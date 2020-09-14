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Спортинг Канзас-Сити
 
Позже

Стадион:
Миннесота Юнайтед
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
36
Мартинш
Луиш
27
Бузио
Джанлука
7
Рассел
Джонни
21
Эрнандес
Фелипе
17
Кинда
Гади
12
Жерсу
Фернандеш
11
Шелтон
Кири
97
Сен
Клер
Дейн
21
Дибасси
Бакай
4
Аха
Хосе
15
Боксолл
Михаэл
41
Муса
Джеймс
8
Грегуш
Ян
31
Дотсон
Хассани
5
Хейс
Джекори
94
Хэрстон
Марлон
23
Тойе
Мейсон
44
Эдвардс
Рахим
Спортинг Канзас-Сити
4-1-4-1
Миннесота Юнайтед
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 3 0.38
2. Кинда Гади 2 0.25
3. Рассел Джонни 2 0.25
4. Пулидо Алан 1 (1) 0.13
5. Жерсу Фернандеш 1 0.13
6. Зуси Грэм 1 0.13
7. Уртадо Эрик 1 0.13
8. Бузио Джанлука 1 0.13
9. Линдси Джейлин 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 3 (1) 0.38
2. Лод Робин 2 0.25
3. Финлей Итан 2 0.25
4. Дотсон Хассани 1 0.13
5. Хейс Джекори 1 0.13
6. Тойе Мейсон 1 0.13
7. Гаспер Чейз 1 0.13
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Кинда Гади 2 1
2. Бузио Джанлука 3 0
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Эспиноза Роджер 1 0
8. Дюк Кэмерон 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 4 0
2. Боксолл Михаэл 3 0
3. Гаспер Чейз 3 0
4. Метанир Ромен 1 1
5. Алонсо Освальдо 2 0
6. Лод Робин 2 0
7. Грегуш Ян 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0
11. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Миннесота Юнайтед 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Спортинг Канзас-Сити
Ничья
Миннесота Юнайтед
1.73
5.09
6.15
Все Коэффициенты
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Видеотрансляция

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.90 6.00
1.50 4.85 5.65
1.73 4.02 4.37
1.49 5.09 6.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.80 1.11 5.00 1.15 2.80 1.40 2.15 1.70 2.30 1.62 1.97 1.83 1.77 2.05 1.44 2.70 1.31 3.25 1.15 5.00 1.12 5.70 1.04 9.50
19.25 1.00 18.00 1.01 6.30 1.12 5.25 1.17 2.95 1.45 2.29 1.64 1.78 2.06 1.46 2.76 1.33 3.36 1.13 6.20
12.64 1.03 11.30 1.04 4.69 1.17 3.98 1.24 2.49 1.57 1.98 1.89 1.61 2.40 1.32 3.42 1.24 3.97 1.09 6.27 1.08 6.81 1.03 13.38 1.03 13.88
6.88 1.12 2.98 1.42 2.67 1.51 2.34 1.65 2.00 1.88 1.78 2.11 1.61 2.41 1.32 3.57 1.13 6.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.80 1.41 1.74 2.10 1.30 3.35
4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.18 4.90
3.61 1.29 2.49 1.57 1.65 2.32 1.24 3.98 1.16 4.81 1.04 11.30 1.03 12.64
3.59 1.32 2.89 1.45 2.09 1.82 1.75 2.17 1.52 2.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.40 1.15 4.45 1.21 2.22 1.73 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.44
1.60 2.35
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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