллсвенскан Юргорден 0:2 Кальмар Аллсвенскан
Кальмар 0:1 Юргорден Аллсвенскан Кальмар 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Кальмар Товарищеские матчи Юргорден 0:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:4 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Кальмар Аллсвенскан Юргорден 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Юргорден Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 27 16 8 3 56 - 25 56
2. Эльфсборг 28 12 13 3 46 - 35 49
3. Юргорден 28 13 6 9 46 - 31 45
4. Хеккен 27 11 11 5 41 - 28 44
5. Норрчёпинг 27 11 7 9 52 - 41 40
6. Хаммарбю 27 10 10 7 44 - 42 40
7. Эребру 28 11 6 11 35 - 37 39
8. Мьельбю 27 10 8 9 42 - 41 38
9. АИК 28 10 8 10 28 - 30 38
10. Сириус 27 9 10 8 42 - 47 37
11. Эстерсунд 27 8 9 10 27 - 34 33
12. Варберг БоИС 27 8 7 12 38 - 41 31
13. Гётеборг 27 5 12 10 28 - 40 27
14. Кальмар 28 5 9 14 29 - 49 24
15. Фалькенберг 27 5 8 14 30 - 47 23
16. Хельсинборг 28 4 10 14 29 - 45 22
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эрикссон Магнус бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Эрикссон Магнус пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Эдвардс Кертис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 12.00 1.04
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.58 1.83
  4.55 3.55 1.86

Самый высокий коэффициент на матч «Кальмар» – «Юргорден» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальмар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Юргорден» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальмар» – «Юргорден», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 7.50 1.07 2.95 1.37 2.50 1.53 2.03 1.78 5.40 1.13 1.71 2.14 1.40 2.80 1.90 1.85 1.10 6.00 1.14 5.20 1.01 12.50 1.14 5.20 0.00 20.00 1.02 11.00
8.40 1.03 7.40 1.06 3.20 1.33 2.50 1.53 1.84 2.07 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.25
2.94 1.43 2.54 1.55 2.14 1.76 1.79 2.09 4.97 1.19 1.45 2.87 3.60 1.31 2.48 1.57 1.67 2.29 1.41 3.04 1.16 5.72 1.72 2.19 1.52 2.63 1.50 2.71 1.12 6.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.62 1.45 1.82 1.99 1.32 3.20 1.11 6.30 1.58 2.30 1.07 7.50
2.79 1.44 1.86 1.94 1.41 2.91 1.12 6.25 1.08 7.60
2.39 1.62 1.97 1.92 1.52 2.64 1.34 3.38 1.39 3.20 1.45 2.85 1.25 4.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.21 1.28 3.80
3.68 1.28 2.53 1.52 1.64 2.26 1.28 3.68 1.17 5.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Где смотреть матч Кальмар 0:3 Юргорден онлайн

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