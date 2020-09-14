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Спортинг Канзас-Сити
1:0
Конец матча

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0'
1:0
81' Гол
Рассел Джонни
84' Желтая карточка
Бузио Джанлука
87' Желтая карточка
Пунчец Роберто
90' Желтая карточка
Дотсон Хассани
90'+4
29
Мелия
Тим
8
Зуси
Грэм
4
Пунчец
Роберто
5
Беслер
Мэтт
36
Мартинш
Луиш
21
Эрнандес
Фелипе
27
Бузио
Джанлука
17
Кинда
Гади
7
Рассел
Джонни
11
Шелтон
Кири
12
Жерсу
Фернандеш
97
Сен
Клер
Дейн
94
Хэрстон
Марлон
15
Боксолл
Михаэл
4
Аха
Хосе
21
Дибасси
Бакай
8
Грегуш
Ян
31
Дотсон
Хассани
41
Муса
Джеймс
44
Эдвардс
Рахим
5
Хейс
Джекори
23
Тойе
Мейсон
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-4-2

Ход матча

46'
 
Гаспер Чейз
Аха Хосе
46'
 
Молино Кевин
Эдвардс Рахим
46'
 
Лод Робин
Муса Джеймс
54'
Дюк Кэмерон
Шелтон Кири
 
67'
 
Emanuel Reynoso2
Тойе Мейсон
76'
 
Хакон Томас
Хейс Джекори
81'
Рассел Джонни
(Зуси Грэм)
1:0
84'
Бузио Джанлука
 
87'
Пунчец Роберто
 
90'
 
Дотсон Хассани

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелтон Кири 3 0.33
2. Кинда Гади 2 0.22
3. Рассел Джонни 2 0.22
4. Пулидо Алан 1 (1) 0.11
5. Жерсу Фернандеш 1 0.11
6. Зуси Грэм 1 0.11
7. Уртадо Эрик 1 0.11
8. Бузио Джанлука 1 0.11
9. Линдси Джейлин 0 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Молино Кевин 3 (1) 0.33
2. Лод Робин 2 0.22
3. Финлей Итан 2 0.22
4. Дотсон Хассани 1 0.11
5. Хейс Джекори 1 0.11
6. Тойе Мейсон 1 0.11
7. Гаспер Чейз 1 0.11
8. Грегуш Ян 0 0
9. Метанир Ромен 0 0
10. Эдвардс Рахим 0 0
11. Emanuel Reynoso2 0 0

Карточки

Спортинг Канзас-Сити
# Игрок      
1. Кинда Гади 2 1
2. Бузио Джанлука 3 0
3. Пулидо Алан 2 0
4. Санчес Илье 2 0
5. Смит Грэм 2 0
6. Мелия Тим 0 1
7. Эспиноза Роджер 1 0
8. Дюк Кэмерон 1 0
Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 4 0
2. Боксолл Михаэл 3 0
3. Гаспер Чейз 3 0
4. Метанир Ромен 1 1
5. Алонсо Освальдо 2 0
6. Лод Робин 2 0
7. Грегуш Ян 1 0
8. Амарилья Луис 1 0
9. Хакон Томас 1 0
10. Дотсон Хассани 1 0
11. Emanuel Reynoso2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортинг Канзас-Сити 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Миннесота Юнайтед 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Спортинг Канзас-Сити Последние 20 матчей: + = -
Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:1 Даллас Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:5 Хьюстон Динамо
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Филадельфия Юнион 3:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 0:0 Ванкувер Уайткэпс Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 4:0 Хьюстон Динамо Ванкувер Уайткэпс 1:3 Спортинг Канзас-Сити Даллас 6:0 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:2 Портленд Тимберс Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес Гэлакси 7:2 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 2:1 Спортинг Канзас-Сити Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:5 Миннесота Юнайтед Портленд Тимберс 1:3 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:1 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити Портленд Тимберс 0:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 2:0 Миннесота Юнайтед

Последние игры между собой

Спортинг Канзас-Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 4
Миннесота Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 7
Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед МЛС
Миннесота Юнайтед 4:1 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:1 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити МЛС Спортинг Канзас-Сити 4:0 Миннесота Юнайтед Открытый Кубок Спортинг Канзас-Сити 3:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:0 Спортинг Канзас-Сити МЛС Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Открытый Кубок

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс 1:2 Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт 2:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:0 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:1 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Children's Mercy Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.00 41.00
1.50 4.85 5.65
1.73 4.02 4.37
1.92 2.50 8.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.75 1.25 12.00 1.01 1.65 2.15 5.00 1.15 1.08 7.00 2.15 1.70 2.30 1.62 1.97 1.83 1.02 11.00 1.44 2.70 1.02 11.00 1.15 5.00 1.12 7.50 1.04 9.50 1.03 10.00
19.25 1.00 18.00 1.01 6.30 1.12 5.25 1.17 2.95 1.45 2.29 1.64 1.78 2.06 1.46 2.76 1.33 3.36 1.13 6.20
12.64 1.03 11.30 1.04 4.69 1.17 3.98 1.24 2.49 1.57 1.98 1.89 1.61 2.40 1.32 3.42 1.24 3.97 1.09 6.27 1.08 6.81 1.03 13.38 1.03 13.88
3.16 1.38 2.59 1.53 2.02 1.85 1.62 2.38 1.39 3.13 1.22 4.58 1.70 2.23 1.52 2.63 1.41 3.04 1.92 1.97 1.66 2.30 1.52 2.64 1.17 5.46 1.61 2.41 1.32 3.57 1.13 6.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.30 3.30 2.80 1.41 1.35 3.05 1.30 3.35 1.07 7.50
4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.18 4.90
3.61 1.29 2.49 1.57 1.65 2.32 1.24 3.98 1.16 4.81 1.04 11.30 1.03 12.64
2.32 1.65 1.91 1.97 1.47 2.81 1.31 3.60 1.75 2.17 1.52 2.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.23 1.61 1.66 2.14 1.39 2.85
5.40 1.15 4.45 1.21 2.22 1.73 1.65 2.24 1.39 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
1.60 2.35
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.60 1.47
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