  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Бранн
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Будё-Глимт
0'
19' Желтая карточка
Фет Сондре
21'
1
Опдаль
Хокон
19
Твейта
Йон-Хельге
25
Ole
Kolskogen
3
Форрен
Вегард
21
Кристиансен
Рубен
29
Бармен
Кристоффер
23
Daniel
A.
Pedersen
9
Странд
Петтер
16
Тейлор
Роберт
5
Грогор
Томас
11
Daouda
Bamba
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
2
Лоде
Мариус
18
Brede
Mathias
Moe
5
Бьёркан
Фредрик
Андре
19
Фет
Сондре
7
Берг
Патрик
14
Салтнес
Ульрик
10
Синкернагель
Филип
8
Бонифасе
Виктор
11
Хёуге
Йенс
Бранн
4-2-3-1
Будё-Глимт
4-3-3

Ход матча

19'
 
Фет Сондре

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.44
2. Daouda Bamba 4 0.22
3. Тейлор Роберт 3 0.17
4. Странд Петтер 2 0.11
5. Daniel A. Pedersen 2 0.11
6. Бармен Кристоффер 1 (1) 0.06
7. Твейта Йон-Хельге 1 0.06
8. Erland Hustad 1 0.06
9. Хауген Фредрик 0 0
10. Тенисте Тайо 0 0
11. Форрен Вегард 0 0
12. Кристиансен Рубен 0 0
13. Грогор Томас 0 0
Будё-Глимт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хёуге Йенс 13 (3) 0.72
2. Синкернагель Филип 11 (3) 0.61
3. Юнкер Каспер 11 0.61
4. Салтнес Ульрик 8 0.44
5. Бонифасе Виктор 6 0.33
6. Берг Патрик 4 0.22
7. Фет Сондре 2 0.11
8. Sammy Skytte 2 0.11
9. Хейбротен Мариус 1 0.06
10. Сольбаккен Ола 1 0.06
11. Лоде Мариус 1 0.06
12. Бьёркан Фредрик Андре 0 0
13. Brede Mathias Moe 0 0

Карточки

Бранн
# Игрок      
1. Ордагич Амер 4 0
2. Форрен Вегард 3 0
3. Кумсан Джилберт 3 0
4. Акоста Бисмарк 3 0
5. Аамада Али 2 0
6. Бармен Кристоффер 2 0
7. Странд Петтер 2 0
8. Daouda Bamba 2 0
9. Erland Hustad 2 0
10. Ole Kolskogen 2 0
11. Тенисте Тайо 1 0
12. Кристиансен Рубен 1 0
13. Daniel A. Pedersen 1 0
14. Тейлор Роберт 1 0
Будё-Глимт
# Игрок      
1. Лоде Мариус 3 0
2. Фет Сондре 3 0
3. Синкернагель Филип 2 0
4. Хейбротен Мариус 2 0
5. Бьёркан Фредрик Андре 2 0
6. Хёуге Йенс 2 0
7. Бонифасе Виктор 2 0
8. Смитс Джошуа 1 0
9. Салтнес Ульрик 1 0
10. Фооснес Александер 1 0
11. Юнкер Каспер 1 0
12. Берг Патрик 1 0
13. Sammy Skytte 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бранн 31.82% (7) 0 13.64% (3) 22.73% (5) 18.18% (4) 13.64% (3)
 Будё-Глимт 8.33% (5) 20% (12) 21.67% (13) 26.67% (16) 11.67% (7) 11.67% (7)

Предыдущие игры

Бранн Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален
Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис
Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт

Последние игры между собой

Бранн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Будё-Глимт 5:0 Бранн Типпелиген Бранн 1:1 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:2 Бранн Типпелиген Будё-Глимт 2:0 Бранн Товарищеские матчи
Будё-Глимт 2:2 Бранн Типпелиген Бранн 2:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 1:3 Бранн Типпелиген Бранн 1:0 Будё-Глимт Типпелиген Будё-Глимт 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 0:0 18 15 3 0 62 - 19 48
2. Мольде 18 11 1 6 46 - 22 34
3. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
4. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
5. Русенборг 0:1 18 8 5 5 32 - 19 29
6. Кристиансунд 0:0 18 7 7 4 36 - 26 28
7. Викинг 1:0 18 7 4 7 30 - 33 25
8. Хёугесунн 1:0 18 7 3 8 19 - 25 24
9. Сарпсборг-08 18 7 2 9 21 - 25 23
10. Бранн 0:0 18 6 5 7 22 - 27 23
11. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
12. Стрёмсгодсет 0:0 18 5 6 7 26 - 35 21
13. Саннефьёрд 0:0 18 6 2 10 19 - 29 20
14. Старт 0:0 18 3 7 8 18 - 34 16
15. Мьёндален 18 4 2 12 13 - 30 14
16. Олесунн 0:1 18 1 4 13 21 - 49 7
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Фет Сондре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Brann Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Бранн
Ничья
Будё-Глимт
5.45
4.95
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бранн 0:0 Будё-Глимт онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.30 4.60 1.55
5.30 4.80 1.53
5.08 4.38 1.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
6.50 1.07 5.60 1.12 3.18 1.33 2.59 1.50 1.97 1.92 1.57 2.40 1.40 2.86 1.18 4.33 1.13 4.95 1.04 7.80
14.88 1.02 14.07 1.02 6.17 1.12 5.18 1.16 2.98 1.39 2.37 1.58 1.82 1.98 1.49 2.61 1.35 3.18 1.17 4.99 1.14 5.62 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 16.60 1.01 16.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.65 1.19 3.26 1.34 1.85 1.95 1.40 2.95 1.26 3.85
4.13 1.23 2.89 1.41 1.77 2.04 1.34 3.24 1.22 4.25 1.06 8.96 1.05 9.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.13 4.90 1.17 2.38 1.58 1.77 2.05 1.46 2.72 1.18 4.85

Обе забьют

Основное время
Букмекер Да Нет
1.51 2.55
Рейтинг букмекеров
1
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
2
Бонус: 15 000 ₽
Обзор
Играть
3
Бонус: 5 000 ₽
Обзор
Играть
4
Бонус: 10 000 ₽
Обзор
Играть
5
Бонус: 1 000 ₽
Обзор
Играть
6
Бонус: 19 500 ₽
Обзор
Играть
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный