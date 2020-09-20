Викинг
5:2
Конец матча
Стадион: SR-Bank Arena
Олесунн
1:0
5' ГолБютюки Зюмер
1:1
26' ПенальтиSimen Bolkan Nordli
32' Желтая карточкаВикстёль Рольф
49' Желтая карточкаHenrik Heggheim
57' Желтая карточкаБютюки Зюмер
2:1
65' ПенальтиБериша Ветон
66' Желтая карточкаErikson Lima
3:1
73' ГолБютюки Зюмер
74' Желтая карточкаХеуген Сигурд
4:1
75' ГолВикстёль Рольф
81' Желтая карточкаYlldren Ibrahimaj
4:2
82' ПенальтиХеуген Сигурд
5:2
90' ГолБелл Джо
8
Белл
Джо
14
Бериша
Ветон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Isak DybvikНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Ход матча
5'
26'
32'
49'
57'
65'
2:1
66'
73'
3:1
74'
75'
82'
4:2
90'
5:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|11 (4)
|0.61
|2.
|Бютюки Зюмер
|7
|0.39
|3.
|Ylldren Ibrahimaj
|4
|0.22
|4.
|Adrian Pereira
|2
|0.11
|5.
|Белл Джо
|2
|0.11
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0.11
|7.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.11
|8.
|Викстёль Рольф
|1
|0.06
|9.
|Viljar Vevatne
|1
|0.06
|10.
|Even Oestensen
|1
|0.06
|11.
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|12.
|Johnny Furdal
|0
|0
|13.
|Jefferson De Souza
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.61
|2.
|Simen Bolkan Nordli
|4 (1)
|0.22
|3.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3 (2)
|0.17
|4.
|Хеуген Сигурд
|2 (1)
|0.11
|5.
|Parfait Bizoza
|1
|0.06
|6.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.06
|7.
|Shaquill Sno
|0
|0
|8.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|9.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Викстёль Рольф
|4
|0
|2.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|3.
|Торстейнбё Фредерик
|3
|0
|4.
|Бериша Ветон
|2
|0
|5.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|7.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0
|8.
|Белл Джо
|2
|0
|9.
|Even Oestensen
|2
|0
|10.
|Бютюки Зюмер
|1
|0
|11.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|12.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|13.
|Henrik Heggheim
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|5
|0
|2.
|Хеуген Сигурд
|3
|1
|3.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|4.
|Shaquill Sno
|4
|0
|5.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гроннер Йонас
|2
|0
|8.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|9.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|11.
|Simen Bolkan Nordli
|2
|0
|12.
|Карлсен Фредрик
|1
|0
|13.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|14.
|Ли Андреас
|1
|0
|15.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|16.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|17.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|18.
|Erikson Lima
|1
|0
|19.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Викинг
|12.12% (4)
|9.09% (3)
|15.15% (5)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|18.18% (6)
|Олесунн
|9.09% (2)
|36.36% (8)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн
Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн
Последние игры между собой
Викинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Мольде
|18
|11
|1
|6
|46 - 22
|34
|3.
|Одд
|1:0
|18
|11
|1
|6
|31 - 24
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|18
|7
|2
|9
|21 - 25
|23
|9.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|10.
|Стабек
|0:1
|18
|5
|7
|6
|23 - 27
|22
|11.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|6
|7
|26 - 35
|21
|13.
|Саннефьёрд
|18
|6
|2
|10
|19 - 29
|20
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.60
|1.08
|5.70
|1.11
|3.75
|1.25
|2.50
|1.49
|2.10
|1.74
|1.60
|2.25
|1.74
|2.10
|1.64
|2.41
|1.15
|5.00
|1.19
|3.90
|1.87
|1.87
|1.07
|8.10
|1.13
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.75
|1.07
|6.00
|1.10
|3.14
|1.34
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.95
|1.94
|—
|—
|1.56
|2.43
|1.46
|2.64
|1.19
|4.33
|1.16
|4.40
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|16.61
|1.01
|15.85
|1.01
|6.85
|1.10
|5.88
|1.13
|3.24
|1.34
|2.64
|1.48
|—
|—
|1.95
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.35
|1.42
|2.85
|1.22
|4.25
|1.17
|4.99
|1.07
|8.30
|1.06
|8.96
|1.02
|14.57
|1.02
|14.96