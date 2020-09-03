Реал Солт-Лейк
Позже
Стадион: Рио Тинто
Сиэтл Саундерс
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
10
Бэрд
Кори
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
28
Гомес
Еймар
- Основной состав
-
51 Путна ЭндрюВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
- Защитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэрд КориНападающий
- Запасные игроки
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
21 Шмитт ТейтЗащитник
-
14 Онуоха НедумЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
23 Илоски МиланНападающий
-
50 Джонсон СэмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freddy Juarez
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крейлах Дамир
|3
|0.6
|2.
|Бэрд Кори
|2
|0.4
|3.
|Чанг Майкель
|1
|0.2
|4.
|Мерам Джастин
|1
|0.2
|5.
|Росси Джузеппе
|1
|0.2
|6.
|Руснак Альберт
|1
|0.2
|7.
|Джонсон Сэм
|1
|0.2
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|4
|0.8
|2.
|Моррис Джордан
|3
|0.6
|3.
|Лодейро Николас
|1 (1)
|0.2
|4.
|Леердам Келвин
|1
|0.2
|5.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.2
|6.
|Джонс Джовин
|0
|0
|7.
|Joao Paulo I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Глэд Джастин
|2
|0
|2.
|Джонсон Сэм
|2
|0
|3.
|Эррера Аарон
|2
|0
|4.
|Бекерман Кайл
|1
|0
|5.
|Крейлах Дамир
|1
|0
|6.
|Мерам Джастин
|1
|0
|7.
|Чанг Майкель
|1
|0
|8.
|Луис Эвертон II
|1
|0
|9.
|Бэрд Кори
|1
|0
|10.
|Холт Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Леердам Келвин
|2
|0
|2.
|О'Нил Шейн
|1
|0
|3.
|Руидиас Рауль
|1
|0
|4.
|Гомес Еймар
|1
|0
|5.
|Арреага Хавьер
|1
|0
|6.
|Хопо Шендон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Солт-Лейк
|0
|20% (2)
|0
|20% (2)
|0
|60% (6)
|Сиэтл Саундерс
|10% (1)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс
Последние игры между собой
Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|2:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|1:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|0:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|2:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|2.45
|3.50
|2.80
|2.12
|3.45
|3.35
|2.20
|3.50
|3.24
|2.38
|3.64
|2.82
|2.11
|3.70
|3.38
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|9.60
|1.04
|3.80
|1.23
|3.00
|1.36
|—
|—
|2.04
|1.76
|1.82
|1.98
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.39
|2.85
|1.18
|4.50
|1.14
|5.20
|1.04
|9.00
|1.03
|9.60
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|3.94
|1.26
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.42
|2.91
|1.20
|4.70
|1.16
|5.50
|1.05
|10.25
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.36
|1.06
|3.91
|1.23
|3.21
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.72
|—
|—
|1.70
|2.20
|—
|—
|1.46
|2.74
|1.21
|4.08
|1.16
|4.58
|1.06
|8.28
|1.05
|9.29
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|3.15
|1.38
|2.46
|1.58
|2.08
|1.80
|1.85
|2.02
|1.62
|2.39
|1.49
|2.72
|1.40
|3.05
|—
|—
|1.15
|5.99
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.14
|5.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.50
|2.59
|1.17
|5.10
|1.12
|6.35
|—
|—
|—
|—
|3.21
|1.34
|—
|—
|2.21
|1.69
|—
|—
|1.54
|2.51
|1.18
|4.35
|1.12
|5.12
|1.03
|12.24
|1.02
|12.98
|3.28
|1.36
|2.70
|1.50
|2.12
|1.77
|1.68
|2.27
|1.48
|2.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—