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Реал Солт-Лейк
 
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Стадион:
Сиэтл Саундерс
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
30
Сильва
Марсело
15
Глэд
Джастин
4
Тоя
Донни
8
Крейлах
Дамир
6
Руис
Пабло
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
10
Бэрд
Кори
24
Фрай
Стефан
27
О'Нил
Шейн
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
16
Рольдан
Александер
8
Делем
Жорди
10
Лодейро
Николас
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
70
Бвана
Хендвалла
9
Руидиас
Рауль
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 3 0.6
2. Бэрд Кори 2 0.4
3. Чанг Майкель 1 0.2
4. Мерам Джастин 1 0.2
5. Росси Джузеппе 1 0.2
6. Руснак Альберт 1 0.2
7. Джонсон Сэм 1 0.2
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 4 0.8
2. Моррис Джордан 3 0.6
3. Лодейро Николас 1 (1) 0.2
4. Леердам Келвин 1 0.2
5. Бвана Хендвалла 1 0.2
6. Джонс Джовин 0 0
7. Joao Paulo I 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Глэд Джастин 2 0
2. Джонсон Сэм 2 0
3. Эррера Аарон 2 0
4. Бекерман Кайл 1 0
5. Крейлах Дамир 1 0
6. Мерам Джастин 1 0
7. Чанг Майкель 1 0
8. Луис Эвертон II 1 0
9. Бэрд Кори 1 0
10. Холт Эрик 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Леердам Келвин 2 0
2. О'Нил Шейн 1 0
3. Руидиас Рауль 1 0
4. Гомес Еймар 1 0
5. Арреага Хавьер 1 0
6. Хопо Шендон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 0 20% (2) 0 20% (2) 0 60% (6)
 Сиэтл Саундерс 10% (1) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити
Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 0:2 Лос-Анджелес Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: + = -
Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:2 Олимпия Тегусигальпа Олимпия Тегусигальпа 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Торонто Лос-Анджелес 1:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 4:3 Даллас Сиэтл Саундерс 1:0 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Сиэтл Саундерс Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Даллас Сиэтл Саундерс 4:2 Нью-Йорк Ред Буллз Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 9, ничьи: 0, поражения: 11
Сиэтл Саундерс: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 9
Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:1 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:0 Реал Солт-Лейк МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Сиэтл Саундерс МЛС Реал Солт-Лейк 0:1 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 1:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 2:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 1:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо 2:0 Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Сиэтл Саундерс
2.45
3.70
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.45 3.50 2.80
2.12 3.45 3.35
2.20 3.50 3.24
2.38 3.64 2.82
2.11 3.70 3.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.60 1.04 3.80 1.23 3.00 1.36 2.04 1.76 1.82 1.98 1.61 2.33 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 9.60
11.75 1.04 10.25 1.05 3.94 1.26 3.10 1.38 2.09 1.82 1.63 2.31 1.42 2.91 1.20 4.70 1.16 5.50 1.05 10.25
9.29 1.05 8.36 1.06 3.91 1.23 3.21 1.34 2.17 1.72 1.70 2.20 1.46 2.74 1.21 4.08 1.16 4.58 1.06 8.28 1.05 9.29
4.19 1.25 3.15 1.38 2.46 1.58 2.08 1.80 1.85 2.02 1.62 2.39 1.49 2.72 1.40 3.05 1.15 5.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.05 1.77 1.45 2.65 1.14 5.10
3.10 1.37 2.09 1.74 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
3.21 1.34 2.21 1.69 1.54 2.51 1.18 4.35 1.12 5.12 1.03 12.24 1.02 12.98
3.28 1.36 2.70 1.50 2.12 1.77 1.68 2.27 1.48 2.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.79 1.94 1.35 3.05
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.23
1.63 2.24
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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