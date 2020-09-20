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  3. Норвегия
Викинг
1:0
Первый тайм: 22'

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
5' Гол
Бютюки Зюмер
22'
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
26
Jefferson
De
Souza
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Ли
Андреас
7
Erikson
Lima
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Фредерикус
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
19
Ларсен
Петер-Орри
8
Карлсен
Фредрик
20
Parfait
Bizoza
38
Isak
Dybvik
22
Хеуген
Сигурд
11
Simen
Bolkan
Nordli
Викинг
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Ход матча

5'
Бютюки Зюмер
(Jefferson De Souza)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 10 (3) 0.56
2. Бютюки Зюмер 6 0.33
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.22
4. Adrian Pereira 2 0.11
5. Торстейнбё Фредерик 2 0.11
6. Kristoffer Loekberg 2 0.11
7. Белл Джо 1 0.06
8. Viljar Vevatne 1 0.06
9. Even Oestensen 1 0.06
10. Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
11. Johnny Furdal 0 0
12. Викстёль Рольф 0 0
13. Jefferson De Souza 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.61
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.17
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.17
4. Parfait Bizoza 1 0.06
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
6. Хеуген Сигурд 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Викстёль Рольф 3 0
3. Торстейнбё Фредерик 3 0
4. Бериша Ветон 2 0
5. Хёйланд Томми 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Белл Джо 2 0
8. Even Oestensen 2 0
9. Эстбе Арилд 1 0
10. Эустбё Ивен 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Niklas Fernando Nygaard Castro 5 0
2. Staale Steen Saethre 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 2 0
8. Гретарссон Даниэль 2 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
10. Узочакву Арнест 2 0
11. Simen Bolkan Nordli 2 0
12. Карлсен Фредрик 1 0
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Ли Андреас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 10.71% (3) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6) 21.43% (6) 17.86% (5)
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн
Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Олесунн 2:2 Викинг Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Кубок Олесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Викинг Первый дивизион
Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 18 15 3 0 62 - 19 48
2. Мольде 18 11 1 6 46 - 22 34
3. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
4. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
5. Русенборг 0:1 18 8 5 5 32 - 19 29
6. Кристиансунд 0:0 18 7 7 4 36 - 26 28
7. Викинг 1:0 18 7 4 7 30 - 33 25
8. Хёугесунн 1:0 18 7 3 8 19 - 25 24
9. Сарпсборг-08 18 7 2 9 21 - 25 23
10. Бранн 0:0 18 6 5 7 22 - 27 23
11. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
12. Стрёмсгодсет 0:0 18 5 6 7 26 - 35 21
13. Саннефьёрд 0:0 18 6 2 10 19 - 29 20
14. Старт 0:0 18 3 7 8 18 - 34 16
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 0:1 18 1 4 13 21 - 49 7
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Викинг
Ничья
Олесунн
1.38
8.00
7.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Викинг 1:0 Олесунн онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.85 6.00
1.15 7.20 14.00
1.36 5.65 7.60
1.48 4.76 5.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.60 1.08 5.70 1.11 4.20 1.20 2.50 1.49 2.10 1.74 2.15 1.65 1.74 2.10 1.64 2.41 1.38 2.65 1.19 3.90 1.17 4.90 1.07 8.10 1.05 8.50
6.75 1.07 6.00 1.10 3.14 1.34 2.56 1.51 1.95 1.94 1.56 2.43 1.46 2.64 1.19 4.33 1.16 4.40 1.05 7.50
16.61 1.01 15.85 1.01 6.85 1.10 5.88 1.13 3.24 1.34 2.64 1.48 1.95 1.84 1.59 2.35 1.42 2.85 1.22 4.25 1.17 4.99 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 14.57 1.02 14.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.05 1.33 2.65 1.44 1.38 2.90 1.35 3.05 1.07 7.50
4.75 1.19 3.20 1.35 1.92 1.88 1.39 2.72 1.28 3.64
4.38 1.21 3.13 1.36 1.86 1.93 1.39 2.98 1.25 3.92 1.08 7.75 1.06 8.96 1.01 17.49 1.01 17.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.52 1.78 1.97 1.47 2.65
5.90 1.13 5.30 1.16 2.43 1.56 1.87 1.94 1.45 2.75 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.50 2.58
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.55 1.45
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