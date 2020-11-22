Кальмар
0:3
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Юргорден
0:1
11' ГолЭдвардс Кертис
0:2
18' ГолХольмберг Карл
0:2
31' Не забитый пенальтиЭрикссон Магнус
0:3
31' ГолЭрикссон Магнус
90' Желтая карточкаКуйович Эмир
90' Желтая карточкаБергквист Дуг
16
York
Rafael
19
Янссон
Исак
30
Вайо
Томми
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 York RafaelПолузащитник
-
19 Янссон ИсакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Хёгг ЛукасВратарь
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
37 Edvin Crona
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
31'
0:2
31'
0:3
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 23
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Isak Magnusson
|5
|0.18
|2.
|Юханссон Петр
|4 (2)
|0.14
|3.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.07
|4.
|Алити Фидан
|2
|0.07
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.07
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.07
|7.
|Исраэльссон Эрик
|2
|0.07
|8.
|Edvin Crona
|2
|0.07
|9.
|Nils Froeling
|2
|0.07
|10.
|Geir Andre Herrem
|1
|0.04
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.04
|12.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.04
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|14.
|Янссон Исак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|11 (6)
|0.39
|2.
|Хольмберг Карл
|9
|0.32
|3.
|Куйович Эмир
|5
|0.18
|4.
|Йоханссон Эрик
|3
|0.11
|5.
|Эдвардс Кертис
|3
|0.11
|6.
|Витри Аслак Фонн
|2
|0.07
|7.
|Чилуфя Эдвард
|2
|0.07
|8.
|Эрикссон Магнус
|2
|0.07
|9.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0.07
|10.
|Радетинац Харис
|1
|0.04
|11.
|Беркрот Никлас
|1
|0.04
|12.
|Банда Эммануэль
|1
|0.04
|13.
|Нюхольм Йеспер
|1
|0.04
|14.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|15.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|16.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|17.
|Ринг Джонатан
|0
|0
|18.
|Ларссон Якоб
|0
|0
|19.
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромариньо Перейра
|6
|2
|2.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|3.
|Алити Фидан
|6
|0
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|4
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|4
|0
|7.
|Rafinha I
|2
|0
|8.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|9.
|York Rafael
|2
|0
|10.
|Nils Froeling
|2
|0
|11.
|Alexander Ahl Holmstroem
|2
|0
|12.
|Янссон Исак
|2
|0
|13.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|14.
|Арокойо Гбенга
|1
|0
|15.
|Ole Soederberg
|1
|0
|16.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|17.
|Isak Magnusson
|1
|0
|18.
|Carl Gustafsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ульвестад Фредрик
|8
|0
|2.
|Карлстрём Йеспер
|8
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|6
|0
|4.
|Йоханссон Эрик
|5
|0
|5.
|Радетинац Харис
|3
|0
|6.
|Эрикссон Магнус
|3
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|3
|0
|8.
|Аугустинссон Йонатан
|2
|0
|9.
|Уокер Кевин
|2
|0
|10.
|Куйович Эмир
|1
|0
|11.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|12.
|Витри Аслак Фонн
|1
|0
|13.
|Беркрот Никлас
|1
|0
|14.
|Oscar Pettersson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|19.23% (5)
|0
|26.92% (7)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
|26.92% (7)
|Юргорден
|15.56% (7)
|13.33% (6)
|15.56% (7)
|15.56% (7)
|11.11% (5)
|28.89% (13)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: +4 =9 -7Эребру 0:1 Кальмар Сириус 2:2 Кальмар Кальмар 0:0 Фалькенберг Эльфсборг 3:1 Кальмар
Кальмар 0:4 Мальмё Асарумс 1:4 Кальмар Кальмар 1:1 Варберг БоИС Гётеборг 1:2 Кальмар Кальмар 0:2 Норрчёпинг Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар
Юргорден Последние 20 матчей: +9 =4 -7Соллентуна 0:4 Юргорден Юргорден 0:1 АИК Фалькенберг 3:2 Юргорден Хеккен 0:2 Юргорден
Юргорден 4:0 Сириус Юргорден 3:2 Мальмё Хаммарбю 1:1 Юргорден Юргорден 1:2 Норрчёпинг Юргорден 0:1 ЧФР Клуж Эстерсунд 1:1 Юргорден Юргорден 2:1 Европа Юргорден 1:1 Эльфсборг Хельсинборг 3:1 Юргорден Юргорден 2:2 Гётеборг Ференцварош 2:0 Юргорден Эребру 0:3 Юргорден Юргорден 2:1 Мьельбю Юргорден 1:2 Хаммарбю Варберг БоИС 1:2 Юргорден Юргорден 3:1 Хеккен
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Юргорден: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Кальмар 0:1 Юргорден Аллсвенскан Кальмар 0:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:1 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:2 Кальмар Товарищеские матчи Юргорден 0:3 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:3 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:4 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:1 Кальмар Аллсвенскан Юргорден 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 3:2 Юргорден Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|27
|16
|8
|3
|56 - 25
|56
|2.
|Эльфсборг
|28
|12
|13
|3
|46 - 35
|49
|3.
|Юргорден
|28
|13
|6
|9
|46 - 31
|45
|4.
|Хеккен
|27
|11
|11
|5
|41 - 28
|44
|5.
|Норрчёпинг
|27
|11
|7
|9
|52 - 41
|40
|6.
|Хаммарбю
|27
|10
|10
|7
|44 - 42
|40
|7.
|Эребру
|28
|11
|6
|11
|35 - 37
|39
|8.
|Мьельбю
|27
|10
|8
|9
|42 - 41
|38
|9.
|АИК
|28
|10
|8
|10
|28 - 30
|38
|10.
|Сириус
|27
|9
|10
|8
|42 - 47
|37
|11.
|Эстерсунд
|27
|8
|9
|10
|27 - 34
|33
|12.
|Варберг БоИС
|27
|8
|7
|12
|38 - 41
|31
|13.
|Гётеборг
|27
|5
|12
|10
|28 - 40
|27
|14.
|Кальмар
|28
|5
|9
|14
|29 - 49
|24
|15.
|Фалькенберг
|27
|5
|8
|14
|30 - 47
|23
|16.
|Хельсинборг
|28
|4
|10
|14
|29 - 45
|22
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
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