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  2. Матчи
  3. Норвегия
Викинг
5:2
Конец матча

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
5' Гол
Бютюки Зюмер
1:1
26' Пенальти
Simen Bolkan Nordli
32' Желтая карточка
Викстёль Рольф
49' Желтая карточка
Henrik Heggheim
57' Желтая карточка
Бютюки Зюмер
2:1
65' Пенальти
Бериша Ветон
66' Желтая карточка
Erikson Lima
3:1
73' Гол
Бютюки Зюмер
74' Желтая карточка
Хеуген Сигурд
4:1
75' Гол
Викстёль Рольф
81' Желтая карточка
Ylldren Ibrahimaj
4:2
82' Пенальти
Хеуген Сигурд
5:2
90' Гол
Белл Джо
90'+4
1
Эустбё
Ивен
3
Viljar
Vevatne
35
Henrik
Heggheim
5
Андрессон
Аксель
23
Викстёль
Рольф
20
Ylldren
Ibrahimaj
8
Белл
Джо
9
Торстейнбё
Фредерик
26
Jefferson
De
Souza
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
1
Ли
Андреас
7
Erikson
Lima
39
Карамоко
Бенджамин
6
Клинкенберг
Фредерикус
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
19
Ларсен
Петер-Орри
8
Карлсен
Фредрик
20
Parfait
Bizoza
38
Isak
Dybvik
22
Хеуген
Сигурд
11
Simen
Bolkan
Nordli
Викинг
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Ход матча

5'
Бютюки Зюмер
(Jefferson De Souza)
1:0
26'
1:1
Simen Bolkan Nordli
32'
Викстёль Рольф
 
49'
Henrik Heggheim
 
57'
Бютюки Зюмер
 
62'
Де Ланлай Янн-Эрик
Jefferson De Souza
 
65'
Бериша Ветон
2:1
66'
 
Erikson Lima
73'
Бютюки Зюмер
3:1
74'
 
Хеуген Сигурд
75'
Викстёль Рольф
(Де Ланлай Янн-Эрик)
4:1
78'
 
Бютюки Зюмер
Карлсен Фредрик
78'
 
Узочакву Арнест
Even Oestensen
78'
 
Бериша Ветон
Simen Bolkan Nordli
78'
 
Markus Seehusen Karlsbakk
Хёйланд Томми
78'
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Торстейнбё Фредерик
 
81'
Ylldren Ibrahimaj
 
82'
4:2
Хеуген Сигурд
89'
 
Ylldren Ibrahimaj
Ларсен Петер-Орри
89'
 
Гроннер Йонас
Sondre Auklend
89'
 
Vetle Fiskerstrand
Isak Dybvik
90'
Белл Джо
5:2
90'
 
Haavard Breivik
Parfait Bizoza

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 11 (4) 0.61
2. Бютюки Зюмер 7 0.39
3. Ylldren Ibrahimaj 4 0.22
4. Adrian Pereira 2 0.11
5. Белл Джо 2 0.11
6. Торстейнбё Фредерик 2 0.11
7. Kristoffer Loekberg 2 0.11
8. Викстёль Рольф 1 0.06
9. Viljar Vevatne 1 0.06
10. Even Oestensen 1 0.06
11. Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
12. Johnny Furdal 0 0
13. Jefferson De Souza 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.61
2. Simen Bolkan Nordli 4 (1) 0.22
3. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.17
4. Хеуген Сигурд 2 (1) 0.11
5. Parfait Bizoza 1 0.06
6. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Викинг
# Игрок      
1. Викстёль Рольф 4 0
2. Viljar Vevatne 3 0
3. Торстейнбё Фредерик 3 0
4. Бериша Ветон 2 0
5. Хёйланд Томми 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Ylldren Ibrahimaj 2 0
8. Белл Джо 2 0
9. Even Oestensen 2 0
10. Бютюки Зюмер 1 0
11. Эстбе Арилд 1 0
12. Эустбё Ивен 1 0
13. Henrik Heggheim 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Niklas Fernando Nygaard Castro 5 0
2. Хеуген Сигурд 3 1
3. Staale Steen Saethre 4 0
4. Shaquill Sno 4 0
5. Parfait Bizoza 4 0
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 2 0
8. Гретарссон Даниэль 2 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
10. Узочакву Арнест 2 0
11. Simen Bolkan Nordli 2 0
12. Карлсен Фредрик 1 0
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Ли Андреас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Erikson Lima 1 0
19. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Викинг 12.12% (4) 9.09% (3) 15.15% (5) 18.18% (6) 27.27% (9) 18.18% (6)
 Олесунн 9.09% (2) 36.36% (8) 18.18% (4) 4.55% (1) 13.64% (3) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 0:2 Абердин Кристиансунд 3:5 Викинг Викинг 3:2 Мольде Стрёмсгодсет 0:2 Викинг
Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 0:1 Сарпсборг-08 Старт 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн
Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн

Последние игры между собой

Викинг: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Олесунн: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Олесунн 2:2 Викинг Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Кубок Олесунн 2:2 Викинг Товарищеские матчи Олесунн 1:3 Викинг Первый дивизион
Викинг 0:2 Олесунн Первый дивизион Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Викинг 2:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 4:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:4 Викинг Типпелиген Викинг 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Викинг Типпелиген Викинг 1:3 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 2:2 Олесунн Товарищеские матчи Викинг 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Викинг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 18 16 2 0 65 - 20 50
2. Мольде 18 11 1 6 46 - 22 34
3. Одд 1:0 18 11 1 6 31 - 24 34
4. Русенборг 18 9 5 4 34 - 19 32
5. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
6. Кристиансунд 18 8 6 4 38 - 27 30
7. Викинг 18 7 4 7 34 - 35 25
8. Сарпсборг-08 18 7 2 9 21 - 25 23
9. Бранн 18 6 4 8 23 - 30 22
10. Стабек 0:1 18 5 7 6 23 - 27 22
11. Хёугесунн 18 6 3 9 19 - 27 21
12. Стрёмсгодсет 18 5 6 7 26 - 35 21
13. Саннефьёрд 18 6 2 10 19 - 29 20
14. Старт 18 3 6 9 19 - 36 15
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 18 1 4 13 23 - 53 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Викстёль Рольф получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Simen Bolkan Nordli из команды Олесунн забивает с точки!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SR-Bank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.85 6.00
1.95 2.55 5.70
1.36 5.65 7.60
1.48 4.76 5.93

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.60 1.08 5.70 1.11 3.75 1.25 2.50 1.49 2.10 1.74 1.60 2.25 1.74 2.10 1.64 2.41 1.15 5.00 1.19 3.90 1.87 1.87 1.07 8.10 1.13 5.40
6.75 1.07 6.00 1.10 3.14 1.34 2.56 1.51 1.95 1.94 1.56 2.43 1.46 2.64 1.19 4.33 1.16 4.40 1.05 7.50
16.61 1.01 15.85 1.01 6.85 1.10 5.88 1.13 3.24 1.34 2.64 1.48 1.95 1.84 1.59 2.35 1.42 2.85 1.22 4.25 1.17 4.99 1.07 8.30 1.06 8.96 1.02 14.57 1.02 14.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
3.05 1.33 2.65 1.44 1.38 2.90 1.52 2.42 1.04 9.00
4.75 1.19 3.20 1.35 1.92 1.88 1.39 2.72 1.28 3.64
4.38 1.21 3.13 1.36 1.86 1.93 1.39 2.98 1.25 3.92 1.08 7.75 1.06 8.96 1.01 17.49 1.01 17.17
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.52 1.78 1.97 1.47 2.65
5.90 1.13 5.30 1.16 2.43 1.56 1.87 1.94 1.45 2.75 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
1.50 2.58
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.55 1.45
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