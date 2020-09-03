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Коламбус Кру
1:0
Конец матча

Стадион:
Филадельфия Юнион
0'
42' Желтая карточка
Монтейру Жамиру
52' Желтая карточка
Менса Джонатан
54' Желтая карточка
Бедойя Алехандро
1:0
55' Гол
Селараян Лукас
90'+5
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
3
Уильямс
Джош
19
Валенсуэла
Мильтон
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
7
Сантуш
Педру
10
Селараян
Лукас
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
18
Блэйк
Андре
28
Гэддис
Рэймон
3
Эллиотт
Джек
4
Маккензи
Марк
15
Мбезо
Оливье
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
10
Монтейру
Жамиру
22
Ааронсон
Бренден
17
Сантос
Сержио
II
23
Пржибылко
Каспер
Коламбус Кру
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-3-1-2

Ход матча

42'
 
Монтейру Жамиру
52'
Менса Джонатан
 
54'
 
Бедойя Алехандро
55'
Селараян Лукас
(Сантуш Педру)
1:0
62'
 
Кривэлл Уоррен
Бедойя Алехандро
62'
 
Илсиньо Перейра
Ааронсон Бренден
70'
Этьенн Дерик
Мохтар Юнес
 
75'
 
Вутен Эндрю
Сантос Сержио II
75'
 
Реал Мэттью
Мбезо Оливье
80'
Ади Фанендо
Зардес Гьяси
 
88'
 
Фонтана Энтони
Мартинес Хосе Андрес
90'
Эйлаш Фатей
Селараян Лукас
 

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 4 0.57
2. Селараян Лукас 3 0.43
3. Мохтар Юнес 2 0.29
4. Этьенн Дерик 1 0.14
5. Нэйджби Дарлингтон 1 0.14
6. Сантуш Педру 0 0
7. Валенсуэла Мильтон 0 0
8. Хименес Эктор 0 0
Филадельфия Юнион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пржибылко Каспер 4 0.57
2. Бедойя Алехандро 1 0.14
3. Ааронсон Бренден 1 0.14
4. Илсиньо Перейра 1 0.14
5. Вагнер Кай 1 0.14
6. Сантос Сержио II 1 0.14
7. Гэддис Рэймон 0 0
8. Мартинес Хосе Андрес 0 0

Карточки

Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 2 0
2. Валенсуэла Мильтон 2 0
3. Ром Элой 1 0
4. Сантуш Педру 1 0
5. Мохтар Юнес 1 0
6. Хименес Эктор 1 0
7. Уильямс Джош 1 0
8. Artur Moraes III 1 0
9. Диас Луис III 1 0
Филадельфия Юнион
# Игрок      
1. Монтейру Жамиру 4 0
2. Мартинес Хосе Андрес 3 0
3. Бедойя Алехандро 2 0
4. Глеснес Якоб 2 0
5. Илсиньо Перейра 1 0
6. Гэддис Рэймон 1 0
7. Кривэлл Уоррен 1 0
8. Эллиотт Джек 1 0
9. Маккензи Марк 1 0
10. Мбезо Оливье 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коламбус Кру 0 50% (5) 0 30% (3) 0 20% (2)
 Филадельфия Юнион 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 0 44.44% (4) 0

Предыдущие игры

Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -
Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -
Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед

Последние игры между собой

Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 3:2 Филадельфия Юнион МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Монтейру Жамиру получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.15 5.70 32.00
1.71 3.94 4.75
2.00 3.73 3.55
1.24 5.33 21.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.40 1.18 9.20 1.05 1.65 2.15 2.95 1.37 1.08 7.00 1.78 2.04 1.59 2.41 1.13 5.40 1.17 4.70 1.02 11.00 1.03 9.70 1.03 10.00
10.25 1.01 9.40 1.03 3.78 1.26 2.91 1.39 2.07 1.84 1.57 2.38 1.36 2.94 1.16 4.75 1.11 5.30 1.02 9.30
9.29 1.05 8.29 1.06 3.83 1.24 3.12 1.36 2.12 1.75 1.67 2.25 1.43 2.84 1.20 4.16 1.15 4.70 1.06 8.58 1.05 9.29
5.45 1.17 3.48 1.33 2.41 1.61 1.42 2.96 1.24 4.29 1.87 2.01 1.54 2.57 1.39 3.12 1.79 2.10 1.56 2.52 1.48 2.75 1.19 5.03 1.13 6.37
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.30 3.30 2.00 1.81 1.20 4.20 1.13 5.10 1.02 11.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
3.17 1.35 2.15 1.73 1.52 2.56 1.16 4.60 1.11 5.32 1.02 12.69
1.95 1.93 1.61 2.41 1.27 3.91 1.64 2.34 1.45 2.85
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
1.68 2.15
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
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