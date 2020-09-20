Бранн
1:3
Конец матча
Стадион: Бранн Зрители: 200
Будё-Глимт
19' Желтая карточкаФет Сондре
45' Желтая карточкаБармен Кристоффер
0:1
51' ГолСинкернагель Филип
0:2
67' ГолСинкернагель Филип
0:3
71' ГолХёуге Йенс
1:3
78' ГолГрогор Томас
90' Желтая карточкаБонифасе Виктор
11
Daouda
Bamba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
-
30 Аамада АлиВратарь
- Защитник
-
-
-
34 Sondre Eide
-
-
41 Mikal Kvinge
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Фет СондреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Свеен ОлеНападающий
-
-
23 Elias Hagen
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
Ход матча
19'
51'
0:1
67'
71'
0:3
78'
1:3
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
3 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.44
|2.
|Daouda Bamba
|4
|0.22
|3.
|Тейлор Роберт
|3
|0.17
|4.
|Странд Петтер
|2
|0.11
|5.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.11
|6.
|Бармен Кристоффер
|1 (1)
|0.06
|7.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.06
|8.
|Грогор Томас
|1
|0.06
|9.
|Erland Hustad
|1
|0.06
|10.
|Хауген Фредрик
|0
|0
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хёуге Йенс
|14 (3)
|0.78
|2.
|Синкернагель Филип
|13 (3)
|0.72
|3.
|Юнкер Каспер
|11
|0.61
|4.
|Салтнес Ульрик
|8
|0.44
|5.
|Бонифасе Виктор
|6
|0.33
|6.
|Берг Патрик
|4
|0.22
|7.
|Фет Сондре
|2
|0.11
|8.
|Sammy Skytte
|2
|0.11
|9.
|Хейбротен Мариус
|1
|0.06
|10.
|Сольбаккен Ола
|1
|0.06
|11.
|Лоде Мариус
|1
|0.06
|12.
|Бьёркан Фредрик Андре
|0
|0
|13.
|Brede Mathias Moe
|0
|0
|14.
|Сампстед Альфонс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ордагич Амер
|4
|0
|2.
|Форрен Вегард
|3
|0
|3.
|Бармен Кристоффер
|3
|0
|4.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|5.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|6.
|Аамада Али
|2
|0
|7.
|Странд Петтер
|2
|0
|8.
|Daouda Bamba
|2
|0
|9.
|Erland Hustad
|2
|0
|10.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|11.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|12.
|Кристиансен Рубен
|1
|0
|13.
|Daniel A. Pedersen
|1
|0
|14.
|Тейлор Роберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фет Сондре
|4
|0
|2.
|Лоде Мариус
|3
|0
|3.
|Бонифасе Виктор
|3
|0
|4.
|Синкернагель Филип
|2
|0
|5.
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|6.
|Бьёркан Фредрик Андре
|2
|0
|7.
|Хёуге Йенс
|2
|0
|8.
|Смитс Джошуа
|1
|0
|9.
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|10.
|Фооснес Александер
|1
|0
|11.
|Юнкер Каспер
|1
|0
|12.
|Берг Патрик
|1
|0
|13.
|Sammy Skytte
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бранн
|30.43% (7)
|0
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|Будё-Глимт
|7.94% (5)
|19.05% (12)
|20.63% (13)
|26.98% (17)
|14.29% (9)
|11.11% (7)
Предыдущие игры
Бранн Последние 20 матчей: + = -Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален
Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн Бранн 1:2 Русенборг Олесунн 2:2 Бранн Бранн 3:0 Викинг Хёугесунн 1:2 Бранн Мольде 3:2 Бранн Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 3:0 Бранн
Будё-Глимт Последние 20 матчей: + = -Будё-Глимт 3:1 Жальгирис Будё-Глимт 6:1 Одд Сарпсборг-08 0:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Кауно Жальгирис
Будё-Глимт 6:0 Старт Саннефьёрд 1:2 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стабек 2:2 Будё-Глимт Будё-Глимт 3:1 Мольде Мьёндален 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Кристиансунд Олесунн 1:6 Будё-Глимт Будё-Глимт 5:0 Бранн Одд 0:4 Будё-Глимт Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Русенборг 2:3 Будё-Глимт Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Викинг 2:4 Будё-Глимт Волеренга 1:0 Будё-Глимт
Последние игры между собой
Бранн: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Будё-Глимт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|18
|16
|2
|0
|65 - 20
|50
|2.
|Мольде
|18
|11
|1
|6
|46 - 22
|34
|3.
|Одд
|1:0
|18
|11
|1
|6
|31 - 24
|34
|4.
|Русенборг
|18
|9
|5
|4
|34 - 19
|32
|5.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|6.
|Кристиансунд
|18
|8
|6
|4
|38 - 27
|30
|7.
|Викинг
|18
|7
|4
|7
|34 - 35
|25
|8.
|Сарпсборг-08
|18
|7
|2
|9
|21 - 25
|23
|9.
|Бранн
|18
|6
|4
|8
|23 - 30
|22
|10.
|Стабек
|0:1
|18
|5
|7
|6
|23 - 27
|22
|11.
|Хёугесунн
|18
|6
|3
|9
|19 - 27
|21
|12.
|Стрёмсгодсет
|18
|5
|6
|7
|26 - 35
|21
|13.
|Саннефьёрд
|18
|6
|2
|10
|19 - 29
|20
|14.
|Старт
|18
|3
|6
|9
|19 - 36
|15
|15.
|Мьёндален
|18
|4
|2
|12
|13 - 30
|14
|16.
|Олесунн
|18
|1
|4
|13
|23 - 53
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.50
|1.07
|5.60
|1.12
|3.18
|1.33
|2.59
|1.50
|1.97
|1.92
|1.57
|2.40
|1.40
|2.86
|1.18
|4.33
|1.13
|4.95
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|14.88
|1.02
|14.07
|1.02
|6.17
|1.12
|5.18
|1.16
|2.98
|1.39
|2.37
|1.58
|1.82
|1.98
|1.49
|2.61
|1.35
|3.18
|1.17
|4.99
|1.14
|5.62
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|1.01
|16.60
|1.01
|16.96