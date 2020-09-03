Коламбус Кру
1:0
Конец матча
Стадион: Мэйпфре
Филадельфия Юнион
42' Желтая карточкаМонтейру Жамиру
52' Желтая карточкаМенса Джонатан
54' Желтая карточкаБедойя Алехандро
1:0
55' ГолСелараян Лукас
1
Ром
Элой
34
Мохтар
Юнес
11
Зардес
Гьяси
18
Блэйк
Андре
15
Мбезо
Оливье
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
26 Эйлаш ФатейПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
32 Реал МэттьюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Тёрнер КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Де Врис ДжекПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
Ход матча
42'
52'
54'
55'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|4
|0.57
|2.
|Селараян Лукас
|3
|0.43
|3.
|Мохтар Юнес
|2
|0.29
|4.
|Этьенн Дерик
|1
|0.14
|5.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.14
|6.
|Сантуш Педру
|0
|0
|7.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|8.
|Хименес Эктор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пржибылко Каспер
|4
|0.57
|2.
|Бедойя Алехандро
|1
|0.14
|3.
|Ааронсон Бренден
|1
|0.14
|4.
|Илсиньо Перейра
|1
|0.14
|5.
|Вагнер Кай
|1
|0.14
|6.
|Сантос Сержио II
|1
|0.14
|7.
|Гэддис Рэймон
|0
|0
|8.
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|2
|0
|2.
|Валенсуэла Мильтон
|2
|0
|3.
|Ром Элой
|1
|0
|4.
|Сантуш Педру
|1
|0
|5.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|6.
|Хименес Эктор
|1
|0
|7.
|Уильямс Джош
|1
|0
|8.
|Artur Moraes III
|1
|0
|9.
|Диас Луис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Монтейру Жамиру
|4
|0
|2.
|Мартинес Хосе Андрес
|3
|0
|3.
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|4.
|Глеснес Якоб
|2
|0
|5.
|Илсиньо Перейра
|1
|0
|6.
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|7.
|Кривэлл Уоррен
|1
|0
|8.
|Эллиотт Джек
|1
|0
|9.
|Маккензи Марк
|1
|0
|10.
|Мбезо Оливье
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коламбус Кру
|0
|50% (5)
|0
|30% (3)
|0
|20% (2)
|Филадельфия Юнион
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|44.44% (4)
|0
Предыдущие игры
Коламбус Кру Последние 20 матчей: + = -Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед
Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Торонто 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Ванкувер Уайткэпс 1:1 Коламбус Кру Атланта Юнайтед 1:3 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Цинциннати 1:3 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:2 Торонто Коламбус Кру 2:2 Цинциннати Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 2:3 Коламбус Кру
Филадельфия Юнион Последние 20 матчей: + = -Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:2 Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 1:0 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион 1:1 Орландо Сити Филадельфия Юнион 2:1 Интер Майами Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес 3:3 Филадельфия Юнион Даллас 2:0 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 2:0 Филадельфия Юнион Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Филадельфия Юнион 3:1 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед
Последние игры между собой
Коламбус Кру: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Филадельфия Юнион: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:2 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:2 Коламбус Кру МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 4:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 1:1 Коламбус Кру Товарищеские матчи Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 2:3 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион МЛС Филадельфия Юнион 3:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 1:1 Филадельфия Юнион МЛС Коламбус Кру 3:2 Филадельфия Юнион МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|5.70
|32.00
|1.71
|3.94
|4.75
|2.00
|3.73
|3.55
|1.24
|5.33
|21.51
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.40
|1.18
|9.20
|1.05
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.78
|2.04
|1.59
|2.41
|—
|—
|1.13
|5.40
|1.17
|4.70
|1.02
|11.00
|1.03
|9.70
|1.03
|10.00
|10.25
|1.01
|9.40
|1.03
|—
|—
|3.78
|1.26
|—
|—
|2.91
|1.39
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.57
|2.38
|—
|—
|1.36
|2.94
|1.16
|4.75
|1.11
|5.30
|1.02
|9.30
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.29
|1.06
|—
|—
|3.83
|1.24
|—
|—
|3.12
|1.36
|—
|—
|2.12
|1.75
|—
|—
|1.67
|2.25
|—
|—
|1.43
|2.84
|1.20
|4.16
|1.15
|4.70
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|5.45
|1.17
|3.48
|1.33
|2.41
|1.61
|1.42
|2.96
|1.24
|4.29
|1.87
|2.01
|1.54
|2.57
|1.39
|3.12
|1.79
|2.10
|1.56
|2.52
|1.48
|2.75
|1.19
|5.03
|—
|—
|1.13
|6.37
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.30
|3.30
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.20
|4.20
|1.13
|5.10
|1.02
|11.00
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.16
|5.20
|1.11
|6.45
|—
|—
|3.17
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.73
|—
|—
|1.52
|2.56
|1.16
|4.60
|1.11
|5.32
|1.02
|12.69
|1.95
|1.93
|1.61
|2.41
|1.27
|3.91
|1.64
|2.34
|1.45
|2.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—