Спортинг Канзас-Сити
Позже
Стадион: Children's Mercy Park
Миннесота Юнайтед
29
Мелия
Тим
36
Мартинш
Луиш
17
Кинда
Гади
11
Шелтон
Кири
4
Аха
Хосе
41
Муса
Джеймс
23
Тойе
Мейсон
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шелтон КириНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Смит ГрэмЗащитник
- Защитник
-
13 Диа Амаду IIЗащитник
-
75 Кузэйн ВанПолузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Тойе МейсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
-
11 Хакон ТомасПолузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелтон Кири
|3
|0.38
|2.
|Кинда Гади
|2
|0.25
|3.
|Рассел Джонни
|2
|0.25
|4.
|Пулидо Алан
|1 (1)
|0.13
|5.
|Жерсу Фернандеш
|1
|0.13
|6.
|Зуси Грэм
|1
|0.13
|7.
|Уртадо Эрик
|1
|0.13
|8.
|Бузио Джанлука
|1
|0.13
|9.
|Линдси Джейлин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Молино Кевин
|3 (1)
|0.38
|2.
|Лод Робин
|2
|0.25
|3.
|Финлей Итан
|2
|0.25
|4.
|Дотсон Хассани
|1
|0.13
|5.
|Хейс Джекори
|1
|0.13
|6.
|Тойе Мейсон
|1
|0.13
|7.
|Гаспер Чейз
|1
|0.13
|8.
|Грегуш Ян
|0
|0
|9.
|Метанир Ромен
|0
|0
|10.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кинда Гади
|2
|1
|2.
|Бузио Джанлука
|3
|0
|3.
|Пулидо Алан
|2
|0
|4.
|Санчес Илье
|2
|0
|5.
|Смит Грэм
|2
|0
|6.
|Мелия Тим
|0
|1
|7.
|Эспиноза Роджер
|1
|0
|8.
|Дюк Кэмерон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|4
|0
|2.
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|3.
|Гаспер Чейз
|3
|0
|4.
|Метанир Ромен
|1
|1
|5.
|Алонсо Освальдо
|2
|0
|6.
|Лод Робин
|2
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|0
|8.
|Амарилья Луис
|1
|0
|9.
|Хакон Томас
|1
|0
|10.
|Дотсон Хассани
|1
|0
|11.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Канзас-Сити
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Миннесота Юнайтед
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед
Последние игры между собой
Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.80
|1.11
|5.00
|1.15
|2.80
|1.40
|2.15
|1.70
|2.30
|1.62
|1.97
|1.83
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.31
|3.25
|1.15
|5.00
|1.12
|5.70
|1.04
|9.50
|—
|—
|19.25
|1.00
|18.00
|1.01
|6.30
|1.12
|5.25
|1.17
|2.95
|1.45
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.78
|2.06
|—
|—
|1.46
|2.76
|1.33
|3.36
|1.13
|6.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.64
|1.03
|11.30
|1.04
|4.69
|1.17
|3.98
|1.24
|2.49
|1.57
|—
|—
|1.98
|1.89
|—
|—
|1.61
|2.40
|—
|—
|1.32
|3.42
|1.24
|3.97
|1.09
|6.27
|1.08
|6.81
|1.03
|13.38
|1.03
|13.88
|—
|—
|—
|—
|6.88
|1.12
|—
|—
|2.98
|1.42
|2.67
|1.51
|2.34
|1.65
|2.00
|1.88
|1.78
|2.11
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.32
|3.57
|—
|—
|1.13
|6.73
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.80
|1.41
|—
|—
|1.74
|2.10
|—
|—
|1.30
|3.35
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.25
|1.22
|—
|—
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.32
|1.18
|4.90
|—
|—
|—
|—
|3.61
|1.29
|—
|—
|2.49
|1.57
|—
|—
|1.65
|2.32
|—
|—
|1.24
|3.98
|1.16
|4.81
|1.04
|11.30
|1.03
|12.64
|—
|—
|3.59
|1.32
|2.89
|1.45
|2.09
|1.82
|1.75
|2.17
|1.52
|2.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—